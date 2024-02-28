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В Красногорске состоится гала-концерт «МиР – Музыка и Развитие»

28 февраля 2024, 15:40
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Красногорске пройдет гала-концерт Международного детского конкурса «МиР – Музыка и Развитие». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт состоится 10 марта в ДК «Подмосковье» в Красногорске.

«В 2024 году в конкурсе приняли участие 6,5 тысяч человек из 255 городов. Среди участников — представители всех регионов России и стран постсоветского пространства,а также Китая и Сирии. Задача конкурса — открывать для зрителей юные таланты, а смысл в том, чтобы гармонично объединить традиции и современность, продемонстрировать, что народная музыка может и должна звучать в хорошем смысле модно», — поделились в министерстве.


Кроме этого, с начала существования ​международного конкурса в нем приняли участие порядка 10 тысяч детей и подростков.

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В Сергиевом Посаде устроят бесплатный концерт в честь трёх советских композиторов
28 февраля 2024, 11:57

Фото: iStock/cookelma

Концерт, посвящённый композиторам Василию Агапкину, Евгению Крылатову и Аркадию Островскому, состоится в четверг, 29 февраля, в большом зале дворца культуры имени Ю.А. Гагарина в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В на концерте прозвучат песни, созданные на музыку этих композиторов. Это и знаменитый марш «Прощание славянки», и колыбельная «Спят усталые игрушки», «Прекрасное далёко» и «Три белых коня», «Пусть всегда будет солнце» и много других всенародно любимых произведений в исполнении коллективов дворца культуры», — отмечается в сообщении.
Концерт начнётся в 19:00, вход свободный. Возрастных ограничений нет.

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#сергиев посад
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Выставку «Вокруг Левитана» в Звенигороде посетили более 26 тысяч человек
28 февраля 2024, 09:51

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Более 26 тысяч человек посмотрели выставку выдающихся русских художников-пейзажистов «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX веков из собрания Русского музея», которая проводилась в Звенигородском манеже в течение почти пяти месяцев, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В экспозиции были представлены 45 картин из коллекции Русского музея и 11 — из собрания Звенигородского музея-заповедника. Зрители смогли увидеть работы друзей, учителей и последователей Исаака Левитана: Василия Поленова, Игоря Грабаря, Алексея Саврасова, Аполлинария Васнецова, Михаила Нестерова, Константина Коровина и многих других», — говорится в сообщении.
Частью выставки стала мультимедийная программа «Слышать, как растёт трава» — на видео посетителям демонстрировали места, которыми вдохновлялись художники.

Выставка «Вокруг Левитана» стала первым масштабным временным выставочным проектом, состоявшимся в Звенигородском манеже после реставрации.

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#выставка
#картины
#культура
#минкульттуризма мо
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В Кашире открывается выставка «Эволюция моды»
27 февраля 2024, 16:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Передвижная выставка «Эволюция моды. Женский костюм в Среднем Поочье с каменного века до наших дней» откроется в Каширском краеведческом музее в пятницу, 1 марта, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В экспозиции выставки 14 женских костюмов из разных эпох — от каменного века до наших дней. Гости выставки увидят, во что одевались женщины Дьяковской культуры и средневековой Руси, современницы Петра Первого и Екатерины Второй, женщины бронзового века и прошлого столетия», — говорится в сообщении.
Выставка откроется в 14:00 в первый день весны. На открытии состоится встреча с авторами проекта, экскурсия и мастер-класс.

В Кашире выставка проработает до 30 марта, а после отправится в другие города Московской области.

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#кашира
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#выставка
#мода
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Жителей и гостей столичного региона приглашают на выставку мозаичных картин в Серпухове
27 февраля 2024, 14:47

Фото: пресс-служба Минкультуры и турима МО

Выставка «Сказ о камне» проходит музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов, в экспозиции представлены работы современного художника Владимира Ильина, выполненные в технике флорентийской мозаики, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Флорентийской мозаикой называется техника камнерезного искусства, в которой художник использует натуральные цвета камней и подбирает их так, чтобы вместе они давали рисунок со всеми оттенками и полутонами. В такой мозаике также можно использовать стекло, металл и дерево», — отмечается в сообщении.
Выставка будет работать до 14 марта. Возрастные ограничения — 6 .

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#серпухов
#выставка
#картины
#культура
#минкульттуризма мо
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Первый этап конкурса «Шаинский фест» проведут в Звенигороде
27 февраля 2024, 14:40

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Звенигороде пройдет первый этап конкурса новых детских песен «Шаинский фест». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Этап пройдет со 2 по 3 марта в Культурном центре им. Л. Орловой в Звенигороде.

