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В Звенигороде проведут лекцию о деревянном зодчестве

09 апреля 2024, 16:42
Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Лекцию по теме «Северное деревянное зодчество. История сохранения и современность. Исследовательский и волонтёрский опыт» проведут в Звенигородском манеже в воскресенье, 14 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.


«Слушателям лекции расскажут об особенностях деревянного строительства и технологий, как они менялись, а также о том, как сохраняют памятники деревянного зодчества в XXI веке и какова в этом роль волонтёров. Кроме того, на лекции осветят вопрос о том, почему именно деревянная архитектура стала одним из символов Руси», — говорится в сообщении.
Лекция начнётся в 16:00, стоимость — 200 рублей, возрастные ограничения — 12+. Лекцию проведёт исследователь, участник экспедиций по сохранению русского деревянного зодчества Кирилл Воронов.

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#звенигород
#лекция
#культура
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Юная жительница Домодедова завоевала награду всероссийского творческого конкурса
09 апреля 2024, 10:31

Фото: istockphoto / yacobchuk

Четырнадцатилетняя ученица Домодедовской детской школы искусств (ДДШИ) Софья Сергеева стала одной из победительниц Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе. Суздаль 1000», сообщает пресс-служба оргкомитета конкурса.
«В творческом конкурсе принимали участие дети и подростки до 16 лет. Они должны были создать рисунки, связанные с историей Суздаля. Это мог быть эпизод из жизни какого-то великого человека, имеющий отношение к городу, события из истории Суздаля, исторические пейзажи и архитектура, а также иллюстрации былин и сказаний. В число победителей вошла ученица ДДШИ Софья Сергеева. Её педагог — Елена Федянина», — говорится в сообщении.
Софья получит диплом победителя. Кроме того, она станет соавтором короткометражного исторического мультипликационного фильма. Преподавательнице юной художницы будет вручена грамота и благодарность.

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#художник
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Стало известно, для чего Пугачёва впервые заявила о своей проукраинской позиции
Дворцов: Пугачёва заговорила о своей проукраинской позиции перед туром по Европе
09 апреля 2024, 05:00

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Певица Алла Пугачёва уехала из РФ больше двух лет назад, аргументировав свое решение политическими и морально-этическими мотивами. Ранее она старалась не высказывать свою позицию открыто. Об этом пишет «7Дней.ру».
Только в последнее время артистка стала вести себя куда более раскованно в этом плане. Сначала она вступила в конфликт с певцом Стасом Михайловым из-за его пророссийских взглядов, после чего открыто выразила поддержку жене украинского военного, которая собирала помощь для ВСУ.

Такие действия примадонны вызвали замешательство даже у ее самых преданных фанатов, которые долго не могли понять, почему она молчала и внезапно решила высказать свою позицию.

Поведение Пугачёвой объяснил продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что певица готовится к предстоящему туру по Европе и собирается выступить в Израиле, на Кипре и в других европейских странах.

Так, её заявления могут быть частью подготовки к этим концертам.

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#рф
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В Павловском Посаде проведут «Мульт-классы» для детей
08 апреля 2024, 18:10

Фото: Istockphoto / oleghz

Во дворце культуры «Павлово-Покровский» стартует запись на детские «Мульт-классы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павловского Посада.
«На «Мульт-классах» дети смогут почувствовать себя мультипликаторами. С ними будет работать настоящий профессионал Николай Шакин из Творческой мастерской «Карман Мультфильм». Дети сами придумают сюжет и героев мультика. Все герои будут сделаны из пластилина руками юных мультипликаторов», – говорится в сообщении.
Мульт-классы будут проходить 24, 25, 26 и 27 апреля с 13:00 до 14:30, а также с 16:00 до 17:30. Записаться можно с 9 до 17 часов по телефону 7 (4964) 32-15-60. Участие в обучении бесплатное.

По итогам мастер-классов готовый мультфильм покажут на большом экране 28 апреля во время закрытия Кинофестиваля «17 мгновений...» им. Вячеслава Тихонова. Он по традиции состоится в Павловском Посаде.

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#московская область
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В Подмосковье начали принимать заявки на участие в фестивале «Город танцует в парках»
08 апреля 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Второй фестиваль современного танца «Город танцует в парках» пройдёт в Подмосковье в конце весны и начале лета. Подать заявку на участие танцевальные коллективы смогут с 8 по 17 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«На сцене смогут выступить любой танцевальный коллектив региона в составе от двух до 25 человек. Возраст участников - от 10 до 25 лет, независимо от профессиональной подготовки. Они должны пройти предварительный дистанционный отбор. Очный этап фестиваля пройдёт с мая по июнь в 30 парках Московской области и завершится масштабным гала-концертом в сентябре», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Художественным руководителем проекта вновь станет заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин.
«В Подмосковье много талантливых коллективов, их творческий потенциал должен получать поддержку. Благодаря фестивалю многие танцоры получат возможность не только выступить перед публикой, но и принять участие в мастер-классах от знаменитых хореографов, познакомиться с другими коллективами», – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, в прошлом году фестиваль охватил 35 городских округов и собрал 98 тыс. посетителей.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В состав жюри вместе с Дружининым вошли: хореограф, танцовщик, театральный режиссёр, основатель школы танцев «Это» Александр Могилёв; худрук и хореограф коллектива Island-Dance, лидер направления locking в России Владимир Гудым и хореограф, танцовщик, победитель четвёртого сезона шоу «Танцы на ТНТ» Виталий Уливанов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Потомственный артист цирка Адам Талин выступил перед школьниками Павловского Посада
#культура
#танцы
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#конкурс
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#подмосковье
#московская область
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Лес под Истрой стал съёмочной площадкой для нового фильма
05 апреля 2024, 21:29

