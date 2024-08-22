Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт на 262 подмосковных площадках

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
В Подмосковье 24 августа в девятый раз подряд пройдёт ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино». Ежегодно для акции выбирают три самые яркие новинки российского кинематографа, рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«В Московской области фильмы акции можно будет посмотреть на 262 площадках в 52 городских округах. В программе этого года – фантастический блокбастер «Сто лет тому вперёд» режиссера Александра Андрющенко, сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского и военно-историческая драма Алексея Германа-младшего «Воздух», – отметили в министерстве.Традиционными точками притяжения киноманов станут кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки. Для любителей атмосферных показов сеансы организованы в летних кинотеатрах под открытым небом.
Акция будет традиционно приурочена ко Дню российского кино. Информацию о площадках акции можно найти на сайте. mosoblkino.ru
Вход на все мероприятия будет свободным.
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Лора Луганская