В команду «Таврида.АРТ» вошли представители Подмосковья

Фото: пресс-служба Росмолодёжи
Четыре представителя Московской области по итогам конкурсного отбора вошли в программу «Региональная команда «Таврида.АРТ», сообщает пресс-служба Росмолодёжи.
«В команду арт-кластера от Подмосковья вошли наставник Алина Тетиевская, амбассадоры Елизавета Шмыгановская и Дмитрий Куликов, а также медиаамбассадор Анна Чмир», — говорится в сообщении.Программа объединяет представители творческих индустрий и молодёжных движений для того, чтобы способствовать созданию культурно-просветительской среды в каждом регионе России.
«Для нас очень важно быть «ради страны и искусства»: создавать не просто ради себя и для своего собственного самовыражения, а для того, чтобы в стране появилось новое, яркое молодое искусство», — отметила заместитель гендиректора по образовательной деятельности и контенту арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.Региональная команда будет рассказывать молодёжи о проектах «Тавриды.АРТ» и объяснять, как участие в этих проектах может помочь с творческой самореализацией.
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