В Подмосковье отремонтируют 12 детских школ искусств и домов культуры

Фото: пресс-служба правительства МО
Работа по приведению в порядок зданий ДК и детских школ искусств продолжается в Московской области, в текущем году планируется капитально отремонтировать девять таких объектов и выполнить точечные работы еще на трёх, сообщает пресс-служба правительства региона.
Важность этой работы отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В частности, в текущем году планируется завершить реконструкцию культурно-досугового центра «Заря» в Балашихе, а также капитально отремонтировать местную детскую школу искусств №3.
Запланирован также капитальный ремонт Ступинской детской школы искусств, а в местном ДК отремонтируют концертный зал филармонии и большой хореографический зал, а также библиотеку.
Климовске ведётся капитальный ремонт ДК имени 1 Мая, а в Дубне ремонтируют ДК «Октябрь». В Шатуре планируется обновить Центральный Дом культуры им. Н.Н. Нариманова, в Павловом Посаде — ДК «Павлово-Посадский», а в ДК «Мир» в Домодедове будет капитально отремонтирован большой актовый зал.
Кроме того, ремонтные работы проведут в Чеховской и Ивантеевской детских школах искусств.
Читайте также:
На капремонте Домодедовской школы №2 завершились демонтажные работы
Клинской спортшколе передали участок земли для масштабной реконструкции
На капремонте ДК им. 1 Мая в Климовске начались общестроительные работы
«В Подмосковье большая сеть учреждений культуры, их посещают около 260 тысяч жителей разного возраста. Творческие занятия, тематические клубы, мероприятия и концерты – это всё очень востребовано, и мы стараемся модернизировать объекты, которые притягивают людей, создавать там комфортные условия», — сказал глава региона.
В частности, в текущем году планируется завершить реконструкцию культурно-досугового центра «Заря» в Балашихе, а также капитально отремонтировать местную детскую школу искусств №3.
Запланирован также капитальный ремонт Ступинской детской школы искусств, а в местном ДК отремонтируют концертный зал филармонии и большой хореографический зал, а также библиотеку.
Климовске ведётся капитальный ремонт ДК имени 1 Мая, а в Дубне ремонтируют ДК «Октябрь». В Шатуре планируется обновить Центральный Дом культуры им. Н.Н. Нариманова, в Павловом Посаде — ДК «Павлово-Посадский», а в ДК «Мир» в Домодедове будет капитально отремонтирован большой актовый зал.
Кроме того, ремонтные работы проведут в Чеховской и Ивантеевской детских школах искусств.
Читайте также:
На капремонте Домодедовской школы №2 завершились демонтажные работы
Клинской спортшколе передали участок земли для масштабной реконструкции
На капремонте ДК им. 1 Мая в Климовске начались общестроительные работы
Лев Каштанов