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В Красногорске пройдет концерт танцевальной студии «Про-Движение»

12 января 2024, 12:30
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Концерт танцевальной студии «Про-Движение» состоится в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Праздничный концерт «Про:)Старый Новый год» пройдет 13 января в культурно-досуговом комплексе «Подмосковье» городского округа Красногорск.

«Перед зрителями выступят учащиеся школы современного танца «Про-движение», руководители Юлия Непомнящая и Виктор Барыкин. <…> Проведение новогодних выступлений, как подведение итогов года, стало для студии традицией, которая существует уже порядка 12 лет. В этот раз коллектив подготовил особенную концертную программу, которая подарит праздничное настроение, бодрость и яркие эмоции», — поделились в пресс-службе министерства.


Стоит отметить, что вход на мероприятие свободный,а пригласительные билеты можно получить в кассах дома культуры «Подмосковье». Начало программы в 19:00.

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В Мытищах наградили победителей конкурса «ЭкоПодмосковье 2023»
В Мытищах состоялась церемония награждения победителей конкурса «ЭкоПодмосковье 2023»
11 января 2024, 23:23

Фото: Радио 1

Конкурс уже четвертый год организован Общественной Палатой Московской области при поддержке Московской областной Думы и Российского Экологического Общества.
В этом году в конкурсе было более 3000 эко проектов с участием более 7000 детей и подростков. В нем участвовали образовательные учреждения из всех 57 муниципалитетов Московской области, более 1000 образовательных учреждений – детские сады, школы, развивающие кружки и клубы, училища, колледжи, университеты и институты.

«Конкурс зародился в Мытищах, его цель - образование и просвещение детей в экологию. Конкурс является самым главным инструментом и площадкой для обмена мнениям. За 4 года мы накопили огромную базу работ. Более 8 тысяч рисунков и плакатов, все они находятся в открытом доступе, где каждый ребенок может посмотреть, пообщаться с автором, и в следующем конкурсе равняться на самые лучшие работы», - отметил Илья Ермаков член общественной палаты Московской области, член общественной палаты города Мытищи, координатор детского конкурса экологических проектов МО «ЭкоПодмосковье».
В этом году правила Конкурса были усложнены. Была задача увидеть более качественные, проработанные работы, чтобы все участники и наставники конкурса, смогли познакомиться с авторами эко проектов, поделиться опытом и новыми знаниями.

Фото: Радио 1
«В моей работе нарисован кит, который выплескивает различные отходы. Этим я хотела показать, что многие люди загрязняют природу, и вот какие от этого последствия. Здорово, что здесь много эко работ и все они посвящены нашей природе, очень важно сохранять и оберегать ее», - поделилась Лера участница конкурса из города Павловский Посад.
Победителям вручили грамоты от Российского экологического общества, Московской областной Думы и Общественной палаты Московской области и подарки от партнеров проекта. При этом, все участники получили памятные дипломы по электронной почте , а наставники благодарности.

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Подмосковные музеи в новогодние праздники приняли около 42 тыс посетителей.


#подмосковье
#конкурс
#мытищи
#эко
#образование
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Подмосковные музеи в новогодние праздники приняли около 42 тыс посетителей
11 января 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Государственные музеи Подмосковья со 2 по 8 января посетили без малого 42 тыс человек. Самым популярным оказался «Новый Иерусалим», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Видим стабильных интерес жителей и гостей региона к выставкам в наших музеях во время новогодних праздников. В начале года там побывали почти 42 тыс человек. Самым популярным стал историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в городском округе Истра, который посетили 11,5 тыс человек», – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
На втором месте по числу посетителей – Звенигородский государственный музей-заповедник. Он принял 8,4 тыс человек. Замыкает тройку Серпуховский историко-художественный музей, куда пришли почти 5 тыс посетителей.

По данным министерства, самый большой интерес вызвали такие выставки как «Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века» в «Новом Иерусалиме», «Маковские. Константин и Владимир» в Серпуховском историко-художественном музее, а также «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX – начала XX веков из собрания Русского музея» в Звенигородском Манеже.

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#культура
#искусство
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#ирина каклюгина
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В Кашире пройдет торжественное награждение победителей конкурса рождественской открытки
11 января 2024, 16:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В Кашире участников конкурса рождественской открытки «Счастливое Рождество» пригласили на награждение. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Состоялось заседание жюри и определение победителей окружного семейного конкурса рождественской открытки «Счастливое Рождество». Ежегодный конкурс на лучшую рождественскую открытку проводится в городском округе Кашира и уже давно стал традиционным любимым конкурсом маленьких каширян», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что в общей сложности на конкурс было прислано порядка 200 работ ​юных жителей округа в возрасте от ​3 до 18 лет.

Награждение победителей и Рождественская сказка пройдут 13 января в Культурно-досуговом центре «Родина».

