В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открывается выставка Зураба Церетели

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
«В экспозицию вошли картины, написанные автором в различных стилях, — от бытового натюрморта до магического реализма», — отмечается в сообщении.
Посетители увидят также скульптуру Церетели «Мушкетёры» — она установлена в Гаскони, на родине главного героя знаменитого романа Дюма.
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