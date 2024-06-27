В Подмосковье многодетные семьи могут без ограничений посещать музеи и выставки

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Многодетные семьи могут без ограничений посещать подмосковные музеи, парки культуры и отдыха, выставки.
На заседании Мособлдумы расширили меры социальной поддержки для многодетных семей. Нововведения затронут не только жителей Подмосковья, но и гостей из других регионов.
Стоит отметить , что данная соцподдержка — хорошая экономия семейного бюджета.
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«Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно просто предъявить удостоверение многодетной семьи. Многие российские туристы выбирают Подмосковье. У нас 60 музеев и 195 парков. Летом они особенно востребованы. Уверен, что этой возможностью с удовольствием воспользуются наши жители и гости уже в этом туристическом сезоне», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Стоит отметить , что данная соцподдержка — хорошая экономия семейного бюджета.
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Мира Полтева