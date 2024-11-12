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В подмосковном КЦ «Архангельское» открылась выставка художницы Татьяны Стешиной

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Выставка картин художницы, заведующей художественном отделением Петрово-Дальневской детской школы искусств Татьяны Стешиной открылась в культурном центре «Архангельское» в одноименном посёлке городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На выставке представлены живописные и графические работы Татьяны Стешиной, выполненные в разных жанрах: это и натюрморты, и пейзажи, и портеры. Используя в своих работах акрил, акварель и карандаш художница успешно работает как с большими холстами, так и с произведениями малой формы», — говорится в сообщении.
Выставка продлится до 2 декабря. Возрастных ограничений нет.



Адрес культурного центра: городской округ Красногорск, посёлок Архангельское, дом №17А.

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#культура
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#художник
В Красногорске пройдёт русская вечёрка «Кузьминки»
12 ноября 2024, 18:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Доме культуры «Луч» 13 ноября пройдёт русская вечёрка под названием «Кузьминки», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск. Этот старинный русский праздник отмечается в честь православных святых Космы и Дамиана – покровителей ремёсел, брака и домашней птицы.
«В России этот день считался девичьим праздником. На день, а то и за три дня подыскивали избу, где собирались справлять вечёрку. Девушки ходили по домам, собирали пищу к ужину, а если среди гостей была невеста, она считалась хозяйкой в доме. К вечеру приглашались парни и музыканты, начиналось веселье», – рассказали в администрации.
В программе русской вечёрки «Кузьминки» – народные песни, игры и танцы. Гости погрузятся в атмосферу традиционной русской культуры. Приходить можно всей семьёй или с друзьями.

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В подмосковном КЦ «Архангельское» открылась выставка художницы Татьяны Стешиной

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#московская область
#культура
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Юных жителей и гостей Красногорска приглашают на сказочную экскурсию
12 ноября 2024, 18:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Детей от шести до 10 лет из Красногорска 17 ноября приглашают на сказочную экскурсию «Там чудеса…». Она пройдёт в детском городке «Сказочный», который называют «Лукоморьем», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Даже взрослые здесь оказываются в атмосфере детства и сказки. Сказочные персонажи ждут всех в разных уголках городка. Они откроют свои секреты, а участники экскурсии решат увлекательные загадки и задания. Автор и ведущая экскурсии – Юлия Зимнухова, организаторы – «Библиотеки Красногорска», «Парки Красногорска» и программа «Кэпи-Квест», – рассказали в администрации.
Там отметили, что экскурсия бесплатная, записи не требуется. Сбор участников – в 12:30 у горки «Слон» по адресу: Красногорск. ул. Ленина, 11А.

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#библиотеки
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Этнокультурный форум в Красногорске решили сделать традиционным
12 ноября 2024, 17:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске состоялся первый этнокультурный форум «Россия – симфония народов!». Одним из событий форума стало открытие выставки национальных культур, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
На выставке были представлены изделия народных промыслов, прошли яркие дефиле в национальных костюмах. Гости познакомились с историей, традициями и культурой народов России.
«Председатель Московского регионального отделения «Общероссийского объединения корейцев» Александр Пак подчеркнул важность межнациональных мероприятий. По его словам, обмен национальными традициями способствует дружбе и сплочённости народов. Подобные события укрепляют общероссийскую гражданскую идентичность. Председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Татьяна Ключникова рассказала, что студенты показали свои творческие работы, посвящённые национальным обрядам, традициям и праздникам», – говорится в сообщении.
Организаторы, участники и гости мероприятия решили сделать форум традиционным и открыть его для широкой аудитории в следующем году.

