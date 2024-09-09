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В Крокус Экспо пройдёт выставка «ВэйстТэк 2024»

09 сентября 2024, 13:22
Фото: istockphoto / metamorworks

Фото: istockphoto / metamorworks

С 10 по 12 сентября в Москве пройдёт главная выставка оборудования и технологий для управления отходами — ВэйстТэк. На ней будут представлены отечественные разработки для развития и модернизации инфраструктуры по обращению с отходами. Это поможет достичь целей национального проекта «Экологическое благополучие», определённых президентом России до 2036 года.
ВэйстТэк — важный инструмент для достижения экологического благополучия. Здесь обсуждаются вопросы взаимодействия разных ветвей власти, ЖКХ и промышленности. Выставка представляет передовые технологии для стопроцентной сортировки твёрдых коммунальных отходов и предлагает оптимальные способы сокращения количества отходов, направляемых на захоронение. Это способствует формированию национальной экономики замкнутого цикла и имеет большое значение для экологического благополучия стран. Также здесь координируются усилия разных ведомств, бизнеса и гражданского общества для решения экологических проблем. В результате сложного диалога достигается баланс между экономическим развитием и экологическими требованиями.

География участников выставки «ВэйстТэк 2024» обширна: в ней представлены более 100 компаний из 20 регионов России, а также предприятия из Китая и Турции.



Более 5000 посетителей из 77 регионов России станут свидетелями демонстрации решений и возможностей, направленных на организацию бесперебойного снабжения продукцией, сервисное и гарантийное обслуживание оборудования, обеспечение технологической независимости отечественных предприятий.

Представители крупнейших компаний страны представят передовые инновации и разработки в следующих областях:

  • Оборудование и технологии для сбора, сортировки, транспортировки, хранения, утилизации и переработки различных типов отходов;
  • Коммунальная техника и машины для очистки улиц;
  • Биоэнергетика и безотходные производства;
  • Очистка водных и воздушных сред, загрязнённых территорий, системы аспирации и вентиляции;оснащение и рекультивация полигонов;мусоросжигательные установки;
  • Контроль качества, информационные технологии и автоматизация процессов;
  • Сбор и переработка металлолома чёрных и цветных металлов.
На выставке представлены российские производители техники и оборудования, обеспечивающих безопасное удаление и переработку коммунальных и промышленных отходов.

Ведущие специалисты из Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, ППК «РЭО» и ФГАУ «Центр экологической промышленной политики» объединили усилия для разработки предложений по созданию национальной экономики замкнутого цикла.

На конференции «ВэйстТэк» впервые пройдёт стратегическое заседание ППК «Российский экологический оператор» на тему «Комплексная система обращения с отходами: реализация масштабной реформы и взаимодействие участников».

Мероприятие предназначено для представителей коммунальных и промышленных предприятий, компаний-региональных операторов, проектных и эксплуатационных организаций, инженеров-технологов, экологов промышленных предприятий и производителей оборудования для сбора, сортировки и переработки различных видов отходов, а также для сотрудников научных организаций.

На форуме ожидается свыше 300 делегатов, которые примут участие в различных мероприятиях.

Выставка организована при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (приказ № 1225 от 27 марта 2024 года), Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, АНО «Национальные приоритеты», ППК «Российский экологический оператор», Российского экологического общества, Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», Ассоциации «Клевер» и других отраслевых организаций.

Партнёрами выставки «ВэйстТэк 2024» являются:

  • Стратегический партнёр — ППК «Российский экологический оператор»;\
  • Партнёр деловой программы — Российское экологическое общество;
  • Центр компетенций в области экологических реформ.
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В Крокус Экспо пройдёт выставка «ЭкваТэк 2024»
09 сентября 2024, 14:02

Фото: istockphoto / DedMityay

С 10 по 12 сентября в Москве пройдёт выставка «ЭкваТэк 2024», на которой будут представлены российские разработки для развития и поддержания инфраструктуры водного и водопроводно-канализационного хозяйства. Они также помогут достичь целей национальной стратегии экологического благополучия, которая была утверждена президентом РФ до 2036 года.
Экологические проблемы носят глобальный характер и требуют совместных усилий разных структур, бизнеса и гражданского общества для их решения. ЭкваТэк — важный инструмент поддержки в достижении этих целей и демонстрации новых отечественных технологий и оборудования.

