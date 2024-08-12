В Волоколамске покажут реконструкцию похода дружины Александра Невского

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
Волоколамск вновь станет частью масштабного проекта «Александрова дорога». На рабочем совещании в администрации городского округа обсудили проведение на территории города исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского.
В этом году проект посвящён 300-летию со Дня перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В совещании участвовали работники культуры, представители Волоколамского благочиния, сотрудники администрации. Они обсудили маршрут похода, число участников, проведение концертной программы и другие вопросы, связанные с мероприятием.
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«Торжественные мероприятия пройдут в восьми городах России, в том числе в Волоколамске. Исторические программы расскажут гостям о жизни двух великих исторических личностей – Александра Невского и Петра Великого. У нас фестиваль состоится в эту субботу, 17 августа. Он пройдёт в музейно-выставочном комплексе «Волоколамский Кремль в историческом центре города», – рассказала замглавы Волоколамского городского округа Марина Марнова.
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В совещании участвовали работники культуры, представители Волоколамского благочиния, сотрудники администрации. Они обсудили маршрут похода, число участников, проведение концертной программы и другие вопросы, связанные с мероприятием.
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Лора Луганская