Детский центр в Красногорске принял уже 2,5 тыс. машин скорой помощи

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля принял уже 2,5 тыс. автомобилей скорой помощи с 25 сентября, когда он начал принимать экстренных пациентов от бригад СМП. Об этом говорится в телеграм-канале центра.
«Мы встретили уже 2,5 тыс. машин скорой. Юбилейным случаем стал острый аппендицит, с которым обратилась 15-летняя Арина. Наши специалисты готовы помощь всем маленьким пациентам, нуждающимся в лечении», – отметили в клинике.Ранее сообщалось, что подмосковная скорая доставила в центр в Красногорске из Лотошинской больницы девочку с подозрением на острый аппендицит. Доставку осуществила бригада из Волоколамска – фельдшер Иван Криволапов и водитель Андрей Солодухин.
«Страшно не было, ехали с мигалками. Сирены я не слышала, не знаю, была ли она – я была в наушниках. Рядом была мама и доктор Иван. Они меня поддерживали. Привезли быстро и хорошо», – рассказала сама Арина.Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля – флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь там будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.
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Лора Луганская