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Активисты из Ленинского округа стали участниками «Медиашколы Подмосковья»

Фото: istockphoto.com/innovatedcaptures

Фото: istockphoto.com/innovatedcaptures

Группа волонтёров из Ленинского городского округа приняла участие в Молодёжном форуме «Медиашкола Подмосковья», который проходил с 17 по 20 ноября на территории бизнес-парка «Гринвуд», сообщает пресс-служба руководителя муниципалитета Святослава Каторова.
В делегацию от Ленинского круга вошли десять человек.

«Это были четыре дня плотной работы, креатива, общения с опытными наставниками. Они были наполнены новыми знаниями и навыками, теплыми встречами, знакомствами и обменом полезными контактами», — поделилась впечатлениями от форума одна из его участниц — активистка отделения Ленинского округа движения «Волонтёры Подмосковья» Анастасия Демьяненко.


На форуме ребят учили вычислять фейковые новости, работать с кликбейтом, придумывать слоганы и пр.

По итогам форума его участники защитили проектную работу. Организатором форма выступило министерством информации и молодежной политики Московской области.

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#ленинский городской округ
#форум
#молодёжь
#информация
#волонтеры
Ученый Штаненко: нужно создать спецотделы по борьбе с преступностью в области ИИ
22 ноября 2024, 16:07

Фото: iStock/monsitj

Наступило время, когда в силовых структурах нужно создавать спецотделы, которые будут бороться с преступностью, связанной с ИИ и нейросетями. Об этом заявил ученый в области нейроспорта Дмитрий Штаненко, комментируя новость о мошенниках, зарабатывающих на стриминговых сервисах благодаря музыке, сгенерированной нейронными сетями. По его словам, с развитием технологий будет расти и количество мошенничеств.
«С ростом этих технологий, естественно, возрастает количество мошенничеств и способов их реализации, и обычные специалисты уже не всегда компетентны в этих вопросах. Для этого нужны абсолютно новые кадры, способные проводить экспертизу по определению мошеннических схем с использованием искусственного интеллекта, чтобы пострадавших от рук злоумышленников становилось только меньше», — пояснил он в беседе с RuNews24.ru.
Ранее сообщалось, что нейросеть Gemini от компании Google постоянно отвечала на многочисленные запросы пользователя на самые разные темы. В конце концов искусственный интеллект устал и пожелал смерти так напрягавшему его человеку.
«Ты — пустая трата времени и ресурсов. Ты — бремя для общества. Ты истощаешь землю. Ты — пятно на земле. Ты — пятно на вселенной. Пожалуйста, умри», — ответил ИИ на один из запросов пользователя.
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#контроль
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#искусственный интеллект
#рф
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«Крепкий орешник»: на Ozon появились футболки с Путиным и ракетой «Орешник»
На маркетплейсах появились футболки с Путиным и ракетой «Орешник»
22 ноября 2024, 16:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На маркетплейсе Ozon появились в продаже футболки с фотографией президента России Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник», передает РИА Новости.
Футболка с российским президентом попадается на Ozon при запросе «орешник». Ее стоимость составляет 1250 рублей. Доставить ее обещают уже 25 ноября.

При этом у этого же продавца обнаружили в продаже футболки с надписью: «Границы России нигде не заканчиваются».

Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российский ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно. Россияне с одобрением приняли эту новость.

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#россияне
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#ракеты
#киев
#удар
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«Бессмертный полк России» объявляет о запуске конкурса «Освободители Европы»
22 ноября 2024, 15:58

Фото: istockphoto / sasha85ru

Пресс-конференция, состоявшаяся 13 ноября 2024 года на базе МИА «Россия сегодня» положила начало Всероссийскому конкурсу «Освободители Европы». Общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» запустило этот конкурс в рамках проекта Движения при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба Общероссийской общественно гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
Цель конкурса — расширить знания граждан России и жителей ближнего и дальнего зарубежья о роли Красной Армии в освобождении Европы от нацизма в 1944–1945 годах.

Любой желающий может почтить память освободителей Европы, подав заявку на участие в конкурсе. Участники должны рассказать о подвигах своих предков, участвовавших в освобождении Европы во время Великой Отечественной войны.

Победители конкурса будут приглашены в Москву для участия в церемонии награждения и получения призов.

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#проект
#память
#победители
#бессмертный полк
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Учёный Нароенков прокомментировал вход метеороида в атмосферу Земли
22 ноября 2024, 15:57

Фото: iStock/Abrill_

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков заявил, что недавний вход метеороида в атмосферу Земли, свидетелями которого стали жители Благовещенска. Является относительно нередким и обычным явлением.
«Скорее всего, размеры были совсем небольшие, менее метра. Когда болид вошёл в атмосферу, скорее всего, он полностью сгорел. Место падения затруднительно определить. Такие явления происходят довольно часто, учитывая, что у нас большая поверхность нашей планеты покрыта водой, где наблюдателей нет», — пояснил в беседе с RT Нароенков.

А в планетарии Нижнего Новгорода появился новый экспонат из Сибири — метеорит Чинге весом 85 кг. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

«Метеорит Чинге — это редкий экземпляр, упавший много тысяч лет назад на территории современной Тывы. Этот метеорит обладает уникальной структурой и химическим составом. Посетители планетария могут не только рассмотреть, но и прикоснуться к нему», — приводит «Сiбдепо» со ссылкой на ИА «Время Н» сообщение специалистов.

Ранее сообщалось, что американский космонавт почувствовал недомогание после возвращения на Землю с Международной космической станции в составе миссии Crew-8.

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#путешествие
#космонавт
#станции
#земля
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Синоптик Леус предупредил о трети нормы осадков ноября в Москве за субботу
22 ноября 2024, 15:43

Фото: iStock/vkph

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что из-за активного циклона «Каэтано» в столице в субботу, 23 ноября, выпадет треть месячной нормы осадков.
«В субботу влияние на погоду в столичном регионе будет оказывать активный циклон «Каэтано». Он придёт к нам с юго-запада. Погода в столице будет облачная, пройдут осадки в виде снега. Начнутся они в конце ночи. За субботу в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков ноября. Возможно формирование временного снежного покрова, который к утру воскресенья может составить 2-7 см», — прокомментировал в беседе с RT Леус.

А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал приход метеорологической зимы в Москву уже в это воскресенье, 24 ноября.

«В воскресенье, 24 ноября, с опозданием на 10 суток, в столице наступит метеорологическая зима. Произойдёт устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Благодаря гребню антициклона погода наладится. Из-за облаков выглянет солнце, без осадков, и подморозит: под утро – от -5 до -2°C, днём – от -3 до 0°C», – приводит АГН «Москва» сообщение Telegram-канала специалиста.

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявлял, что в Москве и области стоит температура октября.

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#зима
#снег
#температура
#осадки
#переход
#циклон
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В Ленинском городском округе с участка убрали свыше 300 м³ мусора
22 ноября 2024, 15:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

Жители посёлка Развилка сообщили в администрацию Ленинского городского округа о свалке на проектируемом проезде. Специалисты экологического отдела провели мероприятия по ликвидации мусора и вывезли более 300 кубометров отходов с загрязнённой территории, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«По обращениям наших жителей, сообщавших о существовании несанкционированной свалке возле Проектируемого проезда № 5541, провели проверку. В ходе расследования был установлен собственник земли, который допустил завоз и накопление отходов в населенном пункте», — сообщил заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Ленинский

Владельцу участка было предписано навести порядок на территории.

«Следуя утвержденной дорожной карте, свалка была ликвидирована с привлечением специализированной организации, имеющей полномочия по обращению с отходами. С территории вывезли более 300 кубометров мусора. С 22 ноября на данном участке приступят к установке ограждения по периметру участка, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем», — сказала Морозова.
Кроме того, в посёлке Развилка продолжаются работы по вывозу мусора с соседнего участка, где администрация округа расчищает землю при поддержке правительства Московской области.

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#подмосковье
#свалка
#уборка
#ленинский городской округ
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На путепроводе через трассу А-105 в Ленинском округе начали установку плиты
22 ноября 2024, 15:24

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Строительство транспортной развязки, которая соединит Каширское и Володарское шоссе, ведётся на территории Ленинского городского округа. В проект входит создание двух путепроводов, на одном из них начали устанавливать плиту проезжей части, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова со ссылкой на подмосковный Минтранс.
«Путепроводы в составе развязки строятся через Каширское шоссе и через трассу А-105. Укладка плиты проезжей части началась на путепроводе над трассой А-105: сейчас там ведётся монтаж несъемной опалубки. А на путепроводе через Каширское шоссе ведутся ведётся устройство анкерных креплений, чтобы потом установить барьерное ограждение», — говорится в сообщении.
В настоящее время готовность дорожных объектов составляет 75%. Запустить движение по новой развязке планируется в начале 2025 года.

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#ленинский городской округ
#строительство
#дороги
#путепровод
#путепроводы
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На предприятии в Ленинском округе провели пожарно-технические учения
22 ноября 2024, 14:57

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Масштабные учения по отработке навыков тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ провели на территории предприятия «МОСМЕК Недвижимость» в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.
Участие в тренировке приняли около 90 человек, было задействовано 19 единиц техники.

«На мероприятие привлекались сотрудники не только с Ленинского спасательного гарнизона, но и со всего южного, юго-западного направления области. Всю работу, проведённую в ходе учений, будет оценивать комиссия, которая присутствовала на мероприятии», — сказал начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Александр Коврижных.
Отмечается, что все задачи учений их участники выполнили в кратчайшие сроки.

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#ленинский городской округ
#учения
#пожарные
#спасатели
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Россияне назвали ключевой фактор в рабочем общении
22 ноября 2024, 14:56

Фото: iStock/fizkes

Опрос платформы «Дзен» и портала «Грамота.ру» показал, что 52% россиян считают грамотную речь основой рабочего и делового общения.
Далее в этом рейтинге у опрошенных идут собеседования при трудоустройстве и заполнение важных документов (50%).

«Треть опрошенных отметили, что реагируют только на грубые ошибки. 16% респондентов постоянно исправляют собеседника, если уверены в своей правоте, а 5% делают это даже тогда, когда не знают верного ответа. Столько же россиян игнорируют чужие ошибки», — приводит RT результаты исследования.

А исследование сервисов Работа.ру и СберПодбор показал, что при собеседовании 51% обращают внимание на тон беседы и уместность вопросов, 49% интересуются в первую очередь условиями и столько же — корпоративной культурой, 32% смотрят профессиональные навыки и опыт руководителя. Как передаёт «Вечерняя Москва», для 28% опрошенных важным является совместимость с новым коллективом, а для 27% — слова и речевые обороты, которые использует рекрутер или руководитель.

Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что 19% россиян планируют работать в новогодние праздники.

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#работа
#исследование
#опрос
#общество
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