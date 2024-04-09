В Звенигороде проведут лекцию о деревянном зодчестве

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Лекцию по теме «Северное деревянное зодчество. История сохранения и современность. Исследовательский и волонтёрский опыт» проведут в Звенигородском манеже в воскресенье, 14 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Слушателям лекции расскажут об особенностях деревянного строительства и технологий, как они менялись, а также о том, как сохраняют памятники деревянного зодчества в XXI веке и какова в этом роль волонтёров. Кроме того, на лекции осветят вопрос о том, почему именно деревянная архитектура стала одним из символов Руси», — говорится в сообщении.Лекция начнётся в 16:00, стоимость — 200 рублей, возрастные ограничения — 12+. Лекцию проведёт исследователь, участник экспедиций по сохранению русского деревянного зодчества Кирилл Воронов.
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