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В Детском центре спасли зрение мальчику, напоровшемуся глазом на ветку

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Фото: телеграм-канал ДКЦ

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Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли зрение мальчику с инородным телом в глазу. Об этом говорится в телеграм-канале ДКЦ.
Ребёнок играл на детской площадке, побежал за мячиком и, доставая его, наткнулся глазом на куст. Боль появилась только вечером, глаз стал слезиться и опух. Родители отправились с сыном в центр.

Дежурный офтальмолог выявил открытую травму глаза с инородным телом и принял решение об экстренной операции в отделении офтальмологии.


«Если своевременно не обратиться за помощью, такая травма может привести к различным инфекциям и даже слепоте. Во время операции мы удалили из глаза оставшуюся часть ветки и ввели антибиотик, чтобы избежать осложнений. Мальчика выписали домой со стопроцентным зрением», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением ДКЦ сказал Максим Черников.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

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Диетолог Писарева раскрыла неожиданную пользу орехов
Диетолог Писарева: Орехи могут быть профилактикой нервных срывов
11 ноября 2024, 15:56

Фото: iStock/Yingko

Диетолог Ирина Писарева заявила, что орехи обладают множеством полезных свойств, способствуя снижению риска развития деменция и обладая большим количеством витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот.
Также продукт может снижать стресс и нервное напряжение, что будет профилактикой нервных срывов.

«Орехи должны быть не солеными, не обжаренными и тщательно промытыми. Их важно замачивать для того, чтобы они отдавали в воду все ненужное — например, фитиновую кислоту, которая мешает усваиваться микроэлементам из тех или иных орехов», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.

А кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад напомнил об опасности избытка витамина D для здоровья.

«Существует мнение об опасности и даже токсичности витамина D. Оно связано с тем, что витамин способствует усвоению кальция, и избыток кальция в крови может быть небезопасен, если человек испытывает дефицит ещё двух важных веществ: витамина К2 и магния. Поэтому безопаснее всего принимать витамин D в сочетании с этими веществами», — пояснил в беседе с RT Мартюшев-Поклад.

Ранее физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская заявила, что селёдка, солёные огурцы, а также квашеная капуста по-своему укрепляют иммунитет, поэтому могут помочь уберечься от болезней зимой.

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#витамины
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Компенсацию аренды жилья в Подмосковье получили более 130 пар супругов-медиков
11 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto.com/demaerre

Свыше 130 супружеских пар медицинских работников воспользовались подмосковной программой по получению компенсации за аренду жилья с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Получение компенсации за аренду жилья является самой востребованной мерой поддержки для медицинских работников Подмосковья. В этом году программу расширили: если ранее на компенсацию в размере 20 тысяч рублей мог претендовать только один член семьи, то сейчас супругам предоставляется компенсация в размере 30 тыс. рублей. Данной мерой поддержки с начала года воспользовались свыше 130 семей медиков», — цитируются в сообщении слова исполняющего обязанности главы областного Минздрава Максима Максимова.
В министерстве отметили, что для получения компенсации на аренду жилья могут претендовать медики, отвечающие ряду условий, включая работу на полную ставку по одной из 35 специальностей и отсутствие своего жилья в Подмосковье. Подробная информация об этой и других мерах поддержки работников медицины в Московской области размещена по ссылке.

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#минздрав мо
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В Подольске хирурги удалили из кишечника мужчины 8-сантиметровую опухоль
11 ноября 2024, 12:51

Фото: istockphoto / Gumpanat

В Подольскую больницу обратился 57-летний мужчина с жалобами на слабость, головокружение и чёрный стул. Он сообщил, что симптомы периодически проявлялись в течение последних лет и усилились несколько дней назад. После обследования у пациента было обнаружено новообразование в тонком кишечнике, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Состояние пациента оценивалось как тяжелое. Ему требовалось хирургическое лечение. Однако предварительно необходимо было провести интенсивную терапию, так как уровень гемоглобина у мужчины был в 4 раза ниже нормы. После стабилизации состояния пациента хирурги провели операцию, в ходе которой удалили 8-сантиметровую опухоль и участок тонкой кишки, где она располагалась. Затем восстановили целостность кишечника», — рассказал заведующий отделением хирургии Виталий Филиппов.
Кроме того, он сообщил, что операция прошла успешно и без осложнений.

В настоящее время мужчина выписан домой для амбулаторного наблюдения и вернулся к обычной жизни.

Эксперты подчёркивают важность регулярного прохождения диспансеризации для своевременного выявления и лечения заболеваний.

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В больницы Подмосковья с начала года поступило более 70 аппаратов ИВЛ
11 ноября 2024, 11:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 70 современных аппаратов искусственной вентиляции лёгких поступило в 23 больницы Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Аппараты ИВЛ используют для оказания медицинской помощи пациентам, у которых по нарушена дыхательная функция. В этом году в наши медицинские организации поступило уже более 70 единиц данной медтехники на сумму почти 250 млн рублей», — сказал исполняющий обязанности главы областного Минздрава Максим Максимов.
Он добавил, что до конца года в медучреждения региона должны поступить ещё 36 аппаратов ИВЛ.

