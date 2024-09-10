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Во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках» соберут помощь для курян

10 сентября 2024, 19:15
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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14 сентября во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках» в Ивантеевке пройдёт акция «Курск, мы рядом. Доброе дело». Там будут собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Уже второй год на территории Московской области проходит фестиваль, который собирает лучших танцоров со всего региона. В этом году у вас будет возможность не только оценить выступления творческих коллективов, но и стать частью доброго дела. В Городском парке Ивантеевки будет работать пункт приёма помощи», – отметили в министерстве.
Организатором акции выступает местное отделение движения «Волонтёры Подмосковья». Поучаствовать в акции можно будет на Центральной аллее парка с 14 до 19 часов.



Фестиваль «Город танцует в парках» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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14 сентября в Московской области пройдёт праздник «Живописный парк»
10 сентября 2024, 13:47

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Общеробластной праздник «Живописный парк» пройдёт 14 сентября в более чем 70 парках Московской области. Гостей ожидают пленэр под открытым небом, выставки художников, модные показы, фотосессии и другие активности, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Например, парк «Победа» в Талдоме предлагает посетить фотовыставку «Семейный альбом господ Салтыковых» и мастер-класс по карвингу. Посетители смогут насладиться выступлением духового оркестра, фотосессией по живописным местам парка и другими развлечениями.

В Дрезненском городском парке Орехово-Зуево пройдёт осенний бал и модный показ «Яркая осень». Все желающие смогут сделать профессиональные фотографии на территории парка.

В парке «Ривьера» Можайска будут представлены работы русского фотографа Сергея Прокудина-Горского, фотозона «Осенние краски» и чайная зона. Также запланированы мастер-классы по гончарному делу, живописи в технике «винная гризайль» и мастер-класс по стринг-арту. Завершится мероприятие осенним концертом в стиле квартирника.

Зарайский центральный парк подготовил выставку Союза художников «Московиты» и концертную программу с участием местных творческих коллективов.

В городском парке Каширы гости смогут поучаствовать в пленэре и мастер-классе по плетению осенних венков. Кульминацией праздника станет концерт ансамбля русской песни «Родные напевы». Мероприятия проводятся при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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#московская область
#праздник
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Участниками конференции в Клину о русской усадьбе стали более 50 учёных
10 сентября 2024, 12:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Всероссийская научно-практическая конференция «Культурный ландшафт русской усадьбы: к 40-летию музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока» проходит в усадьбе Боблово на территории городского округа Клин, участие в конференции принимают более 50 учёных, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участников конференции поприветствовала глава округа Алёна Сокольская.

«Сохраняя наследие прошлого и привлекая внимание к нему людей пытливого ума, мы способствуем тому, чтобы живая нить нашей культуры и истории не прерывалась. Чтобы вновь и вновь на нашей земле рождались новые открытия», — сказала Алёна Сокольская.
Конференция началась 9 сентября и завершится сегодня, 10 сентября. На конференции обсуждаются пути развития музеев-заповедников, их влияние на культурный ландшафт территории, формирование музейных коллекций усадебных комплексов и ряд других тем.

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#клин
#алёна сокольская
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#музеи
#усадьбы
#ученые
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«Молодой гений»: Филолог рассказал про жизнь и творчество поэта Леонида Губанова
Филолог Журбин: поэта Леонида Губанова называли «молодым гением»
09 сентября 2024, 19:11

Фото: istockphoto/FotoDuets

Восьмого сентября был днем памяти одной из ярчайших фигур русского литературного андерграунда, русского поэта, создателя неофициального литературного кружка СМОГ — Леонида Губанова.
Кандидат филологических наук, руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих Андрей Журбин рассказал редакции «Радио 1» об уникальном поэте.
«Родился Леонид Георгиевич Губанов в 1946 году, сразу после окончания Великой отечественной войны. Интересная ситуация в литературном процессе той эпохи — после смерти Сталина в СССР появляется как будто две литературы: писатели, которые выполняют государственный заказ, публикуются многотысячными тиражами, пользуются привилегиями, но при этом скованы многими условностями, а параллельно возникла другая литература — подпольная, андеграундная , которая не подчиняется никаким правилам, авторы создают ее такой, какой они ее ощущают, самой известной фигурой андеграунда стал Иосиф Бродский!» — сообщил Андрей Журбин

Леонида Губанова часто называли «самым молодым гением», он рано публиковался в «пионерской правде», его стихи звучали на радио.

Вот, например, строки, которые автор написал в 17 лет.

«Скоро, одиночеством запятнанный,
я уйду от мерок и морок
слушать зарифмованными пятками
тихие трагедии дорог.
Замирать. И бить в ладоши с гусем.
Ждать, когда же наконец от горя
пастухи, беременные Русью,
стадо слов к моим устам погонят».

В начале 1965 года вместе с Владимиром Алейниковым, Владимиром Батшевым, Юрием Кублановским и другими участвовал в создании независимого литературно-художественного объединения СМОГ («Смелость, Мысль, Образ, Глубина») или (Самое Молодое общество гениев). Стал одним из авторов его программы, устроил на своей квартире «штаб» СМОГа. Первый поэтический вечер объединения состоялся 19 февраля 1965 года в одной из московских районных библиотек. Весной 1965 стихи Леонида Губанова были опубликованы в трёх самиздатских поэтических альманахах: «Авангард», «Чу!» и «Сфинксы».

В это же время, Губанов пишет свою поэму «Полина», которая стала легендарной.

«В 17 лет Губанов пишет поэму, которая с одной стороны стала его, мальчишки, исповедью, с другой – пророчеством. Поэма уникальная и по образу, и по звучанию» — рассказал Андрей Журбин.

Значение Губанова для литературы, по мнению руководителя кафедры русской словесности, в том, что он сохраняет традиции серебряного века, которые были заложены еще в начале 20-ого века и прерваны после революции.

СМОГ прекратил свое существование в 1966, после этого Леонид Георгиевич перестал хоть сколько-то публично заниматься литературой. Работал там, где удастся, прожив седьмое десятилетие XX века в безвестности.
В поэме «Полина», есть строки, которые отражают его мироощущение.

«Холст 37 х 37.
Такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
И не от праздности совсем»

Так и вышло: поэт умер в возрасте 37 лет. Горбачевская «перестройка» позволила впервые официально печатать в журналах произведения Губанова для Советского читателя. Сам он, к сожалению, ушел из жизни 8 сентября 1983 году.

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#стихи
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«Милые охотники»: Как прошел фестиваль «Таксы Чехова» в Мелихово
09 сентября 2024, 18:40

Фото: музей-заповедник «Мелихово»

Более 1 тысячи человек посетили фестиваль «Таксы Чехова» в этом году. Праздник прошел в музее-заповеднике «Мелихово» городского округа Чехов уже 18-й раз подряд.
«Спишись со своим другом Лейкиным <…> и привези от него двух моих великолепных таксов. Расходы по провозу собак — мои. Я отдам. Без собак не моги приезжать. Это очень милые животные…», — писал Антон Павлович Чехов своему брату Александру.
Фото: музей-заповедник «Мелихово»

Двух милых щенков доставили в Мелихово. Так начиналась долгая дружба хозяина со своими питомцами. В чеховской усадьбе поселились две таксы — Хина Марковна и Бром Исаевич. Они повсюду сопровождали его, смешные и церемонные, им позволялось спать в комнате Антона Павловича, с ними он любил вести долгие задушевные беседы и давать им роли в домашних спектаклях.

Современное Мелихово стало местом проведения фестиваля «Таксы Чехова». И каждый год здесь собираются таксы всех видов и размеров.
Фото: музей-заповедник «Мелихово»

«В этом году количество такс увеличилось, к нам приехали более 200 хвостатых участников из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Твери, Саратова, Тюмени, Тулы, Калуги, Уфы и других городов. Мы постарались сделать для наших гостей интересную программу и вручили спецпризы участникам дефиле за костюм в чеховской тематике», — рассказали организаторы корреспонденту «Радио 1».

Гостей и участников ждали увлекательные спортивные активности, мастер-классы, выступление цирковых артистов, фотосессии, конкурсы талантов, а на выставке-ярмарке все желающие могли купить тематический сувенир.
Фото: музей-заповедник «Мелихово»

Также в рамках фестиваля можно было познакомиться с благотворительным фондом помощи бездомным животным «НИКА», который реализует различные программы помощи животным. Активисты фонда провели мастер-класс для гостей мероприятия и рассказали о своей деятельности. Информационным партнером фестиваля стал журнал «Друг».
Фото: музей-заповедник «Мелихово»

Почему же именно таксы в центре внимания? Эти собаки были выведены еще в XVI веке. Несмотря на свой милый внешний вид, они настоящие охотники и отличаются большой физической силой и выносливостью, сообразительностью. Их применяли для охоты на барсуков и других норных животных. Люди их очень любят.

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В усадьбе Мураново проведут гастрофестиваль «Аксаковская уха»

Химчане старшего поколения посетили «Серебряный бал»

На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» в Ивантеевке выступят 40 коллективов
#музей
#собаки
#охотники
#заповедник
#чехов
#мелихово
#животные
#мероприятия
#люди
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В усадьбе Мураново проведут гастрофестиваль «Аксаковская уха»
09 сентября 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

14 сентября в литературно-мемориальном музее «Мураново» в Пушкинском городском округе пройдёт гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Он приурочен ко Дню рождения русского писателя Сергея Аксакова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Для гостей подготовили как развлекательную, так и гастрономическую программы. На Барском лугу усадьбы профессиональные повара приготовят рыбные супы. Затем будут подведены итоги голосования за лучшую уху. Гостей смогут посмотреть музыкальный моноспектакль и спектакль «Судьба человека» в исполнении актёров Кировского драмтеатра», – отметили в ведомстве.
Организаторы подготовили для гостей фестиваля обзорную экскурсию по усадебному парку и старинные русские игры. Состоятся гастрономическая ремесленная ярмарка, мастер-классы и игра в крокет.

Познакомиться с программой вестиваля можно на сайте музея.

Как рассказали в министерстве, Аксакова связывали с владельцами усадьбы родство и крепкая дружба. Он любил ловить рыбу в местной реке Талице. Тогда там водились судаки. Из свежей рыбы на открытом воздухе варили уху. Сейчас эту традицию возрождают в Муранове.

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#минкульттуризма мо
#культура
#фестиваль
#пушкинский округ
#подмосковье
#московская область
#усадьба
#музей
#мураново
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Химчане старшего поколения посетили «Серебряный бал»
09 сентября 2024, 16:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках провели танцевальный вечер «Серебряный бал», приуроченный к 85-летию города. На него пригласили участников клуба «Активное долголетие», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие прошло на площадке многофункционального социального комплекса «Восход». Вместе с жителями старшего поколения на танцевальный вечер пришли кадеты из школы №8 имени Матвеева. В числе гостей были также депутат муниципального Совета депутатов Владислав Мирзонов и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.
«Вместе с учащимися школы, директором которой я являюсь, приняли участие в этом мероприятии. Большое спасибо организаторам за такую замечательную возможность! Всё прошло чудесно!» – поделилась Игнатьева.
«Серебряный бал» открыл клуб исторического танца «Мечты сбываются». Перед собравшимися также выступил химкинский певец Николай Бурьяновский. Кроме того, долголеты вместе с кадетами они исполнили полонез, различные виды вальсов и сиртаки.

В администрации напомнили, что люди старшего поколения могут записаться в клуб «Активное долголетие» по адресу: улица Кирова, строение 24, или по телефонам 7 (495) 572-65-14, 7 (495) 572-25-33.

Для участников работают кабинет здоровья с возможностью вакцинации, кафе, кино- и гимнастический залы, музыкальная гостиная, кабинет психологической разгрузки и учебный класс.

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#активное долголетие
#пожилые люди
#танцы
#подмосковье
#московская область
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Ко Всероссийскому дню лука подмосковные аграрии собрали около 30% от общего урожая
09 сентября 2024, 16:18

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

9 сентября в России отмечается праздник — ​День лука, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В Древней Руси крестьяне в этот день украшали свои дома луковыми косами и венками, а ещё устраивали праздник и народные гулянья.

Лук очень нужный продукт, так как его можно добавлять буквально во все блюда. Кроме этого, он полезен для здоровья, так как обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, поэтому он идеально подойдёт для лечения сезонных простуд

На текущий момент собрано свыше 24 гектаров полей, засеянных луком, что является порядка 30% от общего плана, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году луком засеяно 75,5 гектаров полей в 30 городских округах, а урожайность составляет 418 центнеров на гектар.

Лучшие показатели по сбору в Дмитрове (20 гектаров) и Серпухове (3 гектара).

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#праздник
#лук
#подмосковье
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В Крокус Экспо пройдёт выставка «ЭкваТэк 2024»
09 сентября 2024, 14:02

Фото: istockphoto / DedMityay

С 10 по 12 сентября в Москве пройдёт выставка «ЭкваТэк 2024», на которой будут представлены российские разработки для развития и поддержания инфраструктуры водного и водопроводно-канализационного хозяйства. Они также помогут достичь целей национальной стратегии экологического благополучия, которая была утверждена президентом РФ до 2036 года.
Экологические проблемы носят глобальный характер и требуют совместных усилий разных структур, бизнеса и гражданского общества для их решения. ЭкваТэк — важный инструмент поддержки в достижении этих целей и демонстрации новых отечественных технологий и оборудования.

Выставка способствует диалогу между представителями разных уровней власти, специалистами ЖКХ и промышленности, а также предлагает лучшие технические и технологические решения от ведущих поставщиков. Она помогает найти баланс между экономическим ростом и экологическими требованиями в рамках сложных дискуссий.

«ЭкваТэк» определяет вектор развития отрасли, предоставляет информацию, стимулирует деловую активность и отражает основные тенденции в этой сфере. Участники демонстрируют на выставке оборудование и технологии для снижения объёмов неочищенных сточных вод, уменьшения выбросов вредных веществ и обеспечения доступа к чистой и качественной воде, что положительно влияет на здоровье людей и качество их жизни.

Экспозиция 2024 года значительно увеличится и станет самой крупной за последние 7 лет, что свидетельствует об ускорении деловой активности в отрасли и активной работе по модернизации в секторе водоснабжения.

География участников выставки ЭкваТэк 2024 впечатляет: всего свыше 450 компаний из 30 регионов РФ, а зарубежные участники приедут на выставку из Беларуси, Китая, Турции, Индии и Ирана.

На выставке, которая ожидает более 8000 посетителей из 81 региона России, представители крупных водохозяйственных и промышленных компаний страны представят свои решения и возможности для обеспечения надежных поставок продукции, бесперебойного сервиса и гарантийного обслуживания оборудования. Это также включает в себя обеспечение технологической независимости российских водохозяйственных предприятий.

В рамках мероприятия будут представлены передовые разработки и новшества в следующих областях:

  • Оборудование и технологии для водоподготовки, водоснабжения и водоотведения;
  • Очистка сточных вод, утилизация осадков и устранение неприятных запахов;-
  • Химические реагенты для водоподготовки и очистки сточных вод;
  • Бестраншейные и традиционные методы строительства, эксплуатации и ремонта инженерных коммуникаций;
  • Строительство, диагностика, ремонт и эксплуатация трубопроводных сетей коммунальной инфраструктуры.
Среди участников выставки представлены российские производители техники и оборудования, обеспечивающие бесперебойные и безопасные процессы подготовки, подачи, отведения и очистки воды как для коммунальных, так и для промышленных нужд.

Ведущие специалисты и эксперты в области водоснабжения и водоотведения собираются, чтобы представить свои идеи и инновационные разработки, направленные на экологическую безопасность материалов.

Программа форума ориентирована на руководителей и технических специалистов коммунальных и промышленных предприятий, проектных и эксплуатационных организаций, инженеров-технологов, экологов водоканалов и представителей компаний, занимающихся очисткой сточных вод, а также сотрудников научных учреждений.

Ожидается участие более 300 делегатов, которые обсудят различные темы.

Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета ГД по экологии, АНО «Национальные Приоритеты», ППК «Российский Экологический оператор», Национальной Ассоциации водоснабжения и водоотведения, Российского Экологического Общества и других отраслевых организаций.

Партнерами выставки «ЭкваТэк 2024» являются:
  • Официальный партнер деловой программы — АО «Мосводоканал»;
  • Стратегический партнер — Энергострой;
  • Официальный партнер — НПО «Экосистема»;
  • Партнеры — Hydrig, Водако, Strada.
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#выставка
#безопасность
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#мероприятия
#выставки
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В Крокус Экспо пройдёт выставка «ВэйстТэк 2024»
09 сентября 2024, 13:22

Фото: istockphoto / metamorworks

С 10 по 12 сентября в Москве пройдёт главная выставка оборудования и технологий для управления отходами — ВэйстТэк. На ней будут представлены отечественные разработки для развития и модернизации инфраструктуры по обращению с отходами. Это поможет достичь целей национального проекта «Экологическое благополучие», определённых президентом России до 2036 года.
ВэйстТэк — важный инструмент для достижения экологического благополучия. Здесь обсуждаются вопросы взаимодействия разных ветвей власти, ЖКХ и промышленности. Выставка представляет передовые технологии для стопроцентной сортировки твёрдых коммунальных отходов и предлагает оптимальные способы сокращения количества отходов, направляемых на захоронение. Это способствует формированию национальной экономики замкнутого цикла и имеет большое значение для экологического благополучия стран. Также здесь координируются усилия разных ведомств, бизнеса и гражданского общества для решения экологических проблем. В результате сложного диалога достигается баланс между экономическим развитием и экологическими требованиями.

География участников выставки «ВэйстТэк 2024» обширна: в ней представлены более 100 компаний из 20 регионов России, а также предприятия из Китая и Турции.

Более 5000 посетителей из 77 регионов России станут свидетелями демонстрации решений и возможностей, направленных на организацию бесперебойного снабжения продукцией, сервисное и гарантийное обслуживание оборудования, обеспечение технологической независимости отечественных предприятий.

Представители крупнейших компаний страны представят передовые инновации и разработки в следующих областях:

  • Оборудование и технологии для сбора, сортировки, транспортировки, хранения, утилизации и переработки различных типов отходов;
  • Коммунальная техника и машины для очистки улиц;
  • Биоэнергетика и безотходные производства;
  • Очистка водных и воздушных сред, загрязнённых территорий, системы аспирации и вентиляции;оснащение и рекультивация полигонов;мусоросжигательные установки;
  • Контроль качества, информационные технологии и автоматизация процессов;
  • Сбор и переработка металлолома чёрных и цветных металлов.
На выставке представлены российские производители техники и оборудования, обеспечивающих безопасное удаление и переработку коммунальных и промышленных отходов.

Ведущие специалисты из Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, ППК «РЭО» и ФГАУ «Центр экологической промышленной политики» объединили усилия для разработки предложений по созданию национальной экономики замкнутого цикла.

На конференции «ВэйстТэк» впервые пройдёт стратегическое заседание ППК «Российский экологический оператор» на тему «Комплексная система обращения с отходами: реализация масштабной реформы и взаимодействие участников».

Мероприятие предназначено для представителей коммунальных и промышленных предприятий, компаний-региональных операторов, проектных и эксплуатационных организаций, инженеров-технологов, экологов промышленных предприятий и производителей оборудования для сбора, сортировки и переработки различных видов отходов, а также для сотрудников научных организаций.

На форуме ожидается свыше 300 делегатов, которые примут участие в различных мероприятиях.

Выставка организована при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (приказ № 1225 от 27 марта 2024 года), Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, АНО «Национальные приоритеты», ППК «Российский экологический оператор», Российского экологического общества, Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», Ассоциации «Клевер» и других отраслевых организаций.

Партнёрами выставки «ВэйстТэк 2024» являются:

  • Стратегический партнёр — ППК «Российский экологический оператор»;\
  • Партнёр деловой программы — Российское экологическое общество;
  • Центр компетенций в области экологических реформ.
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#экология
#выставка
#инновации
#техника
#переработка
#город
#оборудование
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