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#культура
#искусство
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#фольклор
#красногорск
#подмосковье
#московская область
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Хор русской песни «Жар-птица» исполнит в Красногорске песни о войне
12 ноября 2024, 17:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Хор русской песни «Жар-птица» 17 ноября даст концерт в культурном центре «Красногорье». Коллектив представит программу «Письма с фронта», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Прозвучат песни о войне и победе. Концерт «Письма с фронта» – это возвращение к истокам, к тем временам, когда песни были не просто музыкой, а частью жизни, объединяющей людей. Это возможность ещё раз вспомнить о подвиге предков, о том, какой ценой досталась победа», – говорится в сообщении.
Хор русской песни «Жар-птица» – профессиональный коллектив, который бережно хранит и передаёт традиции русской народной песни. В репертуаре – песни разных жанров и стилей, но особое место занимают композиции о войне.

Концерт начнётся в 14:00 по адресу: Красногорск, улица Вокзальная, дом 10А. Вход будет свободным.

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#подмосковье
#московская область
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Фестиваль народного танца собрал в Шатуре более 400 участников
12 ноября 2024, 15:22

Фото: пресс-служб администрации г. о. Шатура

Шатура в четвёртый раз приняла хореографические коллективы из разных уголков Подмосковья и Владимирской области. В спортивно-культурном центре «Рошаль» участники фестиваля «России яркие узоры» состязались в искусстве народного и стилизованного танца, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Организатором фестиваля выступил шатурский Дом культуры имени Нариманова.
«Мы давно хотели создать что-то такое, что способствовало бы развитию народного направления. В нашем ДК родился ансамбль «Раздолье», и мы придумали такой фестиваль. Хотели, чтобы наши дети видели, как прекрасен и разнообразен народный танец», – рассказала организатор фестиваля, директор ЦДК им. Нариманова Елена Хатакова.
Коллектив «Раздолье», где занимаются дети от 7 до 17 лет, представили на фестивале четыре номера. В их репертуаре – и шуточные, и серьёзные танцы. Всего на фестивале выступили 19 коллективов и более 400 участников.

На сцену вышли танцоры разных стилей – от классических народных танцев до современных стилизованных постановок. По решению жюри лучшим в этом году стал хореографический ансамбль «Иван да Марья» из города Жуковского. Коллектив получил Гран-при фестиваля.

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#московская область
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Музей «Новый Иерусалим» собрал средства для помощи «Елизаветинскому детскому хоспису»
11 ноября 2024, 18:45

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музей «Новый Иерусалим» в Истре открывает серию благотворительных концертов. Так, в рамках акции уже состоялся сольный концерт заслуженного артиста России, пианиста Бориса Березовского. Все собранные средства будут перечислены на благотворительные цели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Заместитель директора музея «Новый Иерусалим» Ирина Карабанова в беседе с «Радио 1» рассказала, что такие концерты — традиция в музее, поддерживающая благотворительные организации в Московской области.
«Мы начали с «Елизаветинского детского хосписа», который находится в округе Истра и помогает неизлечимо больным детям до 18 лет из всех регионов России. Мы хорошо поработали и с хосписом: съездили туда, познакомились как с сотрудниками, так и с их программами, посмотрели все, и для нашего благотворительного концерта была выбрана программа «Дерево желаний». Елизаветинский хоспис работает с детьми, которые не излечимы, но там им помогают уменьшить боль и справиться с психологическими проблемами. И «Дерево желаний» - акция, когда сбывается последнее желание ребенка», — рассказала заместитель директора музея.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По ее словам, иногда ребенок держится из последних сил, чтобы дождаться исполнения своего желания.
«Мы подумали, что такая программа будет понятна жителям и посетителям концерта. Это важно, чтобы каждый ребенок имел возможность получить реализацию своей мечты. И родителю хотелось помочь. Родителям важно чувствовать, что единение общества имеет не меньшую ценность, чем сбор средств. Иногда психологическая поддержка придает таких сил, какие деньгами не купишь», — поделилась собеседница.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что акция будет продолжаться и поддерживать благотворительные организации в Подмосковье, привлекая различные кампании.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Понимание того, что жители-соседи могут сделать благое дело. Это не сложно, это приемлемо для их кошелька. Хотелось бы чтобы побольше активности от кампаний, но работа ведется»», — отметила Ирина Карабанова.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Все собранные средства от концерта Бориса Березовского — более 700 тыс. рублей — пошли на реализацию проекта «Дерево желаний».

