В Долгопрудном благоустроили Центральный парк культуры и отдыха

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В Долгопрудном завершили все работы по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Этот парк – главное место отдыха местных жителей. Сегодня работы по благоустройству парка завершены. В 2021 году мы обновили там хоккейную зону, установили детскую и танцевальную площадки. В ноябре 2022-го благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» приступили к комплексной модернизации парка», – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Как сообщили в министерстве, площадь парка составляет около 16 га. Специалисты обновили входные группы, дорожно-тропиночную сеть, историческую аллею и сухой фонтан.
Территория разделена на функциональные зоны. Для любителей активного отдыха обустроили скейт-парк, для проведения мероприятий установили большую и малую сцены, создали амфитеатр. Помимо этого, в парке провели озеленение, установили современную систему освещения и камеры видеонаблюдения.
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Лора Луганская