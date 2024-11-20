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В Красногорске провели квест, посвящённый профессии детектива

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Центральная библиотека Красногорска на время превратилась в детективное агентство. Участники клуба «Гулливер» провели там квест-игру, которая позволила узнать много нового о работе сыщиков, детективов, оперативников, шифровальщиков и криминалистов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Участникам пришлось расследовать сказочные преступления. Они узнали, как похищают героев сказок, как они сами могут стать свидетелями или даже жертвами, как искать украденные пять сольдо. Ребята увидели знакомых сказочных героев через призму детективного расследования. Возможно, кто-то из них заинтересуется этими профессиями и свяжет свою жизнь с миром расследований», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск



Участники клуба почувствовали себя настоящими сыщиками. Они научились работать в команде, использовать логику и дедукцию, а также узнали много нового о том, как проводятся настоящие расследования.

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#красногорск
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#подмосковье
#московская область
Матвиенко предложила Хуснуллину задним числом заплатить налоги за 8 лет
Матвиенко предложила Хуснуллину заплатить за 8 лет налоги за проживание в доме
20 ноября 2024, 18:30

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину оплатить налоги за проживание в течение восьми лет в незарегистрированном доме, подав тем самым пример гражданам РФ, передает ТАСС.
В рамках правительственного часа в верхней палате зампреда кабмина Хуснуллин рассказал, что долгое время не мог подключиться к трансформаторной подстанции из-за нехватки ее мощности, в результате чего дом числился как строительная площадка до того, как удалось узаконить подключение. По его словам, в юридическом плане дом был не завершен.

Матвиенко назвала поднятый вопрос крайне важным, так как есть россияне, которые не платят налоги. Председатель Совета Федерации предложила Хуснуллину все-таки заплатить налоги.

«Придется, если начислят», — со смехом ответил Хуснуллин.

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#матвиенко
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Студент университета «Дубна» выиграл международный конкурс научных работ
20 ноября 2024, 18:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Студент университета «Дубна» Виталий Котляров одержал победу на XXIV Международном конкурсе научных, учебных и творческих работ «Наука Плюс». Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Виталий учится на кафедре экологии и наук о Земле. Он представил на конкурс исследование «Экологическое нормирование воздействия на окружающую среду предприятия».
«Победа нашего студента на международном конкурсе научных, учебных и творческих работ – не только признание его личных достижений, но и подтверждение высокого уровня подготовки, предлагаемый в университете. Работа по экологическому нормированию воздействия предприятий на окружающую среду особенно актуальна в Дубне, где много производственных компаний», – отметила исполняющая обязанности проректора университета по учебно-методической работе Ольга Анисимова.
В пресс-службе добавили, что научным руководителем Кротлярова выступила доцент кафедры экологии и наук о Земле Галина Лазарева.

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#дубна
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#эколог
#подмосковье
#московская область
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Для долголетов Красногорска провели мастер-класс по йоге
20 ноября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Мастер-класс «Йогаtime» провели в центре «Активное долголетие» на Заводской улице в Красногорске, участники необычной тренировки узнали, как с помощью дыхательной практики восстановить душевное равновесие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе мастер-класса инструктор по йоге Альберт Загорский научил участников дыхательным практикам и асанам. Каждая асана помогала развить баланс и гибкость, а дыхательные упражнения — расслабиться и успокоиться», — говорится в сообщении.
Мастер-класс очень понравилось участникам, многие из них решили продолжить заниматься йогой.

Проект «Активное долголетие» предлагает его участникам множество различных активностей, включая изучение иностранных языков, курсы по компьютерной грамотности, танцы, тренировки и экскурсии. Стать участником проекта могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет.

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#красногорск
#активное долголетие
#йога
#тренировки
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Прокуратура Москвы рассказала о новом виде мошенничества
Прокуратура Москвы: мошенники представляются сотрудниками ФНС
20 ноября 2024, 18:03

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники представляются налоговиками и предлагают своим жертвам задекларировать средства, чтобы потом их похитить, пишет ТАСС, ссылаясь на московскую прокуратуру.
«Мошенники используют новую «легенду»: представляются сотрудниками налоговых органов и под предлогом декларирования денежных средств, похищают их», — прокомментировали в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что пенсионерку по новой схеме обманули на 2,3 миллиона рублей. Злоумышленник позвонил женщине, узнал, что она держит дома деньги и сказал, что незадекларированные средства якобы изымут налоговики, чтобы задекларировать. Тогда же курьер аферистов забрал деньги и дал договор-фикцию. Женщина раскрыла обман, когда внимательно прочла документ.

