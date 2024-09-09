В Крокус Экспо пройдёт выставка «ВэйстТэк 2024»

Фото: istockphoto / metamorworks
С 10 по 12 сентября в Москве пройдёт главная выставка оборудования и технологий для управления отходами — ВэйстТэк. На ней будут представлены отечественные разработки для развития и модернизации инфраструктуры по обращению с отходами. Это поможет достичь целей национального проекта «Экологическое благополучие», определённых президентом России до 2036 года.
ВэйстТэк — важный инструмент для достижения экологического благополучия. Здесь обсуждаются вопросы взаимодействия разных ветвей власти, ЖКХ и промышленности. Выставка представляет передовые технологии для стопроцентной сортировки твёрдых коммунальных отходов и предлагает оптимальные способы сокращения количества отходов, направляемых на захоронение. Это способствует формированию национальной экономики замкнутого цикла и имеет большое значение для экологического благополучия стран. Также здесь координируются усилия разных ведомств, бизнеса и гражданского общества для решения экологических проблем. В результате сложного диалога достигается баланс между экономическим развитием и экологическими требованиями.
География участников выставки «ВэйстТэк 2024» обширна: в ней представлены более 100 компаний из 20 регионов России, а также предприятия из Китая и Турции.
Более 5000 посетителей из 77 регионов России станут свидетелями демонстрации решений и возможностей, направленных на организацию бесперебойного снабжения продукцией, сервисное и гарантийное обслуживание оборудования, обеспечение технологической независимости отечественных предприятий.
Представители крупнейших компаний страны представят передовые инновации и разработки в следующих областях:
Ведущие специалисты из Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, ППК «РЭО» и ФГАУ «Центр экологической промышленной политики» объединили усилия для разработки предложений по созданию национальной экономики замкнутого цикла.
На конференции «ВэйстТэк» впервые пройдёт стратегическое заседание ППК «Российский экологический оператор» на тему «Комплексная система обращения с отходами: реализация масштабной реформы и взаимодействие участников».
Мероприятие предназначено для представителей коммунальных и промышленных предприятий, компаний-региональных операторов, проектных и эксплуатационных организаций, инженеров-технологов, экологов промышленных предприятий и производителей оборудования для сбора, сортировки и переработки различных видов отходов, а также для сотрудников научных организаций.
На форуме ожидается свыше 300 делегатов, которые примут участие в различных мероприятиях.
Выставка организована при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (приказ № 1225 от 27 марта 2024 года), Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, АНО «Национальные приоритеты», ППК «Российский экологический оператор», Российского экологического общества, Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», Ассоциации «Клевер» и других отраслевых организаций.
Партнёрами выставки «ВэйстТэк 2024» являются:
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География участников выставки «ВэйстТэк 2024» обширна: в ней представлены более 100 компаний из 20 регионов России, а также предприятия из Китая и Турции.
Более 5000 посетителей из 77 регионов России станут свидетелями демонстрации решений и возможностей, направленных на организацию бесперебойного снабжения продукцией, сервисное и гарантийное обслуживание оборудования, обеспечение технологической независимости отечественных предприятий.
Представители крупнейших компаний страны представят передовые инновации и разработки в следующих областях:
- Оборудование и технологии для сбора, сортировки, транспортировки, хранения, утилизации и переработки различных типов отходов;
- Коммунальная техника и машины для очистки улиц;
- Биоэнергетика и безотходные производства;
- Очистка водных и воздушных сред, загрязнённых территорий, системы аспирации и вентиляции;оснащение и рекультивация полигонов;мусоросжигательные установки;
- Контроль качества, информационные технологии и автоматизация процессов;
- Сбор и переработка металлолома чёрных и цветных металлов.
Ведущие специалисты из Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, ППК «РЭО» и ФГАУ «Центр экологической промышленной политики» объединили усилия для разработки предложений по созданию национальной экономики замкнутого цикла.
На конференции «ВэйстТэк» впервые пройдёт стратегическое заседание ППК «Российский экологический оператор» на тему «Комплексная система обращения с отходами: реализация масштабной реформы и взаимодействие участников».
Мероприятие предназначено для представителей коммунальных и промышленных предприятий, компаний-региональных операторов, проектных и эксплуатационных организаций, инженеров-технологов, экологов промышленных предприятий и производителей оборудования для сбора, сортировки и переработки различных видов отходов, а также для сотрудников научных организаций.
На форуме ожидается свыше 300 делегатов, которые примут участие в различных мероприятиях.
Выставка организована при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (приказ № 1225 от 27 марта 2024 года), Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, АНО «Национальные приоритеты», ППК «Российский экологический оператор», Российского экологического общества, Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», Ассоциации «Клевер» и других отраслевых организаций.
Партнёрами выставки «ВэйстТэк 2024» являются:
- Стратегический партнёр — ППК «Российский экологический оператор»;\
- Партнёр деловой программы — Российское экологическое общество;
- Центр компетенций в области экологических реформ.
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Дайана Хусинова