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В Ленинском округе будут раздавать ленты с триколором в честь Дня флага России

21 августа 2024, 18:40
Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

День государственного флага России отметят в четверг, 22 августа, в нескольких населённых пунктах Ленинского городского округа, а главной локацией станет Центральный городской парк Видного. Жителей ждут разнообразные развлечения и раздача лент в цветах российского флага, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Наш округ каждый год проводит мероприятия, посвященные Дню государственного флага. В этом году во многих населенных пунктах пройдут тематические викторины, игровые программы для детей и праздничные концерты», — сказал начальник окружного Управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин.
Мероприятия «Моей Родины триколор» начнутся в полдень. Для гостей проведут различные интерактивы, а в шесть вечера у кинотеатра «Истра» начнётся концерт.

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#праздник
#ленинский городской округ
#концерт
#флаг
«Вызвать смех – гордость для меня»: Как жил советский клоун и актер Юрий Никулин
21 августа 2024, 15:21

Автор: Александр Макаров/РИА Новости

21 августа исполняется 26 лет со дня смерти легендарного советского актера, клоуна и телеведущего Юрия Владимировича Никулина. Он навсегда вошел в историю отечественного искусства как один из самых ярких комедийных актеров, обладавший уникальным талантом перевоплощения и тонким чувством юмора. В материале «Радио 1» расскажем о жизни и смерти артиста.
«Я человек неприхотливый, мне очень мало нужно для счастья», – любил повторять артист.

Юность Никулина

Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове. Еще в детстве он увлекся цирковым искусством, а в 1938 году поступил в Московский цирковой техникум. Во время Великой Отечественной войны служил в армии, участвовал в боях под Ленинградом, получил медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

Автор: Дмитрий Чернов/РИА Новости
Великая Отечественная война. Командир отделения разведки 72-го отдельного зенитного дивизиона старший сержант Юрий Никулин (2-й слева в 1-м ряду). Ленинградский фронт.

Великий актер не мог играть злодеев

После войны Никулин вернулся в цирк и стал одним из ведущих клоунов Московского цирка на Цветном бульваре. Он создал незабываемые образы в дуэте с Михаилом Шуйдиным. Их номера отличались тонким юмором, импровизацией и мастерством перевоплощения.

«Будьте самоучками, не ждите, пока вас научит жизнь», – говорил позже Никулин о своей карьере

В кино Никулин дебютировал в 1958 году в фильме «Девушка с гитарой». Но настоящая слава пришла к нему после ролей в комедиях Леонида Гайдая: «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука». Балбес, Трус и Бывалый с Георгием Вициным и Евгением Моргуновым стали культовыми персонажами советского кинематографа. А в фильме «Бриллиантовая рука» актер сыграл с супругой Татьяной, с которой прожил 47 лет.

Автор: РИА Новости
Юрий Никулин в роли Лопатина и Людмила Гурченко в роли Ники в фильме «Двадцать дней без войны». 01.10.1976

«Я не могу играть злодеев, потому что не понимаю, как можно быть плохим», – признавался великий актер.
Никулин снимался и в драматических фильмах, таких как «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука. Его Яков Бережной – простой солдат, прошедший через ужасы войны, стал одним из самых пронзительных образов в картине.

Помимо актерской карьеры, Никулин был бессменным ведущим популярной телепередачи «Вокруг смеха». Его неповторимый стиль, искрометные шутки и обаяние покорили миллионы зрителей.

Автор: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Президент России Борис Ельцин и народный артист РФ Юрий Никулин. 14.03.1989

В честь Никулина назвали планету

Коллеги вспоминали, что Никулин был очень скромным и доброжелательным человеком. Своим успехом актер обязан огромному трудолюбию и таланту.

«Вызвать смех – гордость для меня», – говорил Никулин, будучи уже директором Московского цирка.
В 1981 году в честь актера назвали малую планету (4434) Никулин, открытая астрономом Крымской астрофизической обсерватории Журавлёвой. Памятники Юрию Никулину, помимо Цветного бульвара, есть в Демидове, Курске, Кургане и Сочи.

Автор: РИА Новости
Юрий Никулин в роли Балбеса в кинофильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». 12.10.1967

Уйдя из жизни 21 августа 1997 года, Юрий Никулин навсегда остался в памяти зрителей как выдающийся актер, подаривший миру множество ярких, смешных и трогательных образов. Он снялся в 60 фильмах.

«Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, – на земле все будут счастливы» – эта крылатая фраза Никулина стала девизом для целого поколения.

