В Красногорске проверили на безопасность участок дороги у школы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Единороссы запустили проект «ДОМ – ШКОЛА – ДОМ», цель которого – обеспечить безопасность детей по пути от дома до школы и обратно. Замруководителя фракции партии в Совете депутатов Красногорска Артур Бадретдинов провёл выездную проверку участка дороги у школы №11, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
После инспекции депутат посетил образовательное учреждение и провёл среди учеников онлайн-опрос о повышении безопасности дорожного движения.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Проверка показала, что дорожная инфраструктура вблизи образовательного учреждения отвечает всем требованиям безопасности. Там оборудованы тротуары с ограждениями, пешеходные переходы имеют чёткую разметку, а дороги обрабатываются противогололёдными средствами.
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«За безопасность детей на дорогах мы несём большую ответственность. Именно такие проекты, как «ДОМ – ШКОЛА – ДОМ», позволяют минимизировать риски и предотвращать трагедии. Наша задача – не только устранить опасные участки, но и воспитывать у молодого поколения культуру безопасного поведения», – отметил куратор партийного проекта «Безопасные дороги» Никита Махнач.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Проверка показала, что дорожная инфраструктура вблизи образовательного учреждения отвечает всем требованиям безопасности. Там оборудованы тротуары с ограждениями, пешеходные переходы имеют чёткую разметку, а дороги обрабатываются противогололёдными средствами.
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Лора Луганская