В Подмосковье провели более 31 тыс. зимних цифровых проверок учреждений культуры

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Свыше 31 тысячи проверок по зимнему чек-листу провели в музеях, библиотеках, театрах и других учреждениях культуры в Московской области в холодное время года, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» перешло на зимний чек-лист в ноябре прошлого года. За время его действия исполнители получили более 30 тысяч заданий на проверку культурных объектов. С помощью «цифры» удалось устранить около двух тысяч нарушений», — сказала глава областного министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что большинство замечаний касалось очистки входных групп от снега. Министр также подчеркнула, что цифровые проверки позволяют следить за порядком и безопасностью дистанционно, что значительно экономит время проверяющих органов и делает работу эффективнее.
В министерстве отметили, что в настоящее время «Проверки Подмосковья» перешли на летний чек-лист.
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