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«Она не вдова»: наследники Градского устроили войну за миллионы мэтра — что он прятал под кроватью и в чем винят его жену
20 ноября 2024, 17:53

Александр Градский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандалы вокруг наследия Александра Градского продолжают набирать обороты. Казалось бы, судебные тяжбы по дележке имущества завершились и родственникам больше незачем конфликтовать. Однако открытие памятника на могиле мэтра вновь вызвало множество вопросов и споров. Почему поклонники остались недовольны новым монументом и в чем обвиняют вдову покойного Марину Коташенко, расскажет «Радио 1».

Памятник Градскому возмутил поклонников

3 ноября Александру Градскому исполнилось бы 75 лет. Его знакомые вспоминают, что он с нетерпением ждал этой даты и планировал собрать друзей для праздничного концерта. Однако в 2021 году композитор скончался от инсульта. За неделю до его юбилея на Ваганьковском кладбище был открыт небольшой монумент. Само мероприятие прошло в тайне: на нем присутствовали лишь родственники композитора и молодая вдова Марина.

«Александр Борисович всегда был очень лаконичен, выходя на сцену: черный фон, черная рубашка, гитара. Поэтому и памятник мы хотели сделать лаконичным», — объясняла дизайн монумента супруга покойного.

Однако большинство поклонников артиста не оценили ни закрытый формат мероприятия, ни само надгробие. В сети уже появились гневные комментарии фанатов о том, что Градский заслуживает большего, чем тайная встреча на 20 персон и черный камень на могиле.

«Весьма неказистый “мемориал” получился от любящей вдовы», — писали поклонники музыканта.

Они выразили уверенность в том, что Марина просто сэкономила и решила не тратить баснословные суммы на обустройство могилы мэтра.

Борьба за наследство


Марина Коташенко с сыном: (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Летом 2024 года суд окончательно разрешил наследственное дело композитора. Молодая вдова Марина Коташенко получила значительную часть имущества мужа, оцененного изначально в миллиард рублей. Судебные тяжбы длились три года. Вдова музыканта даже столкнулась с грабителями, которые потребовали от неё 100 миллионов рублей, якобы хранившихся под кроватью певца.

«Когда у неё украли эти деньги… Господин Жабборов, признанный виновным в краже, является родственником работника, который в тот момент трудился у Марины Коташенко на даче… Мустафа. Они оба были связаны родством и до этого работали на стройке у моего отца. Это действительно выглядит очень подозрительно», — комментировал ситуацию сын композитора Даниил Градский.

Вскоре в борьбу за наследство вступила и третья супруга артиста. Ольга Градская заявила, что даже спустя 20 лет после развода она имеет право на его имущество.

Затем двоюродная сестра Александра Наталья обвинила мэтра, что при жизни он незаконно завладел имуществом ее покойного отца. А позже, по словам Марины Коташенко, те же лица вынесли из дома и квартиры Градского его личные вещи, фотографии и антикварную мебель. Старшие дети музыканта тоже в стороне не остались. Даниил и Мария подали иск к Коташенко, заявив, что она на самом деле не вдова, потому что предложение руки и сердца Градский сделал Марине только за два месяца до своей смерти.

Вдову Градского осудили за памятник на его могиле: что мэтр скрывал, запираясь в особняке с молодой женой
Вдову Градского осудили за памятник на его могиле: что мэтр скрывал, запираясь в особняке с молодой женой

Казалось бы, после завершения наследственного дела в семье Градских должна была наступить идиллия. Однако примирение между родственниками так и не произошло. Даниил и Мария недовольны долей наследства, которую они получили. Они планировали создать достойный памятник стоимостью 20 миллионов рублей и весом 35 тонн. Но Марина решила иначе и даже не пригласила их на открытие надгробия.

«Я считаю, что ей все равно. Посмотрите на это надгробие: она выбрала плиту, похожую на рояль. Какое это имеет отношение к Градскому? Он не был пианистом! Мы сосредоточим усилия на том, чтобы установить отцу городской памятник, который соответствует его статусу народного артиста Российской Федерации», — заявил сын музыканта.

Старшие наследники Градского не собираются сдаваться. В суде сейчас рассматриваются пять исков против Марины Коташенко, в том числе и уголовный. Даниил и Мария продолжают настаивать на признании последнего брака музыканта фиктивным.

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В университете «Дубна» провели встречу студентов с участником СВО
20 ноября 2024, 17:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Встречу с офицером морской пехоты – участником СВО, а также с президентом благотворительного фонда «Батальон» Полиной Васильевой провела в университете «Дубна» Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участник СВО рассказал ребятам личные истории: они продемонстрировали, насколько важно в сложных жизненных ситуациях единство коллектива и моральная поддержка. Герой подчеркнул, что в сражении не менее, чем оружие, важны дружеские отношения между бойцами, а их личные качества имеют такое же значение, как высокотехнологичное снаряжение», — говорится в сообщении.
В ходе встречи студенты пообщались с гостем, а также обсудили различные варианты участия в социально-патриотических проектах.

