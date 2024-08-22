Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт на 262 подмосковных площадках

Праздник в честь Дня государственного флага России «Моей Родины триколор» проведут в Пушкинском городском округе в четверг, 22 августа, мероприятия состоятся в центральном парке культуры и отдыха города Пушкино, в парке «Серебрянка», а также на площади Победы в Красноармейске и на стадионе «Труд» в Ивантеевке, сообщает пресс-служба окружной администрации.