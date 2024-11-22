Активисты из Ленинского округа стали участниками «Медиашколы Подмосковья»

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Группа волонтёров из Ленинского городского округа приняла участие в Молодёжном форуме «Медиашкола Подмосковья», который проходил с 17 по 20 ноября на территории бизнес-парка «Гринвуд», сообщает пресс-служба руководителя муниципалитета Святослава Каторова.
В делегацию от Ленинского круга вошли десять человек.
На форуме ребят учили вычислять фейковые новости, работать с кликбейтом, придумывать слоганы и пр.
По итогам форума его участники защитили проектную работу. Организатором форма выступило министерством информации и молодежной политики Московской области.
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«Это были четыре дня плотной работы, креатива, общения с опытными наставниками. Они были наполнены новыми знаниями и навыками, теплыми встречами, знакомствами и обменом полезными контактами», — поделилась впечатлениями от форума одна из его участниц — активистка отделения Ленинского округа движения «Волонтёры Подмосковья» Анастасия Демьяненко.
На форуме ребят учили вычислять фейковые новости, работать с кликбейтом, придумывать слоганы и пр.
По итогам форума его участники защитили проектную работу. Организатором форма выступило министерством информации и молодежной политики Московской области.
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Лев Каштанов