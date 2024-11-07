В Красногорске построили три дома с подстанцией скорой помощи

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Три 31-этажных дома на едином стилобате с подстанцией скорой помощи и подземной автостоянкой построили в ЖК «Спутник» на территории городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В каждом из корпусов есть общая комната отдыха, рядом со входами оборудованы пространства для хранения колясок и лапомойки для собак.«В новостройках расположено 1492 апартамента общей площадью свыше 63 тысяч квадратных метров. На трёх подземных этажах обустроена автостоянка на 501 машино-место, а в корпусе №31 размещается пост скорой помощи на две бригады», — говорится в сообщении.
Всего в ЖК «Спутник» в настоящее время введены в эксплуатацию 18 жилых корпусов и три детсада в общей сложности на 450 воспитанников.
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