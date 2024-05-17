В Крыму отроется программа «Капитаны культуры» для работников культуры

Фото: «Центр развития культурных инициатив»
Министерство культуры РФ совместно с АНО «ЦРКИ» проводят на базе Академии творческих индустрий «Меганом» в бухте Капсель (Республика Крым, г. Судак) программу «Капитаны культуры» для представителей менеджмента среднего звена в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.
В ходе проведения программы ее участники — представители организаций, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, работники некоммерческих и коммерческих организаций культуры и творческих объединений, а также молодые профессионалы в сфере культуры, искусства и творческих индустрий — усовершенствуют свои управленческие навыки, стратегическое мышление, лидерские качества, проработают эффективные управленческие стратегии для развития своих организаций в соответствии с государственной культурной программой.
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке: https://tavrida.art/. Трансфер участников осуществляется за счет направляющей стороны (работодателя) или самостоятельно. Участие в программе, включая проживание и питание, осуществляется за счет АНО «ЦРКИ». Реализация программы запланирована для одного потока участников, который включает два очных модуля. Модули будут проходить по следующему графику: 1 модуль с 5 по 10 сентября 2024 года, 2 модуль с 1 по 6 ноября 2024 года.
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