Выставка способствует диалогу между представителями разных уровней власти, специалистами ЖКХ и промышленности, а также предлагает лучшие технические и технологические решения от ведущих поставщиков. Она помогает найти баланс между экономическим ростом и экологическими требованиями в рамках сложных дискуссий.

«ЭкваТэк» определяет вектор развития отрасли, предоставляет информацию, стимулирует деловую активность и отражает основные тенденции в этой сфере. Участники демонстрируют на выставке оборудование и технологии для снижения объёмов неочищенных сточных вод, уменьшения выбросов вредных веществ и обеспечения доступа к чистой и качественной воде, что положительно влияет на здоровье людей и качество их жизни.

Экспозиция 2024 года значительно увеличится и станет самой крупной за последние 7 лет, что свидетельствует об ускорении деловой активности в отрасли и активной работе по модернизации в секторе водоснабжения.

География участников выставки ЭкваТэк 2024 впечатляет: всего свыше 450 компаний из 30 регионов РФ, а зарубежные участники приедут на выставку из Беларуси, Китая, Турции, Индии и Ирана.

На выставке, которая ожидает более 8000 посетителей из 81 региона России, представители крупных водохозяйственных и промышленных компаний страны представят свои решения и возможности для обеспечения надежных поставок продукции, бесперебойного сервиса и гарантийного обслуживания оборудования. Это также включает в себя обеспечение технологической независимости российских водохозяйственных предприятий.

В рамках мероприятия будут представлены передовые разработки и новшества в следующих областях:

  • Оборудование и технологии для водоподготовки, водоснабжения и водоотведения;
  • Очистка сточных вод, утилизация осадков и устранение неприятных запахов;-
  • Химические реагенты для водоподготовки и очистки сточных вод;
  • Бестраншейные и традиционные методы строительства, эксплуатации и ремонта инженерных коммуникаций;
  • Строительство, диагностика, ремонт и эксплуатация трубопроводных сетей коммунальной инфраструктуры.
Среди участников выставки представлены российские производители техники и оборудования, обеспечивающие бесперебойные и безопасные процессы подготовки, подачи, отведения и очистки воды как для коммунальных, так и для промышленных нужд.

Ведущие специалисты и эксперты в области водоснабжения и водоотведения собираются, чтобы представить свои идеи и инновационные разработки, направленные на экологическую безопасность материалов.

Программа форума ориентирована на руководителей и технических специалистов коммунальных и промышленных предприятий, проектных и эксплуатационных организаций, инженеров-технологов, экологов водоканалов и представителей компаний, занимающихся очисткой сточных вод, а также сотрудников научных учреждений.

Ожидается участие более 300 делегатов, которые обсудят различные темы.

Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета ГД по экологии, АНО «Национальные Приоритеты», ППК «Российский Экологический оператор», Национальной Ассоциации водоснабжения и водоотведения, Российского Экологического Общества и других отраслевых организаций.

Партнерами выставки «ЭкваТэк 2024» являются:
  • Официальный партнер деловой программы — АО «Мосводоканал»;
  • Стратегический партнер — Энергострой;
  • Официальный партнер — НПО «Экосистема»;
  • Партнеры — Hydrig, Водако, Strada.
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В Подмосковье стартовал конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей»
09 сентября 2024, 11:59

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Ежегодный конкурс арт-конкурс «ЖКХ глазами детей» стартовал в Московской области, к участию приглашаются ребята в возрасте от шести до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Этот важный конкурс министерство ЖКХ проводит с 2016 года. Он помогает детям и подросткам глубже понять роль жилищно-коммунального хозяйства, развивает творческое мышление, прививает интерес к важным вопросам и профессиям, связанным с ЖКХ», — отметил глава областного министерства Антон Велиховский.
Работы будут приниматься по теме цифровизации ЖКХ, капитального ремонта многоквартирных домов и оздоровления Волги.

Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: от шести до десяти лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Рисунки принимаются с 9 сентября по 1 ноября. Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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Стал известен победитель конкурса «Педагог-психолог Подмосковья — 2024»
09 сентября 2024, 11:05

Фото: Министерство образования Московской области

В Корпоративном университете развития образования завершилось региональное состязание «Педагог-психолог Подмосковья — 2024». Конкурсанты решали профессиональную задачу в реальном времени и презентовали её без мультимедийных средств, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
Победительницей стала Наталья Шляпцева, педагог-психолог Икшинской средней школы из Дмитровского городского округа. Она будет представлять Московскую область на всероссийском этапе конкурса, который пройдёт осенью.

«Я очень люблю участвовать в конкурсах. В конкурсе “Педагог-психолог” принимаю участие уже во второй раз. Буду полагаться на накопленный опыт борьбы и нацелена на самый лучший результат на всероссийском уровне. Я уверена в своих силах, своих наставниках и буду стараться достойно представить Московскую область», — поделилась победительница.

Елена Аксёнова из школы № 12 с углублённым изучением иностранных языков из Электростали заняла второе место. Марина Власова, педагог-психолог из школы № 1 Сергиева Посада, стала третьей.

Конкурс проходил с мая по сентябрь и состоял из четырёх этапов, включая очные и заочные туры. В 2024 году для участия было подано 63 заявки от педагогов-психологов со всей Московской области.

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#подмосковье
#конкурс
#психолог
#школы
#победители
#московская область
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Садальский рассказал о борьбе Маслякова с тяжелой болезнью
09 сентября 2024, 05:02

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о тяжелой болезни руководителя КВН и телеведущего Александра Маслякова. Артист написал об этом на своей странице в Facebook*.
По его словам, телеведущий на протяжении нескольких лет боролся с неоперабельной опухолью в легких. Садальский назвал Маслякова лицом советского и российского развлекательного телевидения.

Масляков скончался 8 сентября в возрасте 83 лет. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Основатель КВН вел свою знаковую программу с 1964 года. Обладатель премии Тэффи и множества государственных наград Александр Васильевич стал символом развлекательного телевидения как в СССР, так и в России.

Александр Масляков появился на свет в 1941 году в Свердловске. Его отец был летчиком, штурманом и принимал участие в Великой Отечественной войне. Изначально семья жила в Ленинграде, но позже была эвакуирована на Урал.

После окончания войны семья переселилась в Баку, затем в Кутаиси, а позже вновь в Москву. Будучи студентом одного из курсов энергетического факультета Московского института инженеров транспорта Масляков начал свою карьеру на телевидении. В качестве инженера он проработал всего лишь год и шесть дней.

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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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#ссср
#телевидение
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На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» в Ивантеевке выступят 40 коллективов
На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» выступят 40 коллективов
06 сентября 2024, 19:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» состоится 14 сентября в Городском парке Ивантеевки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Ранее там информировали, что концерт, который планировали провести 7 сентября в Королёве, перенесли по техническим причинам.
«На сцене выступят 9 команд-финалистов из 37 городских округов, а также команда-обладатель приза зрительских симпатий. Оценивать выступления будут художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России, хореограф, актёр, режиссёр, профессиональный танцовщик Егор Дружинин и танцор, хореограф и режиссёр-постановщик Игорь Рудник. Вести концерт будет актёр кино и телевидения Михаил Башкатов», – говорится в сообщении.
По итогам выступлений определят лучший танцевальный коллектив Подмосковья.

Для зрителей подготовили выступления звёзд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Гала-концерт начнётся в 15 часов. Вход свободный.

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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В Павловском Посаде состоялся показ фильма «Мы в садовника играли...»

В картинной галерее Горшина прошла выставка с фотографиями окрестностей Химок
#культура
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Литэксперт Корнев раскрыл, как избежать состояния «нечитуна»
Литэксперт Корнев рекомендовал найти свой жанр литературы
06 сентября 2024, 18:08

Фото: iStock/Daniel de la Hoz

Основатель литературного агентства Александр Корнев заявил, что побороть состояние «нечитуна» – когда человек не может заставить себя читать при наличии желания и времени – можно, найдя свой жанр литературы.
«Для меня ключевая цель — научиться получать удовольствие от чтения. Исследования показывают, что, если мы только смотрим фильмы, то мы получаем меньше удовольствия. Чтобы увеличить его, нужно научиться разбираться в предпочтениях и использовать их. Найдите свой «долгий дофамин». Это поможет вам стать более творческим и креативным», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Корнев.

