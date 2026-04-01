Достижения.рф

В Сергиевом Посаде построят гостиницу в стиле усадебной архитектуры

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Трёхэтажный ресторанно-гостиничный комплекс построят на улице Карла Маркса в Сергиевом Посаде. Проект одобрила Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.



Общая площадь комплекса составит около 5 600 квадратных метров.

«В гостинице разместятся номера классов от стандартного до «люкс». А на первом этаже будет ресторан и бар», — сказала министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
Здание сделают трёхчастным, каждый блок будет имитировать отдельно стоящий корпус.

«Центральную часть планируют создать в псевдорусском стиле начала ХХ века — стиле купеческих усадеб. А боковые «корпуса», которые будут выходить на соседние улицы, оформят в стиле классицизма — как городские усадьбы первой половины XIX века», — объяснила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Части здания визуально разделят витражными вставками.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0