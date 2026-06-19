В Кузбассе появился уникальный памятник архитектуры конца XIX века
В селе Усть-Сосново Топкинского района Кемеровской области двухэтажный деревянный дом конца XIX века попал под государственную защиту. Соответствующий документ появился на сайте администрации региона.
По данным «Сiдепо», сейчас в здании находится исполком сельского совета. Власти, согласно документу, утвердили список характеристик и элементов здания, которые представляют историческую и архитектурную ценность, а также подлежат обязательному сохранению.
Также определены границы участка, где располагается архитектурный памятник. Кроме того, подготовили перечень работ, которые можно и нельзя проводить, чтобы не нанести ущерб зданию. Все действия направлены на сохранение исторического памятника для будущих поколений, отметили в администрации.
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