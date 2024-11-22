Глава Ленинского округа проверил строительство детсада и школы в ЖК «Зелёные аллеи»

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Школу, рассчитанную на 1225 учеников, и детский сад на 155 воспитанников возводят на территории жилого комплекса «Зелёные аллеи» в Ленинском городском округе, ход строительства поверил глава округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В детском саду сейчас ведутся работы по каменной кладке наружных стен первого этажа и парапета кровли, а также устройство железобетонных конструкций входных групп. Строительная готовность детсада составляет 30%. В школе на данный момент устраивают фундамент и армируют вертикальные конструкции цокольного этажа. Объект готов на 8%», — сказал Станислав Каторов.Он добавил, что новый детский сад должен заработать 1 сентября 2025 год, а школу планируется открыть в первом квартале 2026 года.
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