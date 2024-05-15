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В Красногорске состоялась премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна»

15 мая 2024, 14:46
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Премьерный показ спектакля «Судьба человека. Первая весна» по произведению Михаила Шолохова, а также по рассказам участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции и жителей новых российских территорий, состоялся в Красногорске, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«Через этот спектакль мы хотим не просто «воспроизвести» текст рассказа, а попробовать открыть те самые смыслы, заложенные в характере главного героя. Все главные персонажи проецируются и переплетаются с настоящим временем, чтобы помочь лучше разобраться с тем, что происходит сейчас», — отметил режиссёр спектакля Михаил Иванов.
Спектакль подготовили народный театр «Новый город» из Красногорска и центр креативных инициатив «Новый город» при участии русского камерного оркестра «Усадьба» и студии современного танца «ФлЭш дЭнс».

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#красногорск
#спектакль
#культура
В Пушкине пройдёт концерт фестиваля «Город танцует в парках»
15 мая 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минкультуры МО

Второй сезон Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдёт в городе Пушкино. Лучшие команды городского округа будут бороться за звание финалистов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«После выступлений зрителей ждёт концертная программа танцоров-участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, а также мастер-класс под руководством одного из лучших хореографов России. Жюри возглавит заслуженный артист страны, хореограф Егор Дружинин. В состав войдут хореограф, танцовщик и театральный режиссёр Александр Могилёв, хореограф и худрук коллектива Island-Dance Вова Гудым, хореограф и танцовщик Виталий Уливанов», – рассказали в администрации.
Шоу пройдёт 25 мая в Центральном парке культуры и отдыха Пушкино, оно начнётся в 11:00. Вход свободный.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

Подробную информацию можно найти на сайте и в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

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#культура
#искусство
#подмосковье
#московская область
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Писательница Погодина-Кузмина: Нам нужен иной вектор в кинематографе
14 мая 2024, 20:20

Фото: iStock/nopow

Писательница, драматург, сценарист Ольга Погодина-Кузмина высказала мнение о том, что российскому кино нужен новый вектор развития, построенный прежде всего на уважении людей, а также жизненный принципах и ценностях.
«Надо вернуть важные темы, которые советский кинематограф поднимал. Главная из которых – жизненные приоритеты и ценности. Советское кино много говорило о человеке труда в самом широком смысле. Сколько было фильмов о людях созидающих. <…> Нам нужен иной вектор в кинематографе: построенный на принципах уважения к людям, которые трудятся, охраняют нас и берегут Отечество», — поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Погодина-Кузмина.

Актёр Сергей Пиоро также отметил особую увлечённость классическими старыми фильмами нашей страны.

«Я люблю включать канал «Культура», хотя сейчас много и других каналов, которые можно просто щелкать и попадать на хорошие фильмы. С удовольствием пересматриваю фильмы своего детства или даже детства своих родителей. Буквально вчера пересмотрел фильм «Я шагаю по Москве», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Пиоро.

Ранее российская актриса Александра Урсуляк поделилась подготовкой к своему новому проекту «Хорошие песни». По её словам, планируется концерт.

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#писатель
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Кадетский хор Красноармейска примет участие в гала-концерте фестиваля МОРФЕСТ
14 мая 2024, 17:20

Фото: Екатерина Мелкозёрова

Кадетский хор Красноармейска примет участие в гала-концерте всероссийского фестиваля МОРФЕСТ в Москве. Об этом сообщил корреспондент.
Воспитанники кадетской школы «НОП Центр» стали победителями в номинации «Вокальный ансамбль» и 12 мая отправился в турне-фестиваль на борту теплохода.

«Теплоход делает остановки в крупных городах Поволжья от Нижнего Новгорода до Москвы – Кострома, Ярославль, Череповец… Сейчас наши ребята в Плёсе. На культурных площадках городов участники фестиваля представляют театральную постановку, в которую включены выступления победителей и призеров музыкального конкурса. Это всего четыре коллектива из России.Мы очень рады, что наши ребята заслужили честь принимать в нём участие», — поделилась замдиректора кадетской школы Ольга Клюева.

Завершится фестиваль 18 мая гала-концертом в Москве.

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#остановки
#пушкино
#красноармейск
#хор
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Для ребят из Мытищ провели гончарный мастер-класс
14 мая 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Мастер-класс по лепке из глины и гончарному искусству провели для ребят представители творческой студии «Слобода» в семейном центре «Мытищинский», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Перед тем, как начать практическое занятие, участникам мастер-класса рассказали об истории керамики, о том, как добывают и замачивают глину и при каких температурах обжигают керамические изделия, чтобы придать им прочность. После этого дети попробовали себя в ручной лепке и создали по одному предмету на гончарном круге», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что работа с глиной является не только увлекательным, но и терапевтическим процессом: она помогает снять эмоциональное и мышечное напряжение, развивает у детей мелкую моторику и воображение.

