В Красногорске пройдет концерт танцевальной студии «Про-Движение»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Концерт танцевальной студии «Про-Движение» состоится в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Праздничный концерт «Про:)Старый Новый год» пройдет 13 января в культурно-досуговом комплексе «Подмосковье» городского округа Красногорск.
Стоит отметить, что вход на мероприятие свободный,а пригласительные билеты можно получить в кассах дома культуры «Подмосковье». Начало программы в 19:00.
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«Перед зрителями выступят учащиеся школы современного танца «Про-движение», руководители Юлия Непомнящая и Виктор Барыкин. <…> Проведение новогодних выступлений, как подведение итогов года, стало для студии традицией, которая существует уже порядка 12 лет. В этот раз коллектив подготовил особенную концертную программу, которая подарит праздничное настроение, бодрость и яркие эмоции», — поделились в пресс-службе министерства.
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Мира Полтева