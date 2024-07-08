В Лосино-Петровском наградили юбиляров семейной жизни

В усадьбе «Даровое» под Зарайском 20-21 июля пройдёт фестиваль-путешествие «Достоевский». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. О программе фестиваля рассказали на пресс-конференции, которая прошла сегодня в Библиотеке им. Ф. М. Достоевского.