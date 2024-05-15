В Красногорске состоялась премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Премьерный показ спектакля «Судьба человека. Первая весна» по произведению Михаила Шолохова, а также по рассказам участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции и жителей новых российских территорий, состоялся в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Через этот спектакль мы хотим не просто «воспроизвести» текст рассказа, а попробовать открыть те самые смыслы, заложенные в характере главного героя. Все главные персонажи проецируются и переплетаются с настоящим временем, чтобы помочь лучше разобраться с тем, что происходит сейчас», — отметил режиссёр спектакля Михаил Иванов.Спектакль подготовили народный театр «Новый город» из Красногорска и центр креативных инициатив «Новый город» при участии русского камерного оркестра «Усадьба» и студии современного танца «ФлЭш дЭнс».
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