«Жюри, в состав которого вошли музыкант Вячеслав Шаинский, продюсер Андрей Удалов, композитор Максим Дунаевский и другие признанные профессионалы, отберет лучшие работы детских авторов из Москвы и Подмосковья, которые пополнят золотой фонд современной детской эстрады, а их авторы смогут представить свои произведения в финальном концерте фестиваля в Кремле 1 июня», — отметили в министерстве.

Кроме этого, принять участие в конкурсе могут авторы песен для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. На сегодняшний день заявку на участие подали несколько тысяч человек из России и дружественных стран.

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#конкурс
#концерт
#звенигород
#песня
#дети
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В Воскресенске состоится премьерный показ спектакля «О городе, в гранит одетом»
27 февраля 2024, 14:33

Фото: iStock/fergregory

18 февраля в Воскресенске состоится премьерный показ спектакля о блокадном Ленинграде «О городе, в гранит одетом», об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
Как объяснила сама режиссёр постановки Любовь Сусская, спектакль приурочен к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады и призван рассказать молодому поколению о чести, долге и бесстрашии русского народа.

«Тема спектакля, как никогда, актуальна в наши дни. Также как и 80 лет назад, наши соотечественники борются за свою свободу и право жить на родной земле, а проводимые аналогии с тем, что происходит сейчас — красной нитью проносятся через сюжет моего спектакля», — подчеркнула Сусская.

Премьера спектакля состоится 18 февраля в воскресенском Дворец культуры «Цементник».

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#воскресенск
#театр
#спектакль
#блокада ленинграда
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В Истре пройдет пресс-показ выставки «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников»
27 февраля 2024, 14:21

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

Пресс-показ выставки работ Ильи Репина и его учеников состоится в подмосковном музее «Новый Иерусалим». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Показ выставки «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» состоится 28 февраля в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра.

«В экспозицию площадью почти 2 000 кв. м вошли 110 работ из собраний 20 музеев России и 4 частных коллекций, включая музей «Новый Иерусалим», Третьяковскую галерею, ГМИИ им. Пушкина, Русский музей, Музей русского импрессионизма, Ярославский художественный музей, Новгородский музей-заповедник и другие.Выставка построена на визуальных сопоставлениях, выявляющих доподлинно известные и предполагаемые куратором взаимосвязи, а также раскрывает широту многообразия творчества как самого художника, так и его многочисленных учеников» — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что выставка подготовлена к 180-летию Ильи Репина. Выставку можно будет посетить до 28 июля 2024 года.

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#музей
#истра
#выставка
#новый иерусалим
#выставки
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В Московской области проведут Арт-Масленицу
27 февраля 2024, 14:13

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет Арт-Масленица. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 16 марта на территории музея-заповедника «Горки Ленинские»

«В этом году мы поменяли локацию и формат праздника, разнообразили программу, привлекли лучших фолк-исполнителей страны, таких как Алена Минулина, Deedfolk, „Нестеровы. Группа Сокол“ и другие. Все масленичные дни принимаем гостей на наших программах и тематических экскурсиях. Для полного погружения в праздник создали семейный масленичный тур», — поделился директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Стоит отметить, что в программу музея также включен рассказа о об отношении наших предков к подготовке и празднованию Масленицы,а также гости смогут познакомится с историей традиции и масленичными забавами, песнями и закличками.

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#подмосковье
#масленица
#праздник
#горки ленинские
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В первый день весны в Коломне откроется выставка «Из тряпья золото»
27 февраля 2024, 12:15

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Коломне 1 марта откроется выставка работ участников творческих мастерских проекта «Из тряпья золото». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка будет работать в музее-лаборатории «Шелковая фабрика».

В рамках экспозиций будут представлены работы 19 дизайнеров, художников и ремесленников из 12 городов.

​«На рубеже 18–19 веков Коломна была «Русским Лионом», центром «шёлковой моды». Чтобы «творить из тряпья золото», коломенским купцам было недостаточно достичь технологического совершенства в производстве самых сложных и изысканных шёлковых тканей. Это — не просто история развития бизнеса и маркетинга. Это — способность предугадывать и формировать вкусы всей России на протяжении целой эпохи. Феномен коломенских тканей именно в создании универсальной национальной эстетики, в равной степени отзывавшейся разным сословиям, свободно существовавшей на пересечении стилей», — поделился куратор выставки Андрей Боровский.

Стоит отметить, что ввставка юудет открыта для посещения до 15 апредя 2024 года.

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