В Красногорске состоится гала-концерт «МиР – Музыка и Развитие»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Красногорске пройдет гала-концерт Международного детского конкурса «МиР – Музыка и Развитие». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт состоится 10 марта в ДК «Подмосковье» в Красногорске.
Кроме этого, с начала существования международного конкурса в нем приняли участие порядка 10 тысяч детей и подростков.
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«В 2024 году в конкурсе приняли участие 6,5 тысяч человек из 255 городов. Среди участников — представители всех регионов России и стран постсоветского пространства,а также Китая и Сирии. Задача конкурса — открывать для зрителей юные таланты, а смысл в том, чтобы гармонично объединить традиции и современность, продемонстрировать, что народная музыка может и должна звучать в хорошем смысле модно», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева