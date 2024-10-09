Парки Красногорска с начала года посетили более 4,2 млн человек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Свыше 4,2 млн человек посетили парки, расположенные в городском округе Красногорск, за первые три квартала текущего года, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«В частности, одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей Красногорска стал Городской парк. С января по сентябрь он приял более 766 тысяч посетителей — на 26% больше, чем в прошлом году. Выросло количество гостей и в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды». В этом году здесь побывали свыше 743 тысяч человек, что на восемь процентов больше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в сообщении.В администрации также сообщили, что экопарк «Губайловский» в текущем году посетили 855 тысяч человек. Это на 28% больше прошлогодних показателей. А посетителями детского городка «Сказочный» стали свыше 750 тысяч человек. Рост по сравнению с прошлым годом составил 11%. Отмечается рост посещаемости и других парков округа.
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