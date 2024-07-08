В Лосино-Петровском наградили юбиляров семейной жизни

Фото: Валерия Тингаева
Жителей Лосино-Петровского, проживших в браке 50, 55 и 60 лет, наградили медалями «За любовь и верность», передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«Церемонию вручения наград, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности, провели в городском парке культуры и отдыха. Юбилярам семейной жизни вручили также поздравительные адреса, цветы и памятные подарки», — отмечается в сообщении.В числе удостоенных медали «За любовь и верность» Зинаида и Виктор Дубасовы, прожившие в браке уже 60 лет.
«Мы увидели друг друга, и вот как сразу сработало все. Подружили год с небольшим, потом поженились. И так по жизни все идёт, как будто само собой катится», — поделился Виктор Дубасов.Для юбиляров семейной жизни также организовали концерт: перед ними выступили артисты ДК «Октябрь».
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