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#минсоцразвития мо
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В Дубне поставят спектакль под руководством директора Театра на Таганке
14 мая 2024, 14:24

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова побывала в Дубне, где планируется необычная постановка. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Постановка спектакля «Беги, Алиса, беги» на водной сцене наукограда станет новой частью дружеских связей между Дубной и Театром на Таганке.
«Связь между наукой и людьми театра — она бесценна, потому что даёт широкие возможности и тем, и другим. Если у нас получится наладить эту дружбу, которая была когда-то между актёрами Театра на Таганке и учёными Дубны, то у этого есть очень хорошая и нужная перспектива», — подчеркнула директор Театра на Таганке и театра «Содружество актёров Таганки» Ирина Апексимова.

Стоит отметить, что история дружбы Дубны и Таганки началась еще 60 лет назад, когда актеры легендарного курса Любимова приехали в Дубну, будучи студентами.

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#актеры
#театр
#дубна
#спектакль
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В Сергиевом Посаде покажут музыкальный спектакль «Кот в сапогах»
14 мая 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Детский музыкальный спектакль «Кот в сапогах» по сказке Шарля Перро сыграют на сцене Дворца культуры имени Ю.А. Гагарина в Сергиево-Посадском городском округе в четверг, 16 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Спектакль сыграет труппа Московского театра им. Спартака Мишулина. Весёлая добрая сказка научит юных зрителей не унывать, верить в свои силы и идти к поставленной цели», — говорится в сообщении.
Представление начнётся в шесть вечера, стоимость билетов — от 700 до полутора тысяч рублей, возрастных ограничений нет.

ДК имени Ю.А. Гагарина находится по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом №185. Билеты можно купить в кассе Дворца культуры или онлайн.

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#сергиев посад
#спектакль
#театр
#минкульттуризма мо
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В Коломне выпустили сладости в виде книги к 125-летию библиотеки Лажечникова
14 мая 2024, 12:20

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

К 125-летию библиотеки Лажечникова в Коломне выпустили особый проект. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Лимитированную партию сладостей готовили по старинным рецептам, а коробка оформлена в виде книги, на обложке которой изображен главный персонаж библиотеки Ваня Лажечников.

«Первая общественная библиотека Коломенского края была основана в 1899 году в память о русском писателе И. И. Лажечникове. Книжный фонд был создан на пожертвования, которые собирали по всей России. Много лет библиотека ведет активную просветительскую деятельность и сохраняет литературное и историческое наследие Библиотека располагается в здании второй половины XIX века, городской усадьбе Мокеева, памятнике архитектуры регионального значения», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что с персонажем Ваней Лажечниковым уже выпустили первый комикс.

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#коломна
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В Павловском Посаде запустили викторину в преддверии фестиваля «7яФест»
14 мая 2024, 11:43

Фото: пресс-служба администрации Павлово- Посадского городского округа

Центр развития и поддержки семьи «РОСТОК» запустил викторину в преддверии Фестиваля «7яФест» в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово- Посадского городского округа.
В рамках викторины участники будут отвечать на вопросы на тему семейных традиций.

«Ответы будут оцениваться по нескольким критериям: точность, оригинальность, количество верных ответов. Принять участие в викторине и оценить свои знания можно с 13 мая по 2 июня в онлайн формате. Победителей ждут ценные призы, которые они получат на сцене в день фестиваля», - подчеркнули в пресс-службе.

Также для гостей фестиваля подготовлен и запущен региональный творческий конкурс на тему «Любовь. Традиции. Единство. Всё начинается с семьи» для детей до 15 лет.

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В концертной программе Пасхального фестиваля в Красногорске приняли участие 9 коллективов
14 мая 2024, 11:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Девять музыкальных коллективов стали участниками концерта, организованного в рамках прошедшего в Красногорске 12 мая II Пасхального фестиваля, кроме того, была развернута масштабная выставка творчества воспитанников воскресных школ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Праздник был организован на сцене ДК «Подмосковье». Как рассказала директор Муниципального центра духовной культуры Татьяна Овсянникова, участие в концерте приняли шесть хоров Одинцовской епархии округа Красногорск, а также два хоровых коллектива из Одинцовского округа и ансамбль гусляров «Купина». А работы для выставки предоставили ученики 20 воскресных школ.

«Для того, чтобы разместить все работы, нам пришлось даже занять всё фойе, включая балкон», — отметила Татьяна Овсянникова.
Приветствие участникам и зрителям фестиваля от главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова передала его первый заместитель Наталья Тимошина. Она назвала проведение Пасхальных фестивалей замечательной традицией муниципалитета и отметила, что такие мероприятия помогают сделать мир лучше.

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