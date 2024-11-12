В подмосковном КЦ «Архангельское» открылась выставка художницы Татьяны Стешиной

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Выставка картин художницы, заведующей художественном отделением Петрово-Дальневской детской школы искусств Татьяны Стешиной открылась в культурном центре «Архангельское» в одноименном посёлке городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На выставке представлены живописные и графические работы Татьяны Стешиной, выполненные в разных жанрах: это и натюрморты, и пейзажи, и портеры. Используя в своих работах акрил, акварель и карандаш художница успешно работает как с большими холстами, так и с произведениями малой формы», — говорится в сообщении.Выставка продлится до 2 декабря. Возрастных ограничений нет.
Адрес культурного центра: городской округ Красногорск, посёлок Архангельское, дом №17А.
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