В Красногорске завершился 29-й турнир команд КВН

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
29-й турнир команд КВН городского округа Красногорск завершился во Дворце культуры «Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В турнире приняли участие пять команд городского округа: «Кроксы» МБОУ СОШ № 15, «3К» Гимназия № 2, «Даёшь Молодежь» Лицей №4, «Закон Мёрфи» МАУК ККДК «Подмосковье» и «Импульс» Молодежный центр.
Стоит отметить, что победителем 29-го турнира стала команда «3К» Гимназия №2.
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«Тема всей программы была посвящена “Сказе о правильном выборе”. Участники шутили на самые разные темы: от мировых новостей до проделок нейросетей, от жизни звезд интернета до школьных будней. Зрители могли насладиться множеством смешных миниатюр, посвященных сценам из жизни школьников, забавным ситуациям на уроках и переменах», — поделились пресс-службы.
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Мира Полтева