Ветеран войск правопорядка из Подмосковья рассказал о своей семье

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Историей своей семьи поделился председатель Люберецкой организации ветеранов войск правопорядка подполковник милиции в отставке Владимир Халяпин в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Моя жена Ирина — это моя опора, моя любовь и моя самая верная поддержка. Мы вместе уже более 45 лет, и все эти годы наша любовь только крепнет. Мы прошли через многое, но всегда держались друг за друга, и это помогло нам преодолеть любые трудности», — поделился Владимир Халяпин.У супругов есть пять внуков, а недавно на свет появился правнук. Семья вместе путешествует по России, отдыхает на природе, поддерживает и разделяет интересы друг друга.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала текущего года зарегистрировали брак более 20 тысяч пар. Их поздравил с Днём семьи, любви и верности спикер Мосблдумы Игорь Брынцалов.
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Лев Каштанов