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#психологическая поддержка
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В клубе «Мечниково» показали кукольный спектакль по мотивам марийской сказки
11 ноября 2024, 17:45

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

В клубе «Мечниково» Дворца культуры «Луч» показали кукольный спектакль фольклорно-этнографического «Театра на трёх стульях». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Кукловоды создают удивительное пространство, в котором звучат народные песни и играют народные инструменты. Герои марийской сказки рассказали детям о важности единства с народом, чтобы одолеть любого врага. После спектакля руководитель студии раннего развития «Росток» Елизавета Мисникевич провела мастер-класс. Дети и взрослые наклеили разноцветных человечков вокруг планеты и вместе исполнили песню «Я, ты, он, она – вместе целая страна», – отметили в пресс-службе.
Ведущая мероприятия продолжила тему, заданную марийской сказкой о смелом юноше, и провела с ребятами состязания на ловкость, внимание и храбрость. Дети стреляли из лука, метали диски и сбивали кегли.

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#красногорск
#спектакль
#театр
#подмосковье
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В Красногорске обсудили перспективы реализации проекта «Сказки о Красном граде»
11 ноября 2024, 17:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Реализацию проекта «Сказки о Красном граде» по созданию увлекательных и познавательных историй о Красногорске обсудили представители школьного филиала проектной группы с работниками управления образования города — Анной Чернобровкиной и Ириной Фетисовой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Предполагается, что реализация проекта «Сказки о Красном граде» поможет усилить интерес подрастающего поколения к истории и культуре своего города, а также сформировать у них чувства патриотизма и уважения к наследию предков. Кроме того, он будет стимулировать творческое развитие молодёжи», — говорится в сообщении.
В администрации городского округа отметили, что при удачной реализации этого проекта он сможет стать образцом для других российских городов и регионов.

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16 уникальных женских костюмов представлены на выставке в усадьбе Знаменское
11 ноября 2024, 17:25

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

В усадьбе Знаменское-Губайлово открылась выставка «Эволюция моды. Женский костюм в среднем Поочье с каменного века до наших дней». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«В экспозиции – 16 уникальных женских костюмов. Это реконструкции и подлинные этнографические наряды. Копии древнейших костюмов созданы на основе археологических находок. Гости выставки увидят костюмы каменного, бронзового, железного веков, раннеславянские наряды. Один из таких уникальных костюмов – наряд девушки племени вятичей из вытканной ткани с узорами. Костюм был создан на основе рисунка с небольшого кусочка ткани, который чудом сохранился в земле с XII века и был найден археологами», – говорится в сообщении.
Другие костюмы эпохи средневековья сотканы и вышиты в мастерских, где мастера по сей день владеют искусством ручного ткачества.

На выставке также представлены платья эпохи барокко, ампира, романтизма и модерна. Их создала модельер исторической одежды Лилия Иванова. Одно из платьев воссоздано по картине времён правления Петра I.

Организаторы подготовили для посетителей множество интересных фактов. Например, они рассказали, что стеклянные бусы, которые мы привыкли видеть на новогодних ёлках с середины XX века, раньше были частью русского национального свадебного костюма.

Помимо женских костюмов, посетители смогут познакомиться с коллекцией подлинных вееров и предметами быта каменного, железного и бронзового веков, воссозданных реконструкторами

Выставка будет работать до 15 декабря. Она организована учёным секретарём Ступинского историко-краеведческого музея Юлией Лесновой и историческим реконструктором, этнографом Александрой Кормачёвой при поддержке Фонда президентских грантов.

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