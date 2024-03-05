В Красногорске провели мастер-класс по спортивным дисциплинам на льду

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
«Всероссийский марафон инициирован партией «Единая Россия», его проводят сторонники партии. Так, в рамках проекта на стадионе «Зоркий» состоялся мастер-класс по хоккею и фигурному катанию», — поделились пресс-службе городского округа.
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