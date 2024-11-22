Юным жителям Ленинского округа вручили первые паспорта

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Церемонию вручения первых паспортов Российской Федерации провели для семи 14-летних жителей Ленинского городского округа в здании администрации, главный документ ребята получили из рук главы округа Станислава Каторова. Он также вручил юным гражданам подарки, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Получение паспорта — это не только важное событие для ребят, но и момент гордости и уважения, когда они смогли официально стать гражданами Российской Федерации. Желаю ребятам смело идти к намеченным целям и мечтам, а также в полной мере реализовывать свой потенциал», — сказал Станислав Каторов.Отмечается, что такие мероприятия в администрации округа проводят ежемесячно, принять участие может любой юный житель округа, впервые получающий паспорт РФ.
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Лев Каштанов