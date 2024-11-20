В Красногорске провели квест, посвящённый профессии детектива

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Центральная библиотека Красногорска на время превратилась в детективное агентство. Участники клуба «Гулливер» провели там квест-игру, которая позволила узнать много нового о работе сыщиков, детективов, оперативников, шифровальщиков и криминалистов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Участникам пришлось расследовать сказочные преступления. Они узнали, как похищают героев сказок, как они сами могут стать свидетелями или даже жертвами, как искать украденные пять сольдо. Ребята увидели знакомых сказочных героев через призму детективного расследования. Возможно, кто-то из них заинтересуется этими профессиями и свяжет свою жизнь с миром расследований», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Участники клуба почувствовали себя настоящими сыщиками. Они научились работать в команде, использовать логику и дедукцию, а также узнали много нового о том, как проводятся настоящие расследования.
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Лора Луганская