В Подмосковье провели первый тренировочный ЕГЭ

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Первое тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ провели в Московской области, в нём приняли участие 97 человек, сообщает пресс-служба Минообразования региона.
«Тренировочный экзамен организовали в одном из пунктов проведения ЕГЭ в Красногорске. Среди участников были выпускники, собирающиеся сдавать информатику, английский язык и биологию. В ходе проверки они столкнулись с такими проблемами, как плохой звук на аудировании, а также замена и использование резервных станций на КЕГЭ и устной части экзамена по английскому», — говорится в сообщении.Задачей мероприятия была отработка технологии проведения ЕГЭ и способов разрешения различных нештатных ситуаций. В тренировочном мероприятии принимали участие все категории работников пункта проведения экзамена.
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Лев Каштанов