Главный архитектор Подмосковья назвала пять составляющих зодчества будущего
О пяти основных векторах развития российского зодчества рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина на 58-м заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований им. А.В. Кузьмина. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Заседание проходило в Екатеринбурге и завершилось 14 июня.
«Пятью ключевыми направлениями можно считать массовое жилищное строительство по проектам, сохраняющим локальную идентичность, бюджетное строительство как отражение национальных ценностей, градостроительное планирование и комплексное развитие территорий, качественное архитектурное образование и сохранение наследия, на основе которого должен сформироваться новый национальный стиль», — сказала Александра Кузьмина.Она также добавила, что одной из важнейших задач государственного строительства станет передача смыслов, а для этого в архитектуру должно вернуться монументальное искусство.