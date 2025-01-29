В музее-заповеднике «Мелихово» несколько дней будут отмечать 165-летие Чехова

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В музее-заповеднике «Мелихово» широко празднуют 165-летие русского писателя, прозаика, драматурга и публициста Антона Павловича Чехова. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Юбилей отмечается 29 января.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
27-29 января в Мелихове проходил XV Международный конкурс чтецких работ им. А.П. Чехова. Сегодня в музее-заповеднике состоится праздничный гала-концерт с награждением и выступлениями победителей конкурса.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В тот же день в музее-заповеднике открывается выставка «Рисунки Чехова». Экспозиция позволит погрузится в исследование личности писателя, а интерактивные объёмные элементы сделают изучение активным и занимательным.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«31 января в Мелихове пройдёт концерт, посвящённый юбилейной дате. Откроет программу экскурсия по выставке «Дорогой, многоуважаемый… Дом!». Посетители увидят центральные экспонаты главной мелиховской экспозиции и рассмотрят вблизи раритеты чеховского фонда, недоступные в обстановке мемориальной экспозиции. Мероприятие продолжится концертом студентов Российской академии музыки им. Гнесиных. В программе – произведения, звучавшие в доме Чеховых», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В ведомстве добавили, что в музее-заповеднике готовятся к очередному, 25-му по счёту, фестивалю «Мелиховская весна». Он по традиции пройдёт на площадке музея этой весной.
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