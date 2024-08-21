В Ленинском округе будут раздавать ленты с триколором в честь Дня флага России

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
День государственного флага России отметят в четверг, 22 августа, в нескольких населённых пунктах Ленинского городского округа, а главной локацией станет Центральный городской парк Видного. Жителей ждут разнообразные развлечения и раздача лент в цветах российского флага, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наш округ каждый год проводит мероприятия, посвященные Дню государственного флага. В этом году во многих населенных пунктах пройдут тематические викторины, игровые программы для детей и праздничные концерты», — сказал начальник окружного Управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин.Мероприятия «Моей Родины триколор» начнутся в полдень. Для гостей проведут различные интерактивы, а в шесть вечера у кинотеатра «Истра» начнётся концерт.
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