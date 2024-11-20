Для долголетов Красногорска провели мастер-класс по йоге

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Мастер-класс «Йогаtime» провели в центре «Активное долголетие» на Заводской улице в Красногорске, участники необычной тренировки узнали, как с помощью дыхательной практики восстановить душевное равновесие, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе мастер-класса инструктор по йоге Альберт Загорский научил участников дыхательным практикам и асанам. Каждая асана помогала развить баланс и гибкость, а дыхательные упражнения — расслабиться и успокоиться», — говорится в сообщении.Мастер-класс очень понравилось участникам, многие из них решили продолжить заниматься йогой.
Проект «Активное долголетие» предлагает его участникам множество различных активностей, включая изучение иностранных языков, курсы по компьютерной грамотности, танцы, тренировки и экскурсии. Стать участником проекта могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет.
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