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Ёлку Федерации бокса России в Серпухове посетили более 175 тыс человек

09 января 2024, 19:35
Фото: пресс-служба Минкульта МО

Фото: пресс-служба Минкульта МО

На новогодней ёлке «Рождественская сказка Федерации бокса России» побывали 175,3 тыс человек. Такие данные привели в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья. Федерация проводила праздник в Серпухове с 29 декабря по 8 января.
«Для гостей были организованы развлечения по мотивам русских народных сказок, квесты, катания на лошадях, хаски и оленях. Работали аттракционы. Состоялись праздничные представления и мастер-классы. Более 78 тыс детей получили сладкие подарки и побывали в домике Деда Мороза. 35,5 тыс ребят прошли рождественские квесты», – говорится в сообщении.
Все аттракционы и представления работали бесплатно. На мероприятие были приглашены дети из детдомов, интернатов и малообеспеченных семей.


Для гостей выступали Клава Кока, Кравц, Отец Фотий с хором Русский Формат, Султан Лагучев, Мэри Гу, Gayazovs Brothers, просто Лера, Nemiga, Хор Сретенского монастыря, группа RASA и Ольга Бузова.

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Кинокритик Сычев объяснил успех фильма «Холоп-2»
09 января 2024, 19:51

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Кинокритик Сергей Сычев заявил, что успех фильма «Холоп-2» в прокате связан с первой частью картины, а также отличным продвижением картины со стороны прокатчика.
«Прокатчик фильма — это компания, которая очень здорово умеет продвигать свой продукт. Они лидеры на рынке и сделали всё, чтобы были такие сборы. Компания вела достаточно жесткий диалог с кинотеатрами, и в результате все новогодние каникулы были напрямую связаны с «Холопом-2» и «Бременскими музыкантами», которые они тоже выпустили», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Сычев.

Ранее российский актер французского происхождения Оливье Сиу, сыгравший переводчика как бы Наполеона в комедии «Холоп 2» (12 ) режиссёра Клима Шипенко, высказал мнение о том, что серию фильмов надо обязательно продолжать.

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#новогодние кино
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«Союзмультфильм» обратился в СКР из-за прав американских компаний на «Чебурашку»
09 января 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет России с требованием проверить правомерность контрактов, заключенных с американской компанией La Roubine. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что требуемая проверка уже началась. По информации «Союзмультфильма», организация La Roubine не впервые выступает в подобного рода разбирательствах.

Примечательно, что ранее компания намеревалась доказать свои права на персонажей телестудии «Экран» — Кота Леопольда и Крошку Енота.

Ранее сообщалось, что мультипликационные сериалы, созданные на киностудии «Союзмультфильм», начали показывать на испаноязычных телеканалах и онлайн-платформах в США. Пока два сериала закупили телекомпании HITN и V-me.

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В Серпухове зрители погрузились в мир песен «Короля и шута»
09 января 2024, 17:50

Фото: Мария Панина

Иммерсивное шоу в сельском ДК Серпухова погрузило зрителей в мир песен «Короля и шута». Об этом сообщила корреспондент.
Иммерсивный спектакль «Молния для дурака» по мотивам песен группы «Король и Шут» прошел в Центре Детского творчества Большого Грызлова.

Сюжет был построен вокруг приключений героя – Дурака, который пытался поймать молнию, встречаясь с разными персонажами песен. Все действия были развернуты на территории всего дома культуры.

«Мы специализируемся на сказках, поэтому выбрали Король и Шут. По поводу декораций возникла сложность – когда зритель на сцене, обычно мы закрываем занавес и меняем их. В этом случае сделали сразу три локации и переводили действие и внимание зрителя из одной в другую. Костюмы тоже сделали сами. Интересным элементом стали булавки, которые нашили на все костюмы, мы вложили смысл, что все, кто носит булавки несвободны», — отметила режиссер спектакля Елизавета Катроша.

Кроме этого, актеры исполнили известные песни из репертуара группы «Король и Шут», которые самостоятельно адаптировали под сюжет.

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#подмосковье
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Гендиректор «Формулы кино» назвал самые ожидаемые фильмы 2024 года
Гендиректор «Формулы кино» Васясин назвал самые ожидаемые фильмы 2024 года
09 января 2024, 16:01

Фото: IStock/batuhan toker

Российские кинотеатры заработали за новогодние каникулы рекордные 5,8 млрд рублей. Такой доход на 95% обеспечили российские картины. Лидерами по сборам стали «Холоп 2» (2,6 млрд), «Бременские музыканты» (1,96 млрд) «Три богатыря и Пуп Земли» (614 млн), а также анимационный фильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.
Генеральный директор Объединенной сети кинотеатров «Сине парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в эфире «Радио 1» отметил, что сборы в этом году выросли на 29% по отношению к такому же периоду 2023-го года. Однако в пересчёте на людей, в кинотеатры пришло всего на 9% больше россиян в сравнении с прошлым годом.
«За восемь дней праздников у людей была возможность сходить ни один раз и посмотреть не только бременских музыкантов или холопа. Особенно учитывая холодную погоду, народ успевал сходить и два, и три, и четыре раза в кино. Если говорить про 2023 год, то он получился удовлетворительный. Он не такой пессимистичный, как мы рисовали его в декабре позапрошлого года. И не такой оптимистичный, как 2019 год, когда индустрия показала 55 миллиардов. В 2023 году индустрия закрыла где-то порядка 39 миллиардов, но порядка 20% – это полулегальный контент. Что будет в 2024 году – посмотрим», — сказал он.
Васясин подчеркнул, что одновременный выход фильмов «Холоп 2» и «Бременские музыканты» оказался удачным, поскольку аудитории у картин разные. По мнению эксперта, россияне теперь ждут новые премьеры. Среди самых ожидаемых Васясин выделил картины «Мастер и маргарита», «Лёд 3» и «Сто лет тому вперед».

