В Красногорске провели мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Центре детского творчества «Цветик-Семицветик» в Красногорске провели мастер-класс по созданию традиционной тряпичной куклы-оберега. Мероприятие, организованное участниками детского фольклорного ансамбля «Лазоревый цветок», прошло в рамках Года семьи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участники мастер-класса узнали о богатой истории и символическом значении фольклорных тряпичных кукол. Эти уникальные изделия из натуральных материалов не только украшали интерьер, но и выполняли важную функцию защитников домашнего очага. Ребята познакомились с особенностями изготовления таких кукол», – отметили в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Самым приятным этапом мастер-класса стало создание собственной уникальной куклы. Ребята с удовольствием погрузились в творческий процесс, следуя инструкциям и советам опытных мастеров.
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