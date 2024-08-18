В Малом театре 20 августа попрощаются с актрисой Екатериной Васильевой

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Малый театр попрощается с актрисой Екатериной Васильевой, ушедшей из жизни на 38-м году жизни в результате несчастного случая. Прощание состоится 20 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале культурного учреждения.
«Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены. Будет открыт зрительский вход», — сказано в публикации.Уточняется, что артистки не стало в минувший четверг, 15 августа. Со слов коллег Васильевой, она постоянно развивалась в профессии. Еще в студенческие времена девушка прошла курс «Комедия дель арте», а потом участвовала в совместных проектах Малого театра и Союза театров Европы.
Васильева известна по ролям Софьи в «Недоросле», Насти в «Не было ни гроша, да вдруг алтын», а также Софьи Фамусовой в «Горе от ума».
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