В Красногорске провели мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы

В Центре культуры и досуга Красногорска 26 ноября состоится концерт к юбилею творческих сотрудников учреждения – руководителя лаборатории «Отцы и дети» и театральной студии «Волшебная карусель» Анны Оржуновой, а также звукорежиссёра Алексея Чудакова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.