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В подмосковных библиотеках отметят День Государственного флага
21 августа 2024, 15:18

Фото: пресс-служба Министерства культуры МО

В библиотеках Московской области 22 августа, в День Государственного флага России, проведут тематические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
«Библиотеки проведут лекции, викторины и игры. Специалисты расскажут, когда и почему возник праздник флага, какие смыслы заложены в триколоре, правда ли, что его нарисовал Пётр Первый. Тем, кто хочет разобраться в теме более серьёзно, предоставят доступ к полной коллекции электронных документов Президентской библиотеки. Среди этих документов – уникальные источники, посвящённые российскому триколору», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры МО

Первое знакомство с подобными материалами можно получить на сайте Президентской библиотеки, а погрузиться глубже в исследование коллекций помогут в 157 центрах удалённого доступа, действующих в Подмосковье на базе библиотек.

В приложении «МОё Подмосковье» в библиотеках с пометкой «Доступ к электронным ресурсам Президентской библиотеки» есть полный доступ к фондам по истории, русскому языку, российской государственности.

Фото: пресс-служба Министерства культуры МО

Эту информацию можно найти и в Московском областном центре Президентской библиотеки, открытом на базе Губернской библиотеки в городе Пушкино, на улице Тургенева, 24.

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#флаг
#праздник
#россия
#подмосковье
#московская область
#библиотеки
#культура
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День флага России в Пушкинском округе отметят концертами и мастер-классами
21 августа 2024, 14:20

Фото: iStock/iStock

Праздник в честь Дня государственного флага России «Моей Родины триколор» проведут в Пушкинском городском округе в четверг, 22 августа, мероприятия состоятся в центральном парке культуры и отдыха города Пушкино, в парке «Серебрянка», а также на площади Победы в Красноармейске и на стадионе «Труд» в Ивантеевке, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Гостей ждут различные мастер-классы, квесты, флешмобы раздача праздничных лент в цветах российского флага и концерты», — говорится в сообщении.
Подробнее о предстоящем празднике рассказала одна из его участниц Марина Ильясова.

«Мы готовим интересную программу. Скучно точно не будет ни взрослым, ни деткам. Наша концепция будет отражать патриотический дух и приобщение подрастающего поколения к нравственным и культурным ценностям», — сказал Ильясова.
Возрастных ограничений для гостей праздничных мероприятий не вводят.




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#праздник
#пушкинский округ
#пушкино
#ивантеевка
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Ежегодный яблочно-книжный фестиваль в Коломне развернётся на 15 площадках
21 августа 2024, 13:57

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Коломне 7 сентября пройдёт XII Международный яблочно-книжный фестиваль. Тема фестиваля в этом году – «Угощение садом», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестивальная программа развернётся на 15 городских площадках и будет включать литературную, музыкальную, театральную и художественную части. Открытие состоится на главной сцене в сквере им. Зайцева объявлением о создании Фонда друзей Коломны. Цель фонда – объединить людей, ценящих и любящих город, готовых заботиться о нём для его сохранения, возрождения и развития», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На главной сцене фестиваля, в сквере им. Зайцева, пройдёт Открытая литературная студия. Участниками и гостями станут журналист и писатель Денис Драгунский; художник, писатель, лауреат премии «Русский Букер» за роман «Убить Бобрыкина» Саша Никоненко; актёр, писатель, автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель; литературовед, издатель, руководитель «Редакции Елены Шубиной» Елена Шубина; культуролог и литературовед Борис Прокудин; психолог и арт-терапевт Филипп Жевлаков.

Арт-павильон в сквере им. Зайцева приглашает на встречу с художниками.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В сквере им. Гагарина на малой сцене состоятся встречи с детскими писателями Татьяной Карпеевой, Ириной Мошевой и искусствоведом Еленой Надеждиной.
«В афише театральной программы фестиваля – «Приключения Человеткина» от театрального проекта «Играем книгу», сказка от Театра.DOC, а также трагикомедия о семечке от уличного театра из Санкт-Петербурга Vokrug», – отметили в министерстве.
В Издательском павильоне, который будет работать в сквере им. Зайцева, пройдут мастер-классы и презентации с героями детских книг. В книжном маркете в этом году участвуют более 40 ведущих издательств.

Также в сквере им. Зайцева будет работать слоу-фуд маркет, который предложит гостям продукты местного производства.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» примет «Библиотеку наследия» с дискуссиями о садовом наследии и проведёт «Городской обед» во дворе, где будут угощать плодами сада, варить варенье, обмениваться рецептами и воспоминаниями.

В музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» к фестивалю откроют выставку «Шёлковый сад». Экспонаты расскажут о роли шёлковых тканей в культуре России.

