В образовательном центре «Созвездие» поздравили победителей чемпионата «Абилимпикс»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В образовательном центре «Созвездие» состоялось торжественная церемония, посвящённая чествованию победителей X Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
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