Во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках» соберут помощь для курян

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
14 сентября во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках» в Ивантеевке пройдёт акция «Курск, мы рядом. Доброе дело». Там будут собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Уже второй год на территории Московской области проходит фестиваль, который собирает лучших танцоров со всего региона. В этом году у вас будет возможность не только оценить выступления творческих коллективов, но и стать частью доброго дела. В Городском парке Ивантеевки будет работать пункт приёма помощи», – отметили в министерстве.Организатором акции выступает местное отделение движения «Волонтёры Подмосковья». Поучаствовать в акции можно будет на Центральной аллее парка с 14 до 19 часов.
Фестиваль «Город танцует в парках» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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