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На путепроводе через трассу А-105 в Ленинском округе начали установку плиты

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Строительство транспортной развязки, которая соединит Каширское и Володарское шоссе, ведётся на территории Ленинского городского округа. В проект входит создание двух путепроводов, на одном из них начали устанавливать плиту проезжей части, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова со ссылкой на подмосковный Минтранс.


«Путепроводы в составе развязки строятся через Каширское шоссе и через трассу А-105. Укладка плиты проезжей части началась на путепроводе над трассой А-105: сейчас там ведётся монтаж несъемной опалубки. А на путепроводе через Каширское шоссе ведутся ведётся устройство анкерных креплений, чтобы потом установить барьерное ограждение», — говорится в сообщении.
В настоящее время готовность дорожных объектов составляет 75%. Запустить движение по новой развязке планируется в начале 2025 года.

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#ленинский городской округ
#строительство
#дороги
#путепровод
#путепроводы
В Ленинском городском округе с участка убрали свыше 300 м³ мусора
22 ноября 2024, 15:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

Жители посёлка Развилка сообщили в администрацию Ленинского городского округа о свалке на проектируемом проезде. Специалисты экологического отдела провели мероприятия по ликвидации мусора и вывезли более 300 кубометров отходов с загрязнённой территории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«По обращениям наших жителей, сообщавших о существовании несанкционированной свалке возле Проектируемого проезда № 5541, провели проверку. В ходе расследования был установлен собственник земли, который допустил завоз и накопление отходов в населенном пункте», — сообщил заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

Владельцу участка было предписано навести порядок на территории.

«Следуя утвержденной дорожной карте, свалка была ликвидирована с привлечением специализированной организации, имеющей полномочия по обращению с отходами. С территории вывезли более 300 кубометров мусора. С 22 ноября на данном участке приступят к установке ограждения по периметру участка, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем», — сказала Морозова.
Кроме того, в посёлке Развилка продолжаются работы по вывозу мусора с соседнего участка, где администрация округа расчищает землю при поддержке правительства Московской области.

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#подмосковье
#свалка
#уборка
#ленинский городской округ
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На предприятии в Ленинском округе провели пожарно-технические учения
22 ноября 2024, 14:57

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Масштабные учения по отработке навыков тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ провели на территории предприятия «МОСМЕК Недвижимость» в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
Участие в тренировке приняли около 90 человек, было задействовано 19 единиц техники.

«На мероприятие привлекались сотрудники не только с Ленинского спасательного гарнизона, но и со всего южного, юго-западного направления области. Всю работу, проведённую в ходе учений, будет оценивать комиссия, которая присутствовала на мероприятии», — сказал начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Александр Коврижных.
Отмечается, что все задачи учений их участники выполнили в кратчайшие сроки.

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#ленинский городской округ
#учения
#пожарные
#спасатели
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Россияне назвали ключевой фактор в рабочем общении
22 ноября 2024, 14:56

Фото: iStock/fizkes

Опрос платформы «Дзен» и портала «Грамота.ру» показал, что 52% россиян считают грамотную речь основой рабочего и делового общения.
Далее в этом рейтинге у опрошенных идут собеседования при трудоустройстве и заполнение важных документов (50%).

«Треть опрошенных отметили, что реагируют только на грубые ошибки. 16% респондентов постоянно исправляют собеседника, если уверены в своей правоте, а 5% делают это даже тогда, когда не знают верного ответа. Столько же россиян игнорируют чужие ошибки», — приводит RT результаты исследования.

А исследование сервисов Работа.ру и СберПодбор показал, что при собеседовании 51% обращают внимание на тон беседы и уместность вопросов, 49% интересуются в первую очередь условиями и столько же — корпоративной культурой, 32% смотрят профессиональные навыки и опыт руководителя. Как передаёт «Вечерняя Москва», для 28% опрошенных важным является совместимость с новым коллективом, а для 27% — слова и речевые обороты, которые использует рекрутер или руководитель.

Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что 19% россиян планируют работать в новогодние праздники.

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#работа
#исследование
#опрос
#общество
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Делегации из Херсонской области посетила подмосковный Инфоцентр
22 ноября 2024, 14:42

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

Работу Инфоцентра Московской области, где ежедневно трудятся сотрудники региональных ведомств и представители подмосковных СМИ, продемонстрировали членам делегации из Херсонской области в рамках обмена опытом работы в информационной сфере, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы запустили Инфоцентр в начале прошлого года. Здесь аккумулируется и отрабатывается вся информация, которая выходит в СМИ и социальных медиа, в том числе комментарии жителей. Это помогает нам строить новостную повестку на основе того, что волнует людей. Наша задача — сделать так, чтобы каждая тема, которая беспокоит человека, не осталась без внимания», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
Он пояснил, что Инфорцентр обеспечивает связь между пресс-службами различных подмосковных ведомств, администрациями муниципалитетов и СМИ.

«Коллеги работают в системе «Терминал», также придуманной нами. Она позволяет отследить весь путь прохождения информации: от создания инфоповода до его выхода в публичное пространство», — добавил Вячеслав Духин.
Одной из важных функций Инфоцентра является отработка негатива: здесь аккумулируются все материалы, касающиеся Подмосковья, включая крупные чаты жителей региона, а также обращения, поступающие в соцсети и на электронную почту губернатора. Каждое сообщение загружается на единую платформу, с помощью которой можно контролировать, как власти отрабатывают запросы от населения.

Гости из Херсонской области отметили, что опыт Подмосковья может быть им очень полезен.

