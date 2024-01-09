Ёлку Федерации бокса России в Серпухове посетили более 175 тыс человек

Фото: пресс-служба Минкульта МО
На новогодней ёлке «Рождественская сказка Федерации бокса России» побывали 175,3 тыс человек. Такие данные привели в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья. Федерация проводила праздник в Серпухове с 29 декабря по 8 января.
«Для гостей были организованы развлечения по мотивам русских народных сказок, квесты, катания на лошадях, хаски и оленях. Работали аттракционы. Состоялись праздничные представления и мастер-классы. Более 78 тыс детей получили сладкие подарки и побывали в домике Деда Мороза. 35,5 тыс ребят прошли рождественские квесты», – говорится в сообщении.Все аттракционы и представления работали бесплатно. На мероприятие были приглашены дети из детдомов, интернатов и малообеспеченных семей.
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Лора Луганская