В Мытищах накануне Дня семьи, любви и верности поздравили супругов-юбиляров

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля в Мытищах у памятника Петру и Февронии состоялось торжественное мероприятие. На него были приглашены семейные пары разных поколений, профессий и взглядов, но их объединяют любовь друг к другу, верность и семья, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что семейный парам, отмечающим юбилей совместной жизни, вручили награды. Среди приглашённых были те, кто состоит в браке полвека и более.
В торжественной обстановке состоялось создание новой семьи: супругами стали Алексей Онищенко и Елена Тимофеева. Присутствовавших приветствовала замглавы городского округа Мытищи Наталья Гречаная.
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В торжественной обстановке состоялось создание новой семьи: супругами стали Алексей Онищенко и Елена Тимофеева. Присутствовавших приветствовала замглавы городского округа Мытищи Наталья Гречаная.
«Семья – это самое главное, что есть у человека. Этот год у нас особенный, он объявлен президентом Годом семьи. Желаю всем супружеским парам как можно больше лет быть вместе, чтобы дети и внуки приносили радость», – сказала Гречаная.Депутат Госдумы Вячеслав Фомичёв подчеркнул важность сохранения семейных ценностей в нашей стране. А председатель Совета депутатов городского округа Андрей Гореликов, обращаясь к семьям, брак которых заключён много лет назад, отметил, что их союз является настоящим примером для всех молодых пар округа.
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Лора Луганская