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Территория Опалиховского участкового лесничества Истринского филиала Мособллеса снова стала площадкой для съёмок художественного фильма. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Съёмки картины «Чёрная графиня» прошли вблизи коттеджного поселка Бортники городского округа Красногорск. Сценарист ленты – Илья Куликов, в фильмографии которого такие известные сериалы, как «Полицейский с Рублёвки», «Моими глазами», «Чернобыль: зона отчуждения», «Закон каменных джунглей», «Глухарь», «Карпов», «Пятницкий», «Регби» и «Отмороженные».
«Удобная локация и доступность подмосковных лесов привлекают разные кинокомпании. Наблюдать за творческим процессом всегда интересно, но важно ещё и обеспечить успешное проведение съёмки, не допуская правонарушений», – отметили в региональном Комлесхозе.
Там добавили, что старший участковый лесничий Леонид Петров и участковый государственный инспектор по защите леса Владислав Иванов провели беседу со съёмочной командой. Помимо этого, они раздали памятки и листовки с правилами поведения на природе, призывающие бережно относиться к лесам.

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В Павловском Посаде состоится областной цирковой конкурс
05 апреля 2024, 17:07

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Областной конкурс цирковых коллективов «Парад-алле» состоится в ДК «Павлово-Покровский» в Павлово-Посадском городском округе в субботу, 6 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В этом году конкурс «Парад-алле» будет проводиться в пятнадцатый раз. Участие в нём примут двенадцать любительских цирковых коллективов и исполнителей из разных муниципалитетов Московской области, а также из столицы. В программу войдёт 31 цирковой номер, в том числе со сложными элементами акробатики, эквилибристики и хореографии», — говорится в сообщении.
Выступления конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри, в которое войдут заслуженные деятели циркового искусства. Цель конкурса — развитие любительского цирка.

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#павловский посад
#конкурс
#цирк
#минкульттуризма мо
#культура
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В Подмосковье в выходные можно посмотреть спектакль «Царевна Лягушка»
05 апреля 2024, 14:42

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московский областной театр кукол приглашает детей на сказку «Царевна Лягушка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль по русской народной сказке «Царевна Лягушка» покажут 6 апреля.

«Вынужденный жениться на зеленой болотной обитательнице на смех своей родне, Иван решительно отправляется в сложный и опасный путь, чтобы спасти свою избранницу, которая оказалась сказочной Василисой Прекрасной. Смелость, доброта и смекалка помогают царевичу преодолеть препятствия и победить злобного Кащея Бессмертного», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в оформлении были использованы резные узоры на деревянных декорациях, что полностью погружает зрителей в атмосферу сказки.

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#театр
#дети
#подмосковье
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Потомственный артист цирка Адам Талин выступил перед школьниками Павловского Посада
04 апреля 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.

В Павловском Посаде прошла творческая встреча учеников 4-7 классов Первого лицея с артистом «Цирка Чудес» Адамом Талиным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Адам Талин – представитель четвёртого поколения артистов цирка, на манеже он с пяти лет. Его прадед и прабабушка работали сатирическим дуэтом «Ад и Мар». Дед был одним из первых инспекторов манежа в цирке на проспекте Вернадского. Отец, Юрий Талин, – мастер спорта по акробатике, с 1993 года – соло-клоун в коллективе народного артиста Владимира Шевченко. Мама, Ирина Талин, воздушная гимнастка, партнёрша отца», – говорится в сообщении.
С 1994 года Адам Талин работал клоуном в паре с отцом. Гастролировал в Японии, Китае, Объединённых Арабских Эмиратах, Венгрии, Хорватии и Великобритании.

Как отметили в администрации, ребята получили от выступления артиста массу эмоций и впечатлений.

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#московская область
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В Краснознаменске пройдет показ спектакль «Обломов»
04 апреля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Спектакль «Обломов» покажут в Краснознаменске 6 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль по мотивам романа И. А. Гончарова «Обломов» будут показывать в в Доме офицеров Краснознаменска.

«Зрители увидят постановку молодежного театра «Круг-2» по известному произведению русского классика. Илья Ильич Обломов не видит смысла в активной деятельности. Он запер себя в четырех стенах маленькой петербуржской квартирки на Гороховой улице и большую часть дня проводит на своем любимом диване, искренне полагая, что «добрые люди должны жить в покое и бездействии». Но когда в жизнь Ильи Ильича приходит любовь, он делает попытку изменить свой образ жизни… Это история о чистом, по-детски наивном человеке, пытающемся найти свое место в мире и при этом не потерять себя. Режиссер Андрей Ведмецкий», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что главные роли сыграют Алексей Коваленко, Евгений Абрамов, Ольга Беляева, Станислав Дмитриев, Денис Белоус и Ирина Ведмецкая.

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