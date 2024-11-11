В Детском центре спасли зрение мальчику, напоровшемуся глазом на ветку

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли зрение мальчику с инородным телом в глазу. Об этом говорится в телеграм-канале ДКЦ.
Ребёнок играл на детской площадке, побежал за мячиком и, доставая его, наткнулся глазом на куст. Боль появилась только вечером, глаз стал слезиться и опух. Родители отправились с сыном в центр.
Дежурный офтальмолог выявил открытую травму глаза с инородным телом и принял решение об экстренной операции в отделении офтальмологии.
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Дежурный офтальмолог выявил открытую травму глаза с инородным телом и принял решение об экстренной операции в отделении офтальмологии.
«Если своевременно не обратиться за помощью, такая травма может привести к различным инфекциям и даже слепоте. Во время операции мы удалили из глаза оставшуюся часть ветки и ввели антибиотик, чтобы избежать осложнений. Мальчика выписали домой со стопроцентным зрением», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением ДКЦ сказал Максим Черников.Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.
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Лора Луганская