Важность таких встреч отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Такие встречи необходимы молодёжи для понимания всей картины, происходящего сегодня в стране. Дубненцы всех поколений регулярно принимают участия в акциях помощи участникам СВО и жителям новых территорий РФ», — сказал Максим Тихомиров.
Он добавил, что совместные усилия — и на поле боя, и в тылу — помогают приблизить победу.

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#дубна
#сво
#студенты
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Рособрнадзор: отмена ОГЭ может снизить мотивацию школьников к учебе
20 ноября 2024, 17:23

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Отмена основного государственного экзамена (ОГЭ), который дети сдают в девятом классе, может негативно повлиять на мотивацию школьников к учебе. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора в беседе с РИА Новости. Однако в ведомстве отметили, что итоговую аттестацию нужно совершенствовать.
«ОГЭ — это государственная итоговая аттестация, которой завершается освоение программ основного общего образования. Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов», — подчеркнули в Рособрнадзоре.
В надзорном органе также добавили, что его представители готовы участвовать во всех обсуждениях о модернизации ОГЭ, в том числе общественно-профессиональных.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению организовать обсуждение насчет чрезмерной учебной нагрузки на учеников, а также о необходимости проводить в девятом классе основной государственной экзамен. По его словам, проблема высокой нагрузки на школьников стала уже очевидной для всех и детей необходимо беречь.

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#вячеслав володин
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#огэ
#экзамены
#образование
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Ремонт двух подъездов в Кашире завершат до конца ноября
20 ноября 2024, 16:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Завершить ремонт двух подъездов многоквартирных домов планируется в Кашире до конца ноября, работы проводятся по адресу: улица Вахрушева, дом №14/2, подъезд 1 и Садовая улица, дом №28, подъезд 4, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ремонтные работы проводит управляющая компания «Водоканал». Рабочие обновляют потолок, покрывают стены декоративной штукатуркой, устанавливают энергосберегающие светильники и новые почтовые ящики, а также ремонтируют входные группы», — говорится в сообщении.
В администрации округа также напомнили, что ранее каширском микрорайоне Ожерелье управляющая компания «Жилресурс» отремонтировала шесть подъездов в многоквартирных домах на следующих улицах: Ленина, Победы и Пионерская.

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«Много зависти и палок в колеса»: Анна Калашникова рассказала, какой была Светлана Светличная
Анна Калашникова: Светлана Светличная была тёплой, светлой, доброй женщиной
20 ноября 2024, 16:02

Анна Калашникова (Фото: личный архив)

В Доме кино в Москве 20 ноября состоялось прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной. На церемонии присутствовали близкие, коллеги, поклонники актрисы, которые пришли проводить любимицу в последний путь. Актриса, певица и телеведущая Анна Калашникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что ее связывало со звездой сериала «Бриллиантовая рука» и какой артистка была в жизни.
«Я посчитала должным почтить память Светланы Афанасьевны Светличной, потому что это очень добрый человек с большим сердцем. Для меня она навсегда останется такой тёплой, светлой, доброй женщиной. Настоящей женщиной, очень женственной, до самых кончиков волос», — сказала Калашникова.

По словам певицы, они часто виделись со Светланой во время съемок, участия в телепроектах или на мероприятиях.

«Виделись часто за кулисами, в гримерках. И она могла подойти дать какой-то совет, что-то поправить, причесочку, бантик, условно. Или, наоборот, спросить: "Анечка, нет ли там… карандашика, то ли каких-нибудь теней". Она очень любила подводить глазки», — рассказывает Калашникова.
Певица отмечает, что Светлана Светличная была очень женственная и следила за собой.

«Всегда была ухоженная, всегда вкусно пахла. Прическа, макияж, маникюр. Всегда ее какие-то интересные наряды, шляпки. Она часто говорила мне: "Держись, только вперед. Нам, красивым девушкам, женщинам, очень тяжело по жизни, потому что много зависти, много палок в колеса вставляют, много каких-то сложностей, препятствий". У нее очень часто тоже, на ее жизненном, карьерном пути, были такие истории. И она призывала к тому, чтобы я держалась, шла вперед, ни на кого не обращала внимания, говорила, что я красивая, роскошная», — делится воспоминаниями телеведущая.

Анна Калашникова также выразила искренние соболезнования близким и родным актрисы. Отметив, что очень тяжело, когда уходит целая эпоха и легенда.

«Всегда при упоминании ее имени у меня сразу же улыбка на устах, лицо начинает светиться, потому что, действительно, не просто фамилия Светличная. Она светилась всегда. Для меня она всегда была светлой, яркой, доброй. Я помню, что мы пересекались на дорожках московского кинофестиваля, и у нас даже бывало так, что наступали друг другу на шлейфы. Но всегда похохочим, обнимемся и идем дальше», — вспоминает Анна.

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