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#кино
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#россияне
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В подмосковном музее пройдет лекция «Новый год в Японии: язычество в мегаполисе»
09 января 2024, 14:26

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник Архангельское приглашает на лекцию «Новый год в Японии: язычество в мегаполисе». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Лекция пройдет 14 января в кинолектории музея-заповедника Архангельское.

«Гостям расскажут об особенностях религиозной культуры Японии, о том, как сакральные символы проникают в мир высоких технологий, кто такие семь богов Счастья. также желающие смогут узнать о том, как проходит Новый Год в родовом храме. Отдельная часть лекции будет посвящена гейшам. Они — хранительницы традиционной культуры Японии. Их костюмы, причёски, ритуалы несут особый, сакральный смысл. Посетители узнают об их символизме и связи с Новогодними традициями», - поделились в ведомстве.
Стоит отметить, что лекцию проведет мифолог, фольклорист, буддолог, писательница и переводчик, кандидат филологических наук, профессор Университета истории культур Александра Баркова.

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#мир
#подмосковье
#музей
#заповедник
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В Подмосковье пройдет рождественская встреча с потомком князей Трубецких
09 января 2024, 12:04

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Электростале пройдет рождественская встреча с потомком князей Трубецких. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Встреча пройдет 11 января в историко-художественном музее им. И. И. Алексеева. В рамках мероприятия гости смогут пообщаться с председателем Общества памяти Императорской гвардии, прямым потомком князей Трубецких Александром Александровичем Трубецким.

«Тема встречи посвящена русским традициям и Рождеству. Мероприятие пройдет в сопровождении музыкальных композиций. Их исполнят студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады. Эстрадное пение», класса преподавателя Л. В. Китаевой музыкального колледжа им. А. Н. Скрябина», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что вход на мероприятие ​для все желающих свободный. Возрастное ограничение ​встречи 12 .

Начало в 12:00 ​в историко-художественном музее им. И. И. Алексеева в городском округе Электросталь.

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#подмосковье
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CBS: Киллиан Мёрфи получил «Золотой глобус» за главную роль в «Оппенгеймере»
08 января 2024, 06:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Голливудская звезда Киллиан Мёрфи стал лауреатом премии «Золотой глобус» как лучший драматический актёр за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Картина Нолана, ставшая одним из главнейших хитов минувшего киногода, борется за победу в категории «Лучший драматический фильм», а сам он уже стал лауреатом кинопремии в номинации «Лучшая режиссерская работа».

«Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Более чем в двух десятках категорий актёры борются за награду, престиж которой уступает лишь «Оскару».

Помимо Мёрфи и Нолана, награды на нынешнем «Золотом глобусе» получили Эмма Стоун и Роберт Дауни-младший, а также главный конкурент нолановского фильма в 2023 году среди зрителей и кинокритиков — картина «Барби» режиссёра Греты Гервиг.

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#кино
#премия
#фильм
#актёр
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В храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Рублева
РПЦ: в храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Рублева
06 января 2024, 00:54

Фото: iStock/laimdota

Икона «Троица» Андрея Рублева прибыла в храм Христа Спасителя в Москве и будет находиться там во время празднования Рождества, сообщил сайт РПЦ.
Во время торжественной службы в храме богослужение проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Изображение Святой Троицы поместили в специальный киот, установленный у правого клироса храма», - гласит сообщение.
Перед иконой был также совершен молебен.

Эта икона была доставлена из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

В мае прошлого года икона «Троица» была передана РПЦ после того, как с 1929 года хранилась в Третьяковской галерее.

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#рпц
#соболезнования
#патриарх кирилл
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Оливье Сиу: «Надо снимать третью часть «Холопа»
05 января 2024, 16:32

Фото: iStock/batuhan toker

Российский актер французского происхождения Оливье Сиу, сыгравший переводчика как бы Наполеона в комедии «Холоп 2» (12+) режиссера Клима Шипенко, считает, что серию фильмов надо обязательно продолжать. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Мне казалось, что у меня совсем небольшая незаметная роль, однако мне каждый день звонят знакомые и говорят, что они меня видели, что фильм им очень понравился. Мне кажется, если два фильма вышли такими хорошими, если люди их полюбили, то нужно обязательно снимать и третий. И обязательно приглашать туда меня, тогда снова все получится», — приводит слова Сиу «Петербургский дневник».
По словам актера, обстановка во время съемочного процесса была очень веселой. Сиу также отметил, что Павел Деревянко является хорошим комедийным актером, любящим импровизацию, которая всех заставляет улыбаться.

Ранее сообщалось, что главным трендом ушедшего в прошлое 2023 года на кинорынке стало то, что отечественные фильмы-сказки потеснили голливудские блокбастеры с первых мест хит-парадов.

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