Современное медицинское оборудование для подмосковных больниц и поликлиник закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#подмосковье
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​Подмосковный врач Носикова рассказала, чем опасен недостаток сна
11 ноября 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Полноценный сон является определяющим фактором в поддержании душевного здоровья и эмоционального благополучия человека. Недостаток сна может негативно сказаться на самочувствии, настроении и состоянии организма, предупредила исполняющая обязанности заместителя главного врача Зарайской больницы Светлана Носикова.
«Регулярный и полноценный сон помогает сохранять стабильное настроение, снижает риск развития депрессии и тревожности. Он также помогает организму бороться с инфекциями и болезнями, поддерживая иммунную систему в здоровом состоянии», – пояснила Носикова, слова которой приводит пресс-службе подмосковного Минздрава.
По словам врача, чтобы улучшить качество сна, необходимо придерживаться регулярного режима.
«Создайте комфортные условия, такие как тёмная, прохладная комната. Избегайте использования гаджетов перед сном. Если вы испытываете проблемы со сном, не стесняйтесь обращаться к терапевту», – добавила медик.
По словам Носиковой, врач поможет определить причину недосыпания и разработать план лечения.

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Доставкой на диспансеризацию воспользовались 30 тыс. подмосковных пенсионеров
08 ноября 2024, 20:33

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 30 тыс. пенсионеров с начала года бесплатно доставили на диспансеризацию в Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
В регионе в рамках нацпроекта «Демография» пенсионеры старше 65 лет из сельской местности могут воспользоваться бесплатной доставкой в поликлиники на диспансеризацию.
«С начала года в поликлиники региона доставлены примерно 30 тыс. пенсионеров. Услуга теперь предоставляется беззаявительно. Больше не нужно писать заявление или обращаться в социальный центр – данные передаются автоматически из поликлиники, и специалисты связываются с пенсионером», – рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что доставку осуществляют на 54 брендированных автобусов социальных центров. В поездке пенсионеров сопровождает бригада соцработников.

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На региональном портале можно оформить сразу три вида справок по социальным услугам
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#село
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Россиянам раскрыли, как спастись от болезней зимой
Врач Малиновская рекомендовала есть селёдку и солёные огурцы для здоровья зимой
08 ноября 2024, 20:30

Фото: iStock/merc67

Физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская заявила, что селёдка, солёные огурцы, а также квашеная капуста по-своему укрепляют иммунитет, поэтому могут помочь уберечься от болезней зимой.
Так, по её словам, в селёдке содержатся жирные кислоты омега-3, которые не просто помогают укрепить иммунитет, но и оздоравливают нервную и сердечно-сосудистую системы.

«Еще в селёдке содержатся витамины А, Е, D и арахидоновая кислота, без которой трудно повышать выносливость и силу мышц. Квашеная капуста прекрасно усваивается организмом. Количества бактерий в ней столько же, сколько в натуральных молочнокислых продуктах, благодаря чему подавляется вредная микрофлора кишечника. Достаточно одного ломтика соленого огурца, чтобы запустить выделение желудочного сока для лучшего переваривания пищи, способствуя укреплению иммунитета», — пояснила в беседе с NEWS.ru Малиновская.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что киви может способствовать борьбе с лишним весом.

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#здоровье
#продукты
#питание
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В Детском центре им. Рошаля заработало отделение рентгенохирургии
08 ноября 2024, 20:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля стартовала работа отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Это первое подобное отделение для детей в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В отделении оказывают как плановую, так и экстренную медицинскую помощь детям с такими патологиями, как врождённые пороки сердца, тромбы, стенозы, урологические болезни, сосудистые заболевания головного мозга.
«Отделение оснащено двумя рентгеноперационными, современными ангиографическими комплексами. Такое высокотехнологичное оборудование позволяет проводить сложные внутрисосудистые операций у детей с кардиохирургической и нейрохирургической патологиями», - пояснила главный врач Детского центра Татьяна Шаповаленко.
По её словам, возможности КТ навигации и 3D-визуализации дают возможность врачам точно управлять микроинструментами и значительно снижают риски хирургического вмешательства.

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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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#дкц
#дети
#подмосковье
#московская область
#красногорск
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Фармаколог Медведев озвучил пользу пальмового масла
Фармаколог Медведев: Пальмовое масло может помочь в борьбе с атеросклерозом
08 ноября 2024, 19:20

Фото: iStock/slpu9945

Завкафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова Олег Медведев заявил, что пальмовое масло может принести пользу организма в виде помощи в борьбе с атеросклерозом.
«Пальмитиновая кислота, которая есть в этом масле, нужна для того, чтобы поддерживать функцию эндотелия для предупреждения развития атеросклероза», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Медведев.

А доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Владимир Захаров рассказал, что при деменции с тельцами Леви первыми симптомами могут быть галлюцинации и бессонница.

«Болезнь относят к возрастным, ей подвержены люди в возрасте старше 60 лет. Нарушения памяти, умственной работоспособности и двигательных функций связывают с поражением нейронов головного мозга. Внутри них формируются отложения — тельца Леви. Клиническая картина во многом зависит от места их скопления», – добавил в беседе с Газета.ру Захаров.

Ранее главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» сообщил, что самый молодой инсульт может случиться и в 6, и в 9 лет.

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