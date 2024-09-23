В Королёве открыли обновлённую детскую музыкальную школу

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Королёве торжественно открыли новую детскую музыкальную школу, рассчитанную на 600 учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Жители Королёва помнят это образовательное учреждение до 2022 года. Это было бревенчатое здание 1936 года постройки. Школа получила вторую жизнь, оснащена современным оборудованием и готова принять 600 учеников от 5 до 17 лет. Для ребят открыто восемь направлений, в планах – открытие класса флейты и создание оркестра русских народных инструментов. Здесь есть всё для развития и воспитания больших музыкантов», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.Он напомнил, что с 2015 по 2024 годы в Московской области построено 12 зданий для детских музыкальных школ в Волоколамске, Воскресенске, Клину, Красногорске, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Серпухове и других городах. Эта работа будет продолжена.
Строительство новой школы продолжалось более трёх лет. Всё это занятия временно проводились в ДК «Юбилейный» и в общеобразовательных учреждениях города. Сейчас в обновлённой школе обучаются 575 детей.
Читайте также:
«Ритуал и эксперимент»: Фестиваль «Мелиховская весна» каждый год открывает новые таланты
В Волоколамске названы победители гастрономического конкурса «Осенняя ярмарка»
Летний турпоток в Московскую область составил 8,8 млн человек
Лора Луганская