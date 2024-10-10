Филиал Красногорского колледжа посетил ветеран военно-космических сил

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Ветеран военно-космических сил, подполковник, член Военно-исторического общества России Сергей Чудинов встретился со студентами Шаховского филиала Красногорского колледжа, мероприятие состоялось в рамках проекта «Героическая страница», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Сергей Владимирович рассказал молодому поколению о своей службе, подвигах, а также славном наследии российской армии. Эта встреча позволила студентам больше узнать о героизме наших предков и важности служения Родине», — говорится в сообщении.В администрации отметили, что проект «Героическая страница» воспитывает в молодёжи патриотизм, уважение к культуре и истории своей страны, позволяет сохранить память о её героическом прошлом.
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