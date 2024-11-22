В Видном откроется школа бокса Алексея Папина

Алексей Папин (слева) и Станислав Каторов. Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Школу бокса «Пересвет» под руководством мастера спорта международного класса, чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Папина откроют в городе Видное Ленинского городского округа в январе 2025 года, ход ремонта в будущей спортшколе проверил глава округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Эта школа станет настоящей площадкой для спортивного роста, где с уважением относятся к каждому ученику, будь то ребёнок или взрослый. Занятия под руководством опытного тренера и чемпиона Алексея Папина обещают быть не только продуктивными, но и увлекательными», — отметил Станислав Каторов.В свою очередь, Алексей Папин рассказал, что в школе смогут учиться более ста человек.
«Планируется создать три группы: «Общая физическая подготовка с элементами борьбы» для детей в возрасте от пяти до семи лет, группу «Бокс и кикбоксинг» для подростков, а также секцию «Бокс и кикбоксинг» для взрослых — от 18 лет», — добавил Алексей Папин.Набор в школу начнётся в декабре.
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