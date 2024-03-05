В Красногорске 7 марта состоится открытие выставки «Женский день» в Музее Победы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Выставка «Женский день» в Музее Победы: уникальные украшения и аксессуары советских женщин. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Выставка будет приурочена к празднованию Международного женского дня. Она представляет собой экспозицию предметов обихода и украшений женщин Советского Союза 20-40-х годов XX века.
Стоит отметить,что все желающие смогут посетить экспозицию до 17 марта 2024.
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«Выставка организована с использованием предметов из фондов Музея Победы, включая деревянные шкатулки, сделанные военнопленными в лагере №27 и переданные музею их потомками. Шкатулки поражают своей уникальностью и красотой, они выполнены из различных пород дерева и имеют оригинальную резьбу. Кроме шкатулок, на выставке представлены и другие не менее интересные предметы: женская кожаная сумочка, веер из слоновой кости и оригинальные самодельные цветочные украшения. Все эти предметы являются отражением эпохи и позволяют посетителям окунуться в атмосферу прошлого», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева