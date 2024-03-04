Глава Красногорска Волков посетил в больнице участника СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил участника мотоклуба «Ночные волки», который проходит реабилитацию после ранения в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Красногорск.
Андрей Владимирович в 2022 году, когда еще работал в администрации Красногорска ушел добровольцем на СВО.
Стоит отметить, что администрация округа будет оказывать бойцу всю необходимую помощь для скорейшего выздаравления.
Читайте также:
Красногорск присоединился к международной акции «Быть здоровым — это модно»
В Красногорске состоится гала-концерт «МиР – Музыка и Развитие»
В Красногорске стартовало строительство подземного перехода у ЖК «Большое Путилково»
«Сегодня наш боец проходит лечение, восстанавливается после ранения, и самое важное – не теряет самообладания, чувства юмора, проявляя истинную силу духа. Слушая воспоминания, где каждый рассказ – словно ожившая картина, еще раз убеждаешься, что в этом беззаветном героизме, решительности и вере в Победу – та многовековая сила и воля нашего народа, которую никому не дано сломить», — поделился Дмитрий Волков.
Читайте также:
Красногорск присоединился к международной акции «Быть здоровым — это модно»
В Красногорске состоится гала-концерт «МиР – Музыка и Развитие»
В Красногорске стартовало строительство подземного перехода у ЖК «Большое Путилково»
Мира Полтева