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#подмосковье
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#московская область
#фестиваль
#книги
#яблоки
#культура
#искусство
#минкульттуризма мо
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Шестилетие дома-музея Тихонова в Павловском Посаде отметят спецпрограммой
21 августа 2024, 12:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Бесплатную интерактивную программу «Славное детство» проведут в доме-музее актёра Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде в воскресенье, 25 августа, мероприятие приурочено к шестилетию музея, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Для гостей праздника проведут увлекательную экскурсию, организуют мастер-класс и игры, а также просмотр диафильмов. Кроме того, будет организована фотозона. Возрастных ограничений нет», — говорится в сообщении.
Дом-музей В. В. Тихонова находится по адресу: Павловский Посад, улица Тихонова, дом №66. Музей был открыт 25 августа 2019 — в 90-летия народного артиста СССР. Это первый в России музей, посвящённый звезде киноэкрана. В постоянной экспозиции музея выставлены фотографии из личного архива Вячеслава Тихонова, костюмы, в которых он играл и прочие раритеты.

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#павловский посад
#музей
#праздник
#культура
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В Павловском Посаде проведут патриотический фестиваль
21 августа 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Патриотический фестиваль военной славы русского оружия планируется провести в городском парке Павловского Посада в сентябре, вопросы его организации обсудили представители местных физкультурно-военных объединений, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Во встрече, посвящённой проведению фестиваля, приняли участие представители Казачьего общества имени Дмитрия Донского, физкультурно-патриотического объединения «Волчок» и волонтёрская организация Павловского Посада по начальной военной подготовке «Рокот», — говорится в сообщении.
На встрече присутствовал также участник специальной военной операции, инструктор по тактической медицине центра РАТМЕД. Отмечается, что 25 августа он проведёт для всех желающих практическое занятие на территории «ТИРА». Занятие начнётся в 12:00, при себе нужно иметь перевязочный материал и жгут.

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Подмосковные учреждения культуры проведут День открытых дверей
20 августа 2024, 20:23

Фото: пресс-служба Министерства культуры МО

В подмосковных библиотеках и домах культуры пройдёт День открытых дверей. Тематические мероприятия с развлекательной программой начнутся в полдень 31 августа, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Для гостей подготовили экскурсии и квесты, выступления и мастер-классы от творческих коллективов, которых сейчас в Подмосковье более 12 тыс. Пространство дополнят интерактивными площадками и тематическими фотозонами. А сотрудники ДК помогут записаться в кружки в доме культуры. Желающие смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах», – говорится в сообщении.
В тот же день в подмосковных библиотеках организуют экскурсии, мастер-классы и игры. Гостям расскажут о деятельности библиотек, которая разделена на два направления.

«Первая называется «Умней в библиотеке». Любой желающий сможет принять участие в играх в шахматы, шашки, других программах. Второе направление, «Твори в библиотеке», объединило анимационные, театральные и творческие студии», – отметили в пресс-службе.

По данным министерства, сейчас в Подмосковье работают около 900 домов культуры и более 920 библиотек. Информацию о кружках, занятиях и мероприятиях можно найти на порталах ДК и библиотек.

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#культура
#библиотека
#дом культуры
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#московская область
#минкульттуризма мо
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Жить по-новому: в Подмосковье создают библиотеки будущего
20 августа 2024, 18:07

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ещё одну модернизированную библиотеку откроют в подмосковной Ивантеевке в сентябре. Она станет 18-м учреждением, обновлённым по национальному проекту «Культура».
С 2020 года в Московской области открыли модельные библиотеки в 13 городских округах. Число читателей в них увеличилось на 80%. В библиотеках обновили не только помещения, но и подход к работе с посетителями, внедрили новые услуги и возможности. Об этом «Радио 1» рассказала директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Это совершенно новые библиотеки, которые привлекают и молодёжь, и детей, совершенно новое пространство. За счёт денег, которые выделяются федеральным, областным и муниципальным бюджетами, нам удаётся сделать в библиотеках дизайнерский ремонт. В основном бум открытия библиотек пришёлся на 70-е годы прошлого столетия. Конечно, их приводили с тех пор в порядок, но такие кардинальные изменения получали не все библиотеки», – подчеркнула Замышляйченко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В помещения обновляется и мебель. Это совершенно новая мебель – из новых материалов, удобная, красивая и приспособленная к пространству. Но прежде всего, закупаются новые книги.
«Каждая модернизированная библиотека закупает ежегодно от 600 до 1,5 тысяч новых книг. Помещения оснащают и современным оборудованием. Это 3D-принтеры, видео- и аудиоаппаратура, аппаратура для фотосъёмок. Благодаря этому в библиотеках появляются новые кружки – и по IT-технологиям, и по 3D-моделированию. Появляются и мультстудии, и видеоблогинги», – перечислила собеседница «Радио 1».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Особой популярность, по её словам, пользуются фото- и видеосъёмка, живопись и графика – то есть кружки, которые связаны с креативными индустриями. Сейчас это повсеместно распространяется и внедряется в библиотеках, и дети и подростки с удовольствием посещают такие кружки.
«Если мы говорим про взрослое население, которое воспитывалось ещё в Советском Союзе, когда не было компьютеров, а книги были дефицитом, то они ходят и будут ходить в библиотеку. Для них это такая же потребность, как сходить в магазин. Для них у нас тоже проводятся различные мероприятия – такие, как занятия участников проекта «Активное долголетие», курсы компьютерной и финансовой грамотности. Но упор библиотеки делают именно на детей и молодёжи. 80% мероприятий рассчитано именно на эту аудиторию», – добавила директор Губернской библиотеки.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По её словам, с этого года работает областная программа модернизации библиотек, где деньги выделяет область.
«10 млн рублей – это областной бюджет, ещё 10 – муниципальный. В этом году мы откроем четыре модельные библиотеки, где в дизайне будут использованы культурные коды Подмосковья. В последующие годы будем открывать по пять библиотек», - поделилась планами Замышляйченко.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Также в этом году, по её словам, в библиотеках запущен проект цифровизации. Это цифровой сервис библиотек Подмосковья, когда все книги собраны в единый каталог. Пользователи сервиса «Моё», могут зайти из любого места, с планшета, телефона и выбрать нужную книгу в библиотеке, заказать её, прийти и получить. Теперь не надо звонить в библиотеку и узнавать, есть ли интересующая книга. Всё собрано в едином сервисе и доступно для жителей не только Московской области, но и для гостей региона.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#библиотека
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#книги
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#подмосковье
#московская область
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«Большой размах»: Как проходит фестиваль «Театральная неделя в Одинцове»
Режиссер Лапшина: на фестивале «Театральная неделя в Одинцове» будут 4 водевиля
20 августа 2024, 17:35

Фото: Одинцовский Народный театр

В Одинцовском городском округе 19 августа начался фестиваль «Театральная неделя в Одинцове». Он посвящен театральной истории округа и театров Подмосковья, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Темой 2024 года является водевиль — жанр драматического искусства, в котором театральное произведение носит комедийный характер. В соответствии с этим, зрителям предлагается посетить семь спектаклей, соответствующих жанру водевиля, комедии, фарсу и лирической драме.

Фото: Одинцовский Народный театр

Руководитель проекта и главный режиссер Одинцовского народного театра Светлана Лапшина в беседе с «Радио 1» рассказала, что фестиваль проводится восьмой раз, впервые он случился в 2017 году, и был приурочен к 60-летию города Одинцово.
«С тех пор фестиваль приобретает больший размах и вбирает на свою орбиту новые коллективы, новые дополнительные программы. В этом году мы определились с жанром — водевиль, и он задержится на нашем фестивале долго», — сообщила главный режиссер театра.

Фото: Одинцовский Народный театр


Также она пояснила, откуда пришла идеи и как она связана с историей Подмосковья.
«В Подмосковье первые дачные театры появились в начале 20-го века, а привозили театральную культуру в маленькие дачные поселки столичные жители, которые приезжали на отдых. Явление было распространено и популярно не только в нашем округе, но и в других направлениях, например, один из самых известных таких театров в поселке Малаховка, где на сцене блистали не только актеры-любители, но и крупные артисты: Ф. Шаляпин, Александра Яблочкина. Также спектакли были в Подосинках и на других направлениях нашей подмосковной железной дороги», — объяснила руководитель проекта.

Фото: Одинцовский Народный театр

По словам Светланы Лапшиной, участниками фестиваля станут некоммерческие любительские театры из Москвы, Лобни, Щёлкова и Одинцова.
«Спектакли будут в основном комедийного характера. Нас ждут четыре старинных водевиля, которые блистали на сцене еще в середине 19 века, одна детективная комедия, одна лирическая история и один оригинальный современный водевиль — экспериментальная работа», — рассказала о программе руководитель проекта.

Особенность водевиля, по словам собеседницы, в том, что он требует от актеров быстрого переключения, стопроцентной веры в обстоятельства, динамики, хорошей пластики и музыкального вкуса.

Фото: Одинцовский Народный театр

Фестиваль продлится до 25 августа в Немчиновском культурно-досуговом центре Дома культуры «Солнечный» (Одинцовский городской округ, село Немчиновка, Советский проспект 4).
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 12

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