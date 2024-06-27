Жителей Подмосковья приглашают принять участие в фотоконкурсе «Лето – это Хит!»

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Всероссийский фотоконкурс «Лето — это Хит!» будет проводить в период с 15 июля до 15 августа радио Хит FM, принять в нём участие смогут все желающие, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Для того, чтобы стать участником фотоконкурса, достаточно сделать снимок какого-то красивого уголка России и разместить его в соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассники» с хештегом #ЛЕТОЭТОХИТ.
Два раза в неделю — по вторникам и четвергам — жюри будут выбирать двух победителей, дозваниваться до него в прямом эфире утреннего шоу и дарить подарки. Лучшие фото будут опубликованы на странице проекта. А один участник, чья работа будет признана самой лучшей, получит главный приз — уикенд на двоих в Москве.
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«Проект «Лето – это Хит!» ярко демонстрирует наше стремление поддерживать внутренний туризм. Это не просто фотоконкурс, а важная инициатива, которая объединяет жителей страны, вдохновляя их на путешествия и открывая самые красивые места России», — сказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.
Два раза в неделю — по вторникам и четвергам — жюри будут выбирать двух победителей, дозваниваться до него в прямом эфире утреннего шоу и дарить подарки. Лучшие фото будут опубликованы на странице проекта. А один участник, чья работа будет признана самой лучшей, получит главный приз — уикенд на двоих в Москве.
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Лев Каштанов