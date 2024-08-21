В подмосковных библиотеках отметят День Государственного флага

Фото: пресс-служба Министерства культуры МО
В библиотеках Московской области 22 августа, в День Государственного флага России, проведут тематические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
«Библиотеки проведут лекции, викторины и игры. Специалисты расскажут, когда и почему возник праздник флага, какие смыслы заложены в триколоре, правда ли, что его нарисовал Пётр Первый. Тем, кто хочет разобраться в теме более серьёзно, предоставят доступ к полной коллекции электронных документов Президентской библиотеки. Среди этих документов – уникальные источники, посвящённые российскому триколору», – отметили в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры МО
Первое знакомство с подобными материалами можно получить на сайте Президентской библиотеки, а погрузиться глубже в исследование коллекций помогут в 157 центрах удалённого доступа, действующих в Подмосковье на базе библиотек.
В приложении «МОё Подмосковье» в библиотеках с пометкой «Доступ к электронным ресурсам Президентской библиотеки» есть полный доступ к фондам по истории, русскому языку, российской государственности.
Фото: пресс-служба Министерства культуры МО
Эту информацию можно найти и в Московском областном центре Президентской библиотеки, открытом на базе Губернской библиотеки в городе Пушкино, на улице Тургенева, 24.
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Лора Луганская