«Херсонская область — новый регион в составе России, ещё много над чем нам предстоит работать. И Московская область в этом смысле является неким примером, наставником, который может нас чему-то научить, поможет ответить на сложные вопросы. Уверена, что эта беседа была очень полезна для меня и моих коллег», — сказала начальник отдела в Управлении информационной политики Херсонской области Наталья Удальцова.
Сотрудники министерства информации и молодежной политики Московской области разобрали с членами делегации несколько кейсов. Кроме того, для гостей организовали экскурсию на телеканал «360» и показали, ка делаются новости.

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#информация
#херсонская область
#вячеслав духин
#сми
#московская область
#подмосковье
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Пять подмосковных блогеров пригласили на Медиафорум проекта «ТопБЛОГ»
22 ноября 2024, 14:21

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Пять блогеров из Московской области вошли в число лучших по итогам образовательной программы «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и получили приглашение представить свой регион на Медиафоруме, сообщает пресс-служба проекта.
«Образовательная программа «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ» стартовала в апреле этого года, заявки на участие в ней подали более 30 тысяч человек из разных регионов России, в том числе 1368 жителей Подмосковья. По итогам прохождения программы были выбраны её лучшие участники: 84 автора контента из 40 российских регионов, среди них пять подмосковных блогеров: Дмитрий Корэ, Вероника Чурсина, Михаил Тиличеев, Иван Гузей и Дмитрий Дмитриевский», — говорится в сообщении.
Медиафорум будет проходить в Москве с 6 по 8 декабря. Участников ждёт насыщенная деловая и образовательная программа.

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#блогер
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#подмосковье
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Каширяне собирают помощь для больных детей в рамках акции «Коробка храбрости»
22 ноября 2024, 14:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Жители Каширы участвуют во Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», которую проводят единороссы. Цель акции – поддержка детей, проходящих длительное лечение в больницах и хосписах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В общественных приёмных партии установлены специальные боксы.
«Нет ничего хуже, чем болезни детей. Это постоянный источник стресса, переживаний и тревог. Но для самих детей гораздо больший стресс, когда лечение проходит не дома, а в больнице. Партия традиционно поддерживает детей, находящихся в медучреждениях. Я регулярно принимаю участие в акции «Коробка храбрости»», – сказала депутат Совета депутатов Каширы, руководитель местного отделения «Движения первых» Ангелина Фетисова.
Она также приняла участие в акции.

Сбор игрушек продлится до 5 декабря. Присоединиться могут любой желающий. Напомним адрес местного отделения Партии «Единая Россия»: Кашира, ул. Ленина, 2.

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#кашира
#подмосковье
#московская область
#дети
#помощь
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Глава Минспорта Тувы извинился за видео из соцсетей, где он якобы в пьяном виде
22 ноября 2024, 13:59

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Министр спорта Тувы Субудай Монгуш извинился за распространившуюся в соцсетях видеозапись, на которой он танцует на вечеринке в Монголии якобы в пьяном виде. Извинения он принёс на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором министр танцует около сцены. В подписях к нему было указано, что вечеринка проходила в Монголии, а чиновник в это время был пьян.

Монгуш отметил, что видео было снято во время его отпуска, на мероприятии близких ему людей, где он позволил себе немного расслабиться. Затем подчеркнул, что понимает всю ответственность занимаемой должности, поэтому не должен был допускать такого поведения. Он принёс свои искренние извинения и добавил, что эта ситуация стала для него большим уроком.

Чиновник пообещал, что такого больше не повторится, и заверил, что впредь будет прилагать ещё больше усилий к работе на благо своего региона.

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#видео
#министр
#соцсети
#алкоголь
#мероприятия
#отпуск
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В Раменском округе вручили премии «Женщина года»
22 ноября 2024, 13:56

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Церемония вручения премии «Женщина года — 2024» состоялась в Доме культуры им. Воровского в Раменском, победительницы были выбраны в восьми различных номинациях, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На премию было выдвинуто 195 претендентов в восьми номинациях: «Золотой возраст», «Своих не бросаем», «Доброе сердце», «Прорыв года», «Красота и грация», «Призвание», «Любовь и верность» и «Крепкая семья – сильная Россия». В каждой из номинаций были выбраны три победительницы», — говорится в сообщении.
Победительниц поздравил глава Раменского городского округа Эдуард Малышев. Он также поблагодарил главу Раменского отделения Союза женщин России Нину Широкову за идею проведения такой премии и хорошо организованное мероприятие.

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#раменский городской округ
#раменское
#премия
#эдуард малышев
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Обманувший Долину на миллионы оказался членом крупной ОПГ «Перваки» по кличке Очкарик
Обманувший Долину мошенник оказался членом крупной ОПГ по кличке Очкарик
22 ноября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/Yingko

Арестованный участник мошенничества, жертвой которого стала известная российская певица Лариса Долина, оказался участником крупной организованной преступной группы «Перваки». Там ему дали кличку Очкарик.
Настоящее имя мошенника — Артур Каменецкий, сообщает «МК». Ему 27 лет, ранее он уже был неоднократно судим за различные преступления. К уголовной ответственности жителя Татарстана привлекали за грабёж, разбой и вымогательства. В Казани у него есть семья — жена и двухлетний сын.

Решением Таганского районного суда города Москвы в отношении Каменецкого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под арест его отправили 21 ноября. Полицейские изъяли у преступника банковскую карту, на которую обманутая артистка перевела 10 миллионов рублей. Эти деньги соучастники преступления поделили между собой. Под стражей также находятся 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, которому Долина перевела три миллиона рублей, и курьерша Анжела Цырульникова, получившая от певицы 100 миллионов рублей.

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#арест
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