Юным жителям Ленинского округа вручили первые паспорта

Наступило время, когда в силовых структурах нужно создавать спецотделы, которые будут бороться с преступностью, связанной с ИИ и нейросетями. Об этом заявил ученый в области нейроспорта Дмитрий Штаненко, комментируя новость о мошенниках, зарабатывающих на стриминговых сервисах благодаря музыке, сгенерированной нейронными сетями. По его словам, с развитием технологий будет расти и количество мошенничеств.