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В Подмосковье состоится вечер романса «Гори, гори, моя звезда»
11 января 2024, 15:55

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Воскресенске пройдет вечер романса «Гори, гори, моя звезда». об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 12 января во дворце культуры «Юбилейный» Воскресенска.

«Для гостей вечера прозвучат классические, бытовые и городские романсы в исполнении солистов клуба «Ретро 55 » дворца культуры и вокалистов учреждений культуры городского округа Воскресенск. Артисты не только исполнят свой номер, но и расскажут зрителям историю создания выбранного ими романса», — поделились в министерстве.
Кроме этого, организатором вечера является муниципальное учреждение «Центр развития культуры» городского округа Воскресенск.

Начало программы в 18:30. ​Подробности о мероприятии и стоимости билетов ​можно найти на официальном сайте дома кульутры.

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Депутат Драпеко выразила глубокие соболезнования в связи со смертью Соломина
11 января 2024, 15:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина.
Она отметила, что для миллионов граждан Соломин был и остаётся одним из самых любимых артистов. Драпеко добавила, что артисту даже в тяжёлые для страны годы всегда удавалось держать высокую планку, а Малый театр под его руководством был нравственным ориентиром для людей.

«Тех, кто видел его театральные работы, тех, кто видел его киноработы. Он — один из самых любимых артистов. Останется таким на десятилетия, пока будут идти его фильмы. Искренние соболезнования миллионам зрителей, его почитателям, его близким и артистам его театра», — заключила в беседе с RT Драпеко.

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#соболезнования
#артист
#смерть
#культура
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Глава Гильдии актёров кино РФ Гущина о Соломине: «Мы потеряли великого человека»
11 января 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Директор Гильдии актёров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина назвала большой потерей смерть народного артиста СССР Юрия Соломина.
Она также охарактеризовала артиста как интеллигентного, высокообразованного и чрезвычайно талантливого человека.

Также Гущина поделилась воспоминаниями о встрече Юрия Соломина с молодёжью в Доме кинематографистов, которая произошла несколько лет назад.

«Меня поразило, что современная, ультрамодная молодёжь при первых его словах встала и благодарила его за то, что он пришёл, уже пожилой человек. И он разговаривал с ними не сидя, а именно стоя, выражая уважение к тем, кто собрался его послушать. Это было просто потрясающе. Мы потеряли действительно величайшего художника, великого человека, великого творца. Светлая память», — отметила в беседе с RT Гущина.

Сообщается, что прощание с Юрием Соломиным начнётся на основной сцене Малого театра в понедельник, 15 января. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

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#человек
#артист
#смерть
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Икона Матроны Московской со Сталиным, хранящаяся в Тбилиси, будет переписана
11 января 2024, 13:27

Фото: iStock/Denis Kabanov

Икона Матроны Московской, на котором также изображён бывший генеральный секретарь СССР Иосиф Сталин, должна быть переписана, об этом сообщили в Патриархии Грузии.
«Так как встреча Иосифа Сталина со Святой Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты ее жизни, не признана Русской православной церковью, которая признала ее святой и провела специальное исследование в связи с этим вопросом, обязательным является поменять этот эпизод и учесть другие детали иконописания», — сообщается в заявлении Патриархии.

Напомним, икона хранится в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы - Самеба.

Икона, на которой Матрона Московская благославляет Иосифа Сталина, была создана в 2008 году. Она была написана художником-иконописцем Ильей Пивником по инициативе игумена Евстафия (Жакова). Сперва она хранилась в Храме святой равноапостольной княгини Ольги в Стрельне, однако, после разгоревшегося скандала, её убрали из православного храма.

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#икона
#санкт-петербург
#грузия
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Умер художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
11 января 2024, 13:00

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В Москве скончался Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин, об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
В ноябре 2022 года Соломин попал в больницу с инсультом и с того времени оставался под наблюдением врачей. 11 января 2024 года, на 89 году жизни, артист скончался.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал актёрское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. За свою акрьеру он успел сыграть почти в 60 фильмах и сериалах, таких как: «Обыкновенное чудо», «Школьный вальс», «Музыканты одного полка» и других.

Помимо этого, Соломин занимал должность художественного руководителя Государственного академического Малого театра.

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#смерть
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Кинокритик Шнейдеров раскритиковал российские киноновинки
10 января 2024, 20:34

Фото: istockphoto.com/shironosov

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что снятое в России в 2023 году кино в большей своей части оказалось неинтересно зрителям.
Он отметил, что об этом свидетельствует то, что большинство новых отечественных фильмов провалились в прокате.

«Что касается российской киноиндустрии, то она состоит из пары-тройки блокбастеров и порядка 90% провальных в прокате, никому ненужных кинопроизведений. Из 192 фильмов, вышедших в прокат за 2023 год, окупился 21 фильм», — высказал своё мнение в беседе с Pravda.Ru Шнейдеров.

При этом, популярность фильма «Холоп-2» кинокритик объяснил тем, что зрители любят лёгкое развлекательное кино.

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