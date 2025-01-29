В Звенигороде создали туристический маршрут к юбилею Чехова

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
К 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова начал работу уникальный маршрут-путешествие «Чехов в Звенигороде». Он доступен на платформе уличных и музейных аудиогидов izi.TRAVEL, рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Маршрут подготовил Комитет по культуре администрации Одинцовского городского округа в рамках работы с Культурными кодами муниципалитета.
Пройти в Звенигороде по следам Чехова может любой желающий. Маршрут начинается от библиотеки и проходит по старинным улицам города. Аудиогид сопровождает путешествие фактами из жизни Чехова – например, какова связь Малинового оврага с любимым вареньем Чехова, как будущий писатель ещё студентом чуть не попал под арест, где находилась аптека и какие медицинские клички были у его собак.
Сотрудники Звенигородской городской библиотеки №1 при необходимости помогут организовать сопровождение гида. А на сайте библиотеки можно найти книги, созданные писателем под влиянием звенигородских впечатлений и скачать лифлет с описанием мест памяти писателя.
QR-коды позволят быстро найти информацию.
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«Жизнь классика тесно связана с Подмосковьем, но это не только усадьба Мелихово и Серпухов. Звенигород – ещё одно чеховское место региона. Здесь писатель впервые побывал в 1881 году. А с 1884-го Чехов, тогда молодой врач, недавно окончивший медицинский факультет, начал замещать там на время отпуска уездного врача. Антон Павлович принимал и посещал больных, собирал материалы для своих произведений. Звенигород дал темы для таких рассказов Чехова, как «Мёртвое тело», «На вскрытии», «Экзамен на чин», «В суде», «Сирена» и других», – рассказали в ведомстве.
Пройти в Звенигороде по следам Чехова может любой желающий. Маршрут начинается от библиотеки и проходит по старинным улицам города. Аудиогид сопровождает путешествие фактами из жизни Чехова – например, какова связь Малинового оврага с любимым вареньем Чехова, как будущий писатель ещё студентом чуть не попал под арест, где находилась аптека и какие медицинские клички были у его собак.
Сотрудники Звенигородской городской библиотеки №1 при необходимости помогут организовать сопровождение гида. А на сайте библиотеки можно найти книги, созданные писателем под влиянием звенигородских впечатлений и скачать лифлет с описанием мест памяти писателя.
QR-коды позволят быстро найти информацию.
Читайте также:
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Лора Луганская