На путепроводе через трассу А-105 в Ленинском округе начали установку плиты

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Строительство транспортной развязки, которая соединит Каширское и Володарское шоссе, ведётся на территории Ленинского городского округа. В проект входит создание двух путепроводов, на одном из них начали устанавливать плиту проезжей части, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова со ссылкой на подмосковный Минтранс.
«Путепроводы в составе развязки строятся через Каширское шоссе и через трассу А-105. Укладка плиты проезжей части началась на путепроводе над трассой А-105: сейчас там ведётся монтаж несъемной опалубки. А на путепроводе через Каширское шоссе ведутся ведётся устройство анкерных креплений, чтобы потом установить барьерное ограждение», — говорится в сообщении.В настоящее время готовность дорожных объектов составляет 75%. Запустить движение по новой развязке планируется в начале 2025 года.
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