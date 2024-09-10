Во время гала-концерта фестиваля «Город танцует в парках» соберут помощь для курян

С 10 по 12 сентября в Москве пройдёт выставка «ЭкваТэк 2024», на которой будут представлены российские разработки для развития и поддержания инфраструктуры водного и водопроводно-канализационного хозяйства. Они также помогут достичь целей национальной стратегии экологического благополучия, которая была утверждена президентом РФ до 2036 года.