А в Санкт-Петербурге по книге Константина Осипова «Вера в победу» можно будет послушать аудиоспектакль. Сама книга была выпущена «Петербургским дневником» к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Она повествует о спортсменах Ленинграда, которые, не сломленные войной и блокадой, смогли не просто достойно представить свою родину на крупнейших международных спортивных соревнованиях послевоенного периода, но и побеждать на них. Как пишет издание, услышать аудиоспектакль можно будет 8 сентября на набережных, в парках и других публичных местах города.

Ранее писатель Константин Образцов заявил, что секрет столь продолжающейся популярности романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» кроется в том, что книга не проводит чёткой границы между добром и злом.

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#фестиваль
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#литература
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В Подмосковье стартовал приём заявок на конкурс блогеров
06 сентября 2024, 16:53

Фото: пресс-служба МИСК МО

Конкурс «Золотой пиксель Подмосковья» проводится в регионе для блогеров, создающих и публикующих контент на разных платформах и в соцсетях, приём заявок начался 1 сентября и продлится до конца месяца, сообщает пресс-служба министерства информационной и молодёжной политики Московской области.
«На конкурс принимаются размещённые в интернете и соцсетях материалы, направленные на создание образа Московской области как территории успешного социально-экономического, технологического и культурного развития, а также на популяризацию культурного и исторического наследия Подмосковья, его туристического потенциала и посвящённые формированию и сохранению патриотических ценностей», — говорится в сообщении.
Награды будут присуждаться в пяти номинациях: интернет-блог, видео-блог, тематический Telegram-канал, тематическое сообщество в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», блог на платформе платформа Likee.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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В Московской области начались первые уроки курса «Россия — мои горизонты»
06 сентября 2024, 16:24

Фото: Министерство образования Московской области

5 сентября в подмосковных школах прошли первые занятия дополнительного курса «Россия — мои горизонты», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
Проект «Россия — мои горизонты» направлен на внедрение профориентационных занятий в российских школах. Инициатором программы выступает Министерство просвещения.

Во время первого занятия этого учебного года на тему «Моя Россия — мои горизонты, мои достижения» ученики узнали о важных исторических событиях и выдающихся людях, которые внесли вклад в развитие страны. На уроке обсуждалось, как успехи соотечественников мотивируют на собственные достижения и как выбор профессии помогает реализовать потенциал.

Школьники поделились своими историями и поразмышляли о возможностях, которые предоставляет современная Россия. Они поняли важность правильного выбора профессии и то, как курс «Россия — мои горизонты» поможет им разобраться в разнообразии карьерных путей и найти своё место в жизни.

Следующий урок будет посвящён личным достижениям и способам, с помощью которых ученики смогут внести вклад в развитие страны.

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Фестиваль «Современные композиторы – к 1000-летию Суздаля» стартует 7 сентября
06 сентября 2024, 14:00

Фото: iStock/nantonov

В Суздале Владимирской области 7 сентября стартует музыкальный фестиваль «Современные композиторы – к 1000-летию Суздаля». Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила организатор мероприятия Екатерина Цветкова.
Откроет фестиваль концерт духовной музыки «Гимн Вечному Городу». На нём выступит камерный хор «Распев» под руководством заслуженного деятеля искусств России, профессора Натальи Колесниковой.

Коллектив впервые исполнит созданные молодыми российскими композиторами, лауреатами и победителями всероссийских конкурсов «Партитура» и «АртМастерс» сочинения. Все они созданы специально к мероприятию и посвящены суздальским святым и самому городу.

В концертах также примут участие солисты Мариинского театра и Академии молодых оперных певцом Мариинского театра.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Также отметим, что в этом году Суздаль